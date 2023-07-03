CEO Uber: в будущем 20% водителей на платформе будут роботами

Предположительно, автономный транспорт будет работать на более простых маршрутах, где это официально разрешено.

Uber не рассчитывает на то, что беспилотные автомобили поглотят индустрию райдшеринга — но на них может приходиться двузначный процент всех поездок. Об этом на фестивале Aspen Ideas Festival на прошлой неделе рассказал CEO Uber Дара Хосровшахи.

«Через десять лет на платформе будет гораздо больше людей-водителей, чем сегодня, — сказал Хосровшахи. — Но удивлюсь ли я, если 10% или 20% водителей на платформе будут роботами? Думаю, это может произойти».

В конце 2020 года Uber продала свое подразделение по разработке автономного транспорта конкуренту Aurora. Изначально это было важным направлением для компании, а ее сооснователь Трэвис Каланик однажды сказал, что в будущем мир перейдет на беспилотный транспорт.

Однако из-за пандемии Uber была вынуждена сократить расходы и сосредоточиться на прибыльных направлениях. Самоуправляемые автомобили обходились дорого и имели проблемы с безопасностью. Теперь компания внедряет их на платформу для доставки и райдшеринга через партнеров. Среди них — Waymo, Motional, Cartken и Serve Robotics.

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CEO Uber несколько месяцев возил пассажиров, чтобы оценить сервис со стороны водителей

Сейчас потребители как никогда обеспокоены тем, как ИИ повлияет на рынок труда. По словам Хосровшахи, объединив людей и роботов, Uber сможет расширить свой бизнес.

Он также рассказал, что сейчас компания работает над своего рода алгоритмом, который будет решать, какой транспорт направить пользователю и как оценить поездку.

По мнению Хосровшахи, с беспилотными автомобилями на дорогах будет больше транспорта, что увеличит число поездок, а со временем снизит цены и стимулирует спрос. «В конечном итоге это приведет к увеличению числа рабочих мест для всех», — сказал он.

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Фото на обложке: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock