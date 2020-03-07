Как работающим родителям устраивать себе перезагрузку

Чтобы полноценно заботиться о детях, нужно полноценно заботиться о себе. Специалист по тайм-менеджменту Элизабет Грейс Сондерс, которая часто консультирует работающих родителей, рассказала о способах перезагрузки для них.

Уделяйте себе время

Количество времени, которое вы проводите с детьми, имеет значение. И вполне понятно, что если оно ограничено, то вы бы хотели его увеличить.

Однако попытка проводить с детьми все время, когда вы не работаете или не спите, может привести к тому, что физически вы будете рядом, но психологически и эмоционально — далеко. Попробуйте уделить внимание себе — заняться физическими упражнениями, поговорить с супругом или другом — а затем вернуться к детям, полностью подготовившись к взаимодействию с ними. Это лучше, чем находиться рядом, но смотреть на экран телефона, телевизора или ноутбука или витать в своих мыслях.

Один из самых больших подарков, который вы можете дать своим детям, — это показать, что они вас радуют, что вы их видите, понимаете и счастливы быть рядом с ними. Это происходит, когда вы озаряетесь улыбкой при их появлении в комнате, удерживаете зрительный контакт, замечаете и цените то, что они делают. Будь то игра или прогулка, дети всегда оглядываются на вас, и в их глазах читаются вопросы: «Ты меня видишь? Ты меня замечаешь? Тебя интересуешься мной? Ты гордишься мной?»

Вы не сможете дать искренний отклик, если ощущаете выгорание и пытаетесь отдохнуть от детей, при этом находясь рядом с ними. Позвольте себе сделать перерыв, чтобы позже ваше присутствие было полноценным.

Формулируйте свои желания

На следующем этапе определите, что именно поможет вам перезарядиться. Вот несколько вариантов.

Физическая нагрузка

Дневной сон

Выезд на природу

Чтение

Общение с супругом

Общение с друзьями

Прогулка в одиночестве

Разбор вещей

Молитва

Ведение дневника

Художественное самовыражение (например, рисование)

Выберите простые ежедневные занятия, которые зарядят вас энергией и позволят сохранять полную вовлеченность во время общения с детьми. В идеале некоторые из этих действий должны стать частью вашего образа жизни, чтобы вы могли регулярно перезагружаться, не достигая критического состояния.

Начинайте с микроизменений

Если вы сильно ограничены во времени, начинайте с микросдвигов. Например, по утрам выделяйте пять-десять минут на растяжку, медитацию или другое занятие, которое вас вдохновляет. Днем это может быть десятиминутное чтение или быстрая прогулка. В напряженные периоды я просто прохожусь вверх и вниз по улице. Даже эта небольшая физическая активность может ощутимо повлиять на душевное здоровье.

Если в течение дня вы будете делать пяти-десятиминутные перерывы и заниматься делами, которые вас подпитывают, то по вечерам вам не придется уходить в себя.

Чуть позже вы обнаружите, что готовы уделять себе уже больше времени. Для подкрепления этой готовности может потребоваться внешняя поддержка: занятия с тренером, запись в группу, присоединение к команде, регулярные встречи с друзьями или вступление в клуб по интересам. Общение с людьми, которые одобряют ваши инвестиции в себя, поможет справиться с желанием отложить свои потребности в сторону.

Ищите возможности отдохнуть подольше

Большую часть времени вам будут доступны лишь мелкие заботы о себе, но начнут встречаться и возможности отдохнуть подольше. Если у вас есть родственники, которые хотят и могут позаботиться о детях, время от времени посвящайте выходные себе. Или добавляйте дополнительный день к деловым поездкам, чтобы перезагрузиться. Ищите мероприятия, на которых за небольшую плату или даже бесплатно дети могут провести время на игровой площадке. Работайте из дома в те дни, когда у вас нет совещаний и встреч.

Эти действия помогут избавиться от ощущения, будто вы никогда не отдыхаете, и позволят вернуться к семейным обязанностям с новыми силами.

Поддерживайте супруга

Помогайте с перезагрузкой и своему супругу. Это позволит избежать ситуации, в которой один из вас выгорит. Вы сможете лучше выполнять родительские обязанности и строить более здоровые отношения.

Я помогала работающим парам находить время на себя. В одном случае муж играл со своей группой по понедельникам, а жена ходила на уроки верховой езды по средам. В другой семье один вечер в неделю был выделен на встречу жены с подругами, а другой — на встречу мужа с друзьями. Еще одна пара договорилась поделить утра так, чтобы каждый имел возможность пораньше уйти на тренировку или в офис. Наконец, в четвертом случае родители наняли няню, которая приходила на несколько часов в выходные. Они получили время, чтобы провести время вдвоем или заняться своими делами по отдельности.

Вы могли бы проводить больше времени с детьми? Определенно. А будете ли вы сожалеть, если оглянетесь и поймете, что постоянно были злыми и уставшими рядом с ними? Наверняка. Детям нужно, чтобы вы были в гармонии с собой. Уделяйте внимание себе, чтобы лучше заботиться о них.

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