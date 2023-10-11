12 привычек плохих графических дизайнеров

Графическому дизайнеру не достичь совершенства, если он не придерживается определенных стандартов. Рассказываем, какие привычки вредят его репутации и профессиональному росту.

Однажды Аристотель сказал: «Наша суть отражается в наших действиях. Отсюда совершенство есть не действие, а привычка».

1. Реагировать на критику

Хорошие дизайнеры никогда не реагируют на критику, будь то конструктивные замечания или или претензии иного рода. Плохие дизайнеры принимают ее близко к сердцу и даже могут нагрубить клиенту.

2. Не следить за новостями в отрасли

Плохие графические дизайнеры почти ничего не знают о мире дизайна, не говоря уже о людях в индустрии, трендах или новейших программах. Если дизайнеру не хватает необходимых отраслевых знаний, его нельзя назвать инноватором.

3. Не делать наброски

Это профессиональная катастрофа. Каждый графический дизайнер должен знать, как сделать хотя бы приблизительный набросок проекта, и следовать выстроенному процессу дизайна.

4. Прокрастинировать

Прокрастинация — вредная привычка, и те, кто ее придерживается, часто работают некачественно и срывают сроки.

5. Быть рассеянным

Дизайнер, который упускает важные детали, забывает даты, путает детали проекта и так далее, выглядит непрофессионально.

6. Не использовать креативность

Плохой дизайнер не предлагает новые идеи, не изучает новые приемы и не пробует новые схемы — все это требует дополнительных усилий. Банальные работы — верный признак отсутствия креативности. Никто не захочет нанимать такого специалиста.

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7. Работать небрежно

Ленивые графические дизайнеры не заботятся о том, чтобы соблюсти установленный срок или завершить проект. Они затягивают сроки, работают некачественно и абсолютно не заботятся о клиентах.

8. Быть самодовольным

Одна из характерных черт плохих графических дизайнеров — то, что они слишком уверенны в своей работе. Они считают себя лучшими специалистами и назначают непомерную цену за некачественные и вторичные работы.

9. Копировать чужие работы

Псевдодизайнеры чаще всего повторяют чужие концепции. Им не хватает творческой энергии, поэтому они предпочитают копировать работы других дизайнеров, заявляя, что это вдохновлялись ими, вместо того чтобы создавать свои собственные.

10. Не использовать корректные программы

Плохие графические дизайнеры не понимают, как важно использовать специальное ПО для различных нужд. Они могут нарисовать дизайн логотипа в Adobe Photoshop и отправить клиенту растровые файлы.

11. Недостаточно понимать цвета

Дизайнеры должны хорошо разбираться в цветах, контрастах и сочетаниях, которые могут понравиться зрителям. Они также должны знать, что шаблоны веб-дизайна предпочтительнее использовать в формате RGB, в то время как цветовой стандарт Pantone лучше всего подходит для дизайна логотипов.

12. Действовать непрофессионально

Взаимодействие с клиентами требует быть профессионалом. Это включает в себя использование формального языка, а не сленга. Дизайнеры, которые предпочитают неформальное общение, рискуют навредить своей репутации и прослыть непрофессионалами.

Допускать ошибки простительно. Однако эти вредные привычки делают дизайнера плохим специалистом, что закрывает ему дорогу в профессиональном мире.

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