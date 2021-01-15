Новые смарт-карты и eSIM: какие технологии меняют банки и телеком прямо сейчас

Банковский и телекоммуникационный рынки переживают период взрывной трансформации. Вместе с резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» , компанией «Исткомпис Рус», рассказываем про технологии, которые изменили эти сферы и нашу жизнь — или сделают это в ближайшем будущем.

Банки

Безналичные платежи

Пример бесконтактных платежей – как раз тот случай, когда Россия сразу берет на вооружение передовые технологии, минуя отдельные технологические этапы «изобретения колеса». Более 20% населения страны, по данным MasterCard, перестали пользоваться наличными, многие освоили бесконтактные платежи через смартфоны. А Центральный Банк отметил, что во время весенней самоизоляции доля платежей картами увеличилась до 69%.

Мы стремительно уходим в виртуализацию и опережаем в этих процессах многие страны Европы. Согласно отчету Boston Consulting Group, с 2010 по 2018 год число безналичных платежей в России увеличилось почти в 30 раз, а во время пандемии их количество продолжило расти. Наша страна остается лидером в Восточной Европе по объему выручки от транзакционного банковского обслуживания.

Процесс, как утверждают игроки отрасли, закономерен. «Рынок России очень динамичен. Благополучие компаний напрямую зависит от разработки и внедрения новых, самых прорывных и многообещающих технологий, являющихся хай-теком не только у нас, но и в мире», — говорит генеральный директор ООО «Исткомпис Рус» Константин Шимолин.

Новые банковские карты

Карта с контактной площадкой в виде логотипа обладателя – новая реальность, и не виртуальная, а вполне ощутимая физически. В «Исткомпис Рус» пересмотрели технологию производства банковской карты. Чип теперь интегрируется непосредственно на инлей — основу для создания карты с возможностью бесконтактной оплаты. Раньше для этих целей карту нужно было собирать по частям.

Технология под названием sAiL дешевле в производстве, позволяет сделать карту более прочной и придать контактной площадке любую форму – например, форму лого банка-эмитента, что делает продукт уникальным.

Константин Шимолин, генеральный директор ООО «Исткомпис Рус»

Телеком

Сим-карты без пластика

В телекоме прорывной технологией стали виртуальные сим-карты — eSIM. В 2019 году компания «Исткомпис Рус» первая реализовала проект по загрузке eSIM для пользователей в России. Идея eSIM заключается в том, что чип, отвечающий за безопасность и авторизацию устройства в сети 4G/5G, уже находится внутри телефона и не помещается туда отдельно, как классическая сим-карта. Пользователь загружает только софтовую часть выбранного им оператора.

Больше не придется менять сим-карты в поисках лучшего сигнала или более выгодного тарифа в той или иной локации. Достаточно будет выбрать нужный пункт в меню телефона.

«Технология постепенно внедряется, но есть ограничения. Те операторы, которые могут подтвердить личные данные абонента, уже предлагают перейти с обычной симки на виртуальную. Полномасштабный запуск подобных продуктов ожидается в 2021-2022 годах после формирования законодательной базы», — отмечает Константин Шимолин.

Интернет вещей

Самая главная роль eSIM — снабдить мобильной связью «умные» предметы, то есть построить интернет вещей. «Умные» устройства и высокопризводительные сети датчиков просто незаменимы для развития Индустрии 4.0 — с их помощью на производствах работают технологии Big Data, VR, блокчейн, распределенные вычисления, цифровые двойники, а также точное земледелие. Они смогут обеспечить информацией все остальные компоненты системы и станут конечными элементами цепочки. Количество таких устройств будет в сотни и тысячи раз превышать нынешнее число абонентов сотовых сетей.

Производство в Москве

«Исткомпис РУС», дочерняя компания китайского производителя смарт-карт Eastcompeace Technology, за 10 лет поставила в Россию и СНГ около 300 млн сим-карт. Теперь компания планирует развивать производство в столице: локализовать и внедрить систему по генерации и удаленной загрузке eSIM (RSP eSIM) на зеленоградской площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

«Для укрепления своих позиций и для развития новых направлений мы приняли решение о расширении, вступили в ОЭЗ, получили статус резидента. Начало строительства на площадке в Алабушево намечено на второй квартал 2021 года, а ввод здания в эксплуатацию – в первом квартале 2022 года», — рассказывает руководитель компании.

Компания исторически находится в Зеленограде. Когда встал вопрос о развитии новых направлений деятельности и расширения производства, вариант с размещением на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» и получение статуса резидента оказался самым выгодным. И вот почему: площадка предлагает готовую инфраструктуру, коммуникации и земельные участки под строительство, существенные налоговые льготы – сниженный налог на прибыль, нулевую ставку на имущество, землю и транспорт, беспошлинный импорт. Также это возможность выкупа земельного участка на льготных условиях и политика одного окна.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям значительно снизить региональную налоговую нагрузку. Кроме того, для них действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов.

Фото на обложке и в материале предоставлены компанией.