Как работающим родителям устраивать себе перезагрузку
Чтобы полноценно заботиться о детях, нужно полноценно заботиться о себе. Специалист по тайм-менеджменту Элизабет Грейс Сондерс, которая часто консультирует работающих родителей, рассказала о способах перезагрузки для них.
Уделяйте себе время
Количество времени, которое вы проводите с детьми, имеет значение. И вполне понятно, что если оно ограничено, то вы бы хотели его увеличить.
Однако попытка проводить с детьми все время, когда вы не работаете или не спите, может привести к тому, что физически вы будете рядом, но психологически и эмоционально — далеко. Попробуйте уделить внимание себе — заняться физическими упражнениями, поговорить с супругом или другом — а затем вернуться к детям, полностью подготовившись к взаимодействию с ними. Это лучше, чем находиться рядом, но смотреть на экран телефона, телевизора или ноутбука или витать в своих мыслях.
Один из самых больших подарков, который вы можете дать своим детям, — это показать, что они вас радуют, что вы их видите, понимаете и счастливы быть рядом с ними. Это происходит, когда вы озаряетесь улыбкой при их появлении в комнате, удерживаете зрительный контакт, замечаете и цените то, что они делают. Будь то игра или прогулка, дети всегда оглядываются на вас, и в их глазах читаются вопросы: «Ты меня видишь? Ты меня замечаешь? Тебя интересуешься мной? Ты гордишься мной?»
Вы не сможете дать искренний отклик, если ощущаете выгорание и пытаетесь отдохнуть от детей, при этом находясь рядом с ними. Позвольте себе сделать перерыв, чтобы позже ваше присутствие было полноценным.
Формулируйте свои желания
На следующем этапе определите, что именно поможет вам перезарядиться. Вот несколько вариантов.
- Физическая нагрузка
- Дневной сон
- Выезд на природу
- Чтение
- Общение с супругом
- Общение с друзьями
- Прогулка в одиночестве
- Разбор вещей
- Молитва
- Ведение дневника
- Художественное самовыражение (например, рисование)
Выберите простые ежедневные занятия, которые зарядят вас энергией и позволят сохранять полную вовлеченность во время общения с детьми. В идеале некоторые из этих действий должны стать частью вашего образа жизни, чтобы вы могли регулярно перезагружаться, не достигая критического состояния.
Начинайте с микроизменений
Если вы сильно ограничены во времени, начинайте с микросдвигов. Например, по утрам выделяйте пять-десять минут на растяжку, медитацию или другое занятие, которое вас вдохновляет. Днем это может быть десятиминутное чтение или быстрая прогулка. В напряженные периоды я просто прохожусь вверх и вниз по улице. Даже эта небольшая физическая активность может ощутимо повлиять на душевное здоровье.
Если в течение дня вы будете делать пяти-десятиминутные перерывы и заниматься делами, которые вас подпитывают, то по вечерам вам не придется уходить в себя.
Чуть позже вы обнаружите, что готовы уделять себе уже больше времени. Для подкрепления этой готовности может потребоваться внешняя поддержка: занятия с тренером, запись в группу, присоединение к команде, регулярные встречи с друзьями или вступление в клуб по интересам. Общение с людьми, которые одобряют ваши инвестиции в себя, поможет справиться с желанием отложить свои потребности в сторону.
Ищите возможности отдохнуть подольше
Большую часть времени вам будут доступны лишь мелкие заботы о себе, но начнут встречаться и возможности отдохнуть подольше. Если у вас есть родственники, которые хотят и могут позаботиться о детях, время от времени посвящайте выходные себе. Или добавляйте дополнительный день к деловым поездкам, чтобы перезагрузиться. Ищите мероприятия, на которых за небольшую плату или даже бесплатно дети могут провести время на игровой площадке. Работайте из дома в те дни, когда у вас нет совещаний и встреч.
Эти действия помогут избавиться от ощущения, будто вы никогда не отдыхаете, и позволят вернуться к семейным обязанностям с новыми силами.
Поддерживайте супруга
Помогайте с перезагрузкой и своему супругу. Это позволит избежать ситуации, в которой один из вас выгорит. Вы сможете лучше выполнять родительские обязанности и строить более здоровые отношения.
Я помогала работающим парам находить время на себя. В одном случае муж играл со своей группой по понедельникам, а жена ходила на уроки верховой езды по средам. В другой семье один вечер в неделю был выделен на встречу жены с подругами, а другой — на встречу мужа с друзьями. Еще одна пара договорилась поделить утра так, чтобы каждый имел возможность пораньше уйти на тренировку или в офис. Наконец, в четвертом случае родители наняли няню, которая приходила на несколько часов в выходные. Они получили время, чтобы провести время вдвоем или заняться своими делами по отдельности.
Вы могли бы проводить больше времени с детьми? Определенно. А будете ли вы сожалеть, если оглянетесь и поймете, что постоянно были злыми и уставшими рядом с ними? Наверняка. Детям нужно, чтобы вы были в гармонии с собой. Уделяйте внимание себе, чтобы лучше заботиться о них.
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