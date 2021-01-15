Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории
Партнерский материал

Новые смарт-карты и eSIM: какие технологии меняют банки и телеком прямо сейчас

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Ирина Печёрская

Банковский и телекоммуникационный рынки переживают период взрывной трансформации. Вместе с резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», компанией «Исткомпис Рус», рассказываем про технологии, которые изменили эти сферы и нашу жизнь — или сделают это в ближайшем будущем.

Новые смарт-карты и eSIM: какие технологии меняют банки и телеком прямо сейчас

Банки

Безналичные платежи

Пример бесконтактных платежей – как раз тот случай, когда Россия сразу берет на вооружение передовые технологии, минуя отдельные технологические этапы «изобретения колеса». Более 20% населения страны, по данным MasterCard, перестали пользоваться наличными, многие освоили бесконтактные платежи через смартфоны. А Центральный Банк отметил, что во время весенней самоизоляции доля платежей картами увеличилась до 69%.

Мы стремительно уходим в виртуализацию и опережаем в этих процессах многие страны Европы. Согласно отчету Boston Consulting Group, с 2010 по 2018 год число безналичных платежей в России увеличилось почти в 30 раз, а во время пандемии их количество продолжило расти. Наша страна остается лидером в Восточной Европе по объему выручки от транзакционного банковского обслуживания.

Процесс, как утверждают игроки отрасли, закономерен. «Рынок России очень динамичен. Благополучие компаний напрямую зависит от разработки и внедрения новых, самых прорывных и многообещающих технологий, являющихся хай-теком не только у нас, но и в мире», — говорит генеральный директор ООО «Исткомпис Рус» Константин Шимолин. 

Новые банковские карты

Карта с контактной площадкой в виде логотипа обладателя – новая реальность, и не виртуальная, а вполне ощутимая физически. В «Исткомпис Рус» пересмотрели технологию производства банковской карты. Чип теперь интегрируется непосредственно на инлей — основу для создания карты с возможностью бесконтактной оплаты. Раньше для этих целей карту нужно было собирать по частям.

Технология под названием sAiL дешевле в производстве, позволяет сделать карту более прочной и придать контактной площадке любую форму – например, форму лого банка-эмитента, что делает продукт уникальным.

Константин Шимолин

Константин Шимолин, генеральный директор ООО «Исткомпис Рус»

Телеком

Сим-карты без пластика

В телекоме прорывной технологией стали виртуальные сим-карты — eSIM. В 2019 году компания «Исткомпис Рус» первая реализовала проект по загрузке eSIM для пользователей в России. Идея eSIM заключается в том, что чип, отвечающий за безопасность и авторизацию устройства в сети 4G/5G, уже находится внутри телефона и не помещается туда отдельно, как классическая сим-карта. Пользователь загружает только софтовую часть выбранного им оператора. 

Больше не придется менять сим-карты в поисках лучшего сигнала или более выгодного тарифа в той или иной локации. Достаточно будет выбрать нужный пункт в меню телефона.

«Технология постепенно внедряется, но есть ограничения. Те операторы, которые могут подтвердить личные данные абонента, уже предлагают перейти с обычной симки на виртуальную. Полномасштабный запуск подобных продуктов ожидается в 2021-2022 годах после формирования законодательной базы», — отмечает Константин Шимолин.

Интернет вещей

Самая главная роль eSIM — снабдить мобильной связью «умные» предметы, то есть построить интернет вещей. «Умные» устройства и высокопризводительные сети датчиков просто незаменимы для развития Индустрии 4.0 — с их помощью на производствах работают технологии Big Data, VR, блокчейн, распределенные вычисления, цифровые двойники, а также точное земледелие. Они смогут обеспечить информацией все остальные компоненты системы и станут конечными элементами цепочки. Количество таких устройств будет в сотни и тысячи раз превышать нынешнее число абонентов сотовых сетей.

Производство в Москве

«Исткомпис РУС», дочерняя компания китайского производителя смарт-карт Eastcompeace Technology,  за 10 лет поставила в Россию и СНГ около 300 млн сим-карт. Теперь компания планирует развивать производство в столице: локализовать и внедрить систему по генерации и удаленной загрузке eSIM (RSP eSIM) на зеленоградской площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

«Для укрепления своих позиций и для развития новых направлений мы приняли решение о расширении, вступили в ОЭЗ, получили статус резидента. Начало строительства на площадке в Алабушево намечено на второй квартал 2021 года, а ввод здания в эксплуатацию – в первом квартале 2022 года», — рассказывает руководитель компании.

Компания исторически находится в Зеленограде. Когда встал вопрос о развитии новых направлений деятельности и расширения производства, вариант с размещением на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» и получение статуса резидента оказался самым выгодным. И вот почему: площадка предлагает готовую инфраструктуру, коммуникации и земельные участки под строительство, существенные налоговые льготы – сниженный налог на прибыль, нулевую ставку на имущество, землю и транспорт, беспошлинный импорт. Также это возможность выкупа земельного участка на льготных условиях и политика одного окна.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям значительно снизить региональную налоговую нагрузку. Кроме того, для них действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов.

Фото на обложке и в материале предоставлены компанией.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма