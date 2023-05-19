Платформа для всего. Зачем Uber катеры, доставка продуктов и сервисы для подростков

Новая стратегия Uber — стать чем-то большим, чем просто сервис для заказа поездок. Давление и конкуренция вынуждают компанию работать над «липкостью», чтобы привлекать новых и удерживать старых пользователей.

Рост — за счет продуктов и расширения групп потребителей — стал главной темой мероприятия Uber Go-Get, где компания анонсировала множество новых дополнений к своей платформе. Во многих случаях они не имели ничего общего с вызовом автомобиля. Например, Uber запустил частный чартерный катер на Миконосе, Греция. Uber также внедрила групповые заказы для Uber Eats и открыла свое приложение для подростков, сделав ставку на привлечение совершенно нового поколения пользователей.

Мотивы, стоящие за этими шагами, не обязательно одни и те же. Но все это указывает на постоянное давление на Uber, которое требует искать способы привлечения новых — и удержания старых — пользователей.

«Мы хотим быть платформой для удовлетворения всех потребностей в мобильности», — комментирует Камиль Ирвинг, глава направления поездок в Uber.

Она подчеркнула, что функции, ориентированные на семьи — будь то зарубежные морские туры или групповой заказ — являются логичным шагом для компании, ориентированной на органический рост. В конце концов, семьи контролируют довольно большую часть расходов по всему миру, поэтому разумно удовлетворять их потребности.

«Мы стремимся к тому, чтобы люди могли попасть куда угодно и получить что угодно», — говорит Ирвинг.

Это, по-видимому, выигрышная стратегия. В 1 кв. Uber превзошел ожидания аналитиков, поскольку выросли как общее количество бронирований, так и выручка.

Однако, как недавно отметила репортер TechCrunch Ребекка Беллан, из бухгалтерского баланса Uber неясно, сколько компания инвестирует в мириады продуктов, которые появляются в результате запуска Go-Get, и насколько успешно они приносят доход. Обновления и новые функции приложений, вероятно, обошлись компании намного дешевле, чем многие амбициозные проекты, от которых она с тех пор отказалась.

Водный транспорт

Почему катера? Журналист TechCrunch Кайл Уиггерс задал этот вопрос Джен Ю, руководителю отдела продуктов для поездок в Uber.

Uber не впервые сталкивается с водным транспортом — совместно с партнером он управляет парком паромов в Лондоне на Темзе. Но лондонский сервис ориентирован в основном на пассажиров пригородных поездов; новое предприятие Uber на Миконосе предназначено исключительно для частных бронирований.

Ю отметила, что здесь играют роль туристические тренды, возникшие после пандемии.

«Мы подумали, что, поскольку в этом году в Грецию собирается так много путешественников, почему бы не предложить свой продукт? Это одно из самых популярных мест для отдыха» — рассуждает она.

В этом году Греция действительно ожидает более миллиона путешественников.

Для Uber это пилотный проект с низким уровнем риска, поскольку он сотрудничает с местными операторами лодок, а не ведет операции самостоятельно. Ю описывает это как способ перенаправить спрос на местные компании и при этом зарабатывать.

«Мы хотим быть уверены, что внедряем инновации в сфере мобильности, — говорит Ю, — и возможность переключаться между транспортом — наша уникальная способность, поскольку мы помогаем управлять путешествиями разными способами».

Доставка продуктов

Как насчет группового заказа продуктов? Как это вписывается в более широкую стратегию роста Uber?

На недавнем выступлении CEO Дара Хосровшахи охарактеризовал эту функцию как более «элегантный» и простой способ справиться с одной из наиболее предсказуемых жизненных задач: пополнением запасов в холодильнике.

«Не нужно проходить через неловкий этап выяснения, кто что должен и вернут ли вам за это деньги. Мы делаем это невероятно простым» — прокомментировал он.

Читайте по теме:

CEO Uber несколько месяцев возил пассажиров, чтобы оценить сервис со стороны водителей

Uber объявил о планах создать электромобиль для такси и доставки

Нарушение закона, лоббирование и риски для водителей ради пиара компании — что известно из утекших файлов Uber

Простота использования и «прилипчивость» важны в таком бизнесе, как доставка продуктов, который отличается дороговизной эксплуатации и высокой конкуренцией. Uber потратил миллиарды долларов на приобретения, такие как Careem, Cornershop, Postmates и Drizly, но конкурирующий Instacart сохраняет львиную долю рынка. По данным Insider Intelligence, в 2023 году на него будет приходиться 73% продаж цифровых продуктов питания в США.

Тем не менее, ситуация начинает улучшаться благодаря множеству проектов Uber в области доставки. Это направление впервые стало прибыльным в феврале 2022 года, и, по оценкам Insider Intelligence, доля Uber в продажах цифровых продуктов питания в следующем году вырастет на 0,7%, с 7,2% до 7,9%.

В дополнение к групповым заказам Uber вводит такие приятные опции, как индивидуальный заказ и предлагаемые замены, что позволяет клиентам указывать пункты, отсутствующие в меню, и рекомендовать замену продуктам, которых нет на складе. Подобные возможности уже есть у конкурентов. Но Uber играет на лояльность, а не на целесообразность.

«Для нас действительно важно, чтобы потребители чувствовали, что они могут найти все, что захотят, — говорит Ирвинг. — В конце концов, мы надеемся, что это просто будет полезно для пользователей».

Молодая аудитория

Uber также стремится расширить свою потребительскую базу, обращаясь к молодому поколению.

На мероприятии компания запустила подростковые аккаунты, позволяющие пользователям в возрасте от 13 до 17 лет создавать учетные записи для организации поездок и доставки в более чем дюжине городов по всей территории США и Канады. Как объясняют в компании, пользователям-подросткам назначают только «опытных водителей с высоким рейтингом», а родители могут отслеживать ход поездки в режиме реального времени или связаться со службой поддержки Uber от имени ребенка.

Еще в 2017 году Uber опробовал несколько ранних пилотных проектов по созданию аккаунтов для подростков. Но тогда это не было приоритетом — возможно, потому, что на компанию оказывалось меньшее давление, требующее поиска новых путей роста.

Окажутся ли подростки новой прибыльной группой клиентов? Время покажет. Однако, согласно одному источнику, на транспорт приходится 4,6% всех расходов подростков, что делает его значимой, но не чрезмерной статьей расходов.

Источник.

Фото на обложке: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock