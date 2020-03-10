Семь способов позаботиться о себе на работе

Когда мы говорим, что компания заботится о сотрудниках, то обычно имеем в виду покупку эргономичных столов и обновление плана эвакуации. В последнее время в этом контексте стала также упоминаться забота об эмоциональном состоянии, но все же в этом вопросе большинству людей пока можно надеяться только на самих себя.

Определите источники стресса

У всех людей они разные — подумайте, что заставляет нервничать именно вас: нагрузка, коллеги, дедлайны или что-то еще? Что вам ближе — работа в команде или работа в одиночку? Опенспейс, в котором постоянно что-то происходит, или тихий кабинет? Например, в университете я обнаружил, что лучше справляюсь с домашними заданиями в окружении других людей, так как в одиночестве мне сложнее сосредоточиться.

Самоанализ — это первый важный шаг в развитии эмоционального интеллекта. Он позволяет понять, что нужно сделать для сохранения душевного покоя.

Научитесь отказывать

Многие думают, что отказы делают нас плохими командными игроками или лишают возможности получить повышение. На самом деле, необходимо сообщать коллегам, что вы находитесь на пределе. Важно правильно сформулировать отказ, чтобы он не звучал как жалоба на объем задач. Постарайтесь подчеркнуть, что вы гордитесь своим местом в команде, своим вкладом и полученными результатами. Донесите мысль, что дополнительные обязанности негативно скажутся на качестве вашей работы и в итоге пострадает весь коллектив.

После такого заявления уважение со стороны коллег и руководства лишь усилится. Кроме того, этот шаг может побудить других членов команды сделать то же самое.

Установите границы

Установите границы и покажите окружающим, где они находятся. Нужно ли вам время, чтобы медитировать, перезаряжаться и восстанавливаться? Дайте об этом знать и подчеркните, что вторжение в ваш отдых возможно только в чрезвычайной ситуации. Если вы работаете над важным проектом, который нужно завершить в сжатые сроки, сообщите об этом команде и поблагодарите ее за возможность сосредоточиться на срочном деле. Мотивируйте коллег тоже сообщать о проектах со строгим дедлайном.

Защитите свою энергию

Некоторые люди на работе будут подпитываться вашей энергией, если вы позволите им это делать. Иногда их называют энергетическими вампирами, и исходящий от них негатив может помешать вам заботиться о своем эмоциональном состоянии. Если такая возможность есть, избегайте таких людей, а если вас связывают обстоятельства, то хотя бы максимально ограничьте все взаимодействия с ними. В разговорах избегайте тем, которые вызывают у вас сильные чувства, в том числе политику и религию. Бессмысленные споры с коллегами могут истощить вашу энергию и усложнить работу с ними в будущем.

При необходимости обратитесь за помощью

Просьба о помощи не является признаком слабости. Наоборот, это признак человека, который понимает себя, открыт для взаимодействия и является ценным членом команды. Коллегам будет приятно узнать, что вы доверяете им достаточно, чтобы просить о помощи.

Но делайте это только тогда, когда вы действительно нуждаетесь в поддержке. Мы все знаем людей, которые более чем счастливы передать свои задачи другим. Скажите коллеге-помощнику, что при необходимости и вы сможете ему помочь.

Примите все эмоции, но не фокусируйтесь на негативе

Эмоции не являются ни хорошими, ни плохими, и мы все испытываем многие из них каждый день. Не тратьте энергию на подавление негативных эмоций — вместо этого прочувствуйте их, но не сосредотачивайтесь на этом. Если вы испытываете положительные эмоции, то попробуйте сфокусироваться и сделать их ярче. С помощью этого приема вы можете усилить свою положительную эмоциональную энергию.

Сохраняйте спокойствие, если что-то идет не так

Если вы приложили все возможные усилия, но что-то все равно пошло не так, потренируйтесь в бережном обращении с собой. Спросите себя, как вы можете использовать этот опыт в будущем. Напомните себе, что даже самые успешные люди много раз терпели неудачи. Воспринимайте промахи как временные явления, а не характеристики вас как личности. Все успешные люди, преодолевшие препятствия, смотрели на них именно так. Отдайте себе должное за то, что сделали все возможное. Поддерживайте и коллег, которые плохо себя чувствуют из-за неудач.

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