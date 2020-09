Семь способов понравиться и запомниться собеседнику

Выражайте радость при встрече

Впервые встретив кого-то, улыбнитесь, поддерживайте зрительный контакт и сохраняйте открытую позу. Рукопожатие должно быть уверенным. Вполне уместен искренний комплимент, если вы видите причину для него. Если вы знаете о недавнем достижении собеседника, обязательно упомяните это.

Слушайте других

Большинству из нас нравится говорить о себе, и мы ценим тех, кто готов нас выслушать. Проблема в том, что часто мы слишком заняты размышлениями об ответе и не можем дождаться своей очереди заговорить. Не попадайтесь в эту ловушку. Во время следующего разговора представьте, что это тест, цель которого — узнать о человеке как можно больше. Представьте, что вам нужно будет написать все, что вы услышали во время разговора, и постарайтесь полностью сконцентрироваться на словах собеседника. Это ощутимо улучшит качество общения.

Фокусируйтесь на собеседнике

Случалось ли вам общаться с кем-то и видеть, как человек отвлекается, смотрит на других или даже проверяет телефон? Возможно, вы чувствовали, что неважны для собеседника. Убедитесь, что он видит, насколько вы сконцентрированы на разговоре. Смотрите ему в лицо, улыбайтесь, сохраняйте зрительный контакт и давайте ему понять: пока вы общаетесь, он находится в центре вашего внимания.

Задавайте интересные вопросы

Без них разговор быстро затихает или превращается в монолог. Когда человек говорит о хобби, спросите, как он начал им заниматься или что его привлекает в этом деле. Дайте собеседнику возможность подробнее поговорить на эту тему.

Ищите точки соприкосновения

Найти общие интересы — отличный способ укрепить связь с собеседником и получить его одобрение. Мы формируем хорошие отношения с теми, с кем мы похожи. Это не всегда очевидно, и иногда общие черты приходится поискать. Например, автор книги The Other Kind of Smart Харви Дойчендорф рассказывает: работая в фитнес-центре, он часто болтал с одним с любителем бега. Дойчендорфу не интересен этот вид спорта, и, казалось, у них не было общих интересов. Он решил выбрать универсальную тему — еду — и спросил, что собеседник ел перед большим забегом. Так у них появилась тема для разговора.

Запоминайте имена и детали

Все мы любим слышать собственное имя — в том числе и ваш собеседник. Старайтесь произносить его имя во время беседы, но только не слишком часто, чтобы это выглядело естественно. Кроме того, важно запоминать детали о жизни человека, которыми он поделился раньше, например, имена его близких, детей или домашнего животного.

Харви Дойчендорф предлагает записывать важные для ваших знакомых даты и звонить им в этот день, чтобы поздравить. Так вас лучше запомнят и будут ждать возможности встретиться.

Узнавайте интересы собеседника

В разговорах обращайте внимание на темы, которые заставляют собеседников оживиться: перестать хмуриться, расправить плечи. Дайте человеку возможность глубже погрузиться в интересные для него темы. Так вы сформируете сильные позитивные впечатления о себе, и вас запомнят надолго.

