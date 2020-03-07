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Как работающим родителям устраивать себе перезагрузку

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Чтобы полноценно заботиться о детях, нужно полноценно заботиться о себе. Специалист по тайм-менеджменту Элизабет Грейс Сондерс, которая часто консультирует работающих родителей, рассказала о способах перезагрузки для них.

Как работающим родителям устраивать себе перезагрузку

Уделяйте себе время

Количество времени, которое вы проводите с детьми, имеет значение. И вполне понятно, что если оно ограничено, то вы бы хотели его увеличить.

Однако попытка проводить с детьми все время, когда вы не работаете или не спите, может привести к тому, что физически вы будете рядом, но психологически и эмоционально — далеко. Попробуйте уделить внимание себе — заняться физическими упражнениями, поговорить с супругом или другом — а затем вернуться к детям, полностью подготовившись к взаимодействию с ними. Это лучше, чем находиться рядом, но смотреть на экран телефона, телевизора или ноутбука или витать в своих мыслях.

Один из самых больших подарков, который вы можете дать своим детям, — это показать, что они вас радуют, что вы их видите, понимаете и счастливы быть рядом с ними. Это происходит, когда вы озаряетесь улыбкой при их появлении в комнате, удерживаете зрительный контакт, замечаете и цените то, что они делают. Будь то игра или прогулка, дети всегда оглядываются на вас, и в их глазах читаются вопросы: «Ты меня видишь? Ты меня замечаешь? Тебя интересуешься мной? Ты гордишься мной?»

Вы не сможете дать искренний отклик, если ощущаете выгорание и пытаетесь отдохнуть от детей, при этом находясь рядом с ними. Позвольте себе сделать перерыв, чтобы позже ваше присутствие было полноценным.

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Формулируйте свои желания

На следующем этапе определите, что именно поможет вам перезарядиться. Вот несколько вариантов.

  • Физическая нагрузка
  • Дневной сон
  • Выезд на природу
  • Чтение
  • Общение с супругом
  • Общение с друзьями
  • Прогулка в одиночестве
  • Разбор вещей
  • Молитва
  • Ведение дневника
  • Художественное самовыражение (например, рисование)

Выберите простые ежедневные занятия, которые зарядят вас энергией и позволят сохранять полную вовлеченность во время общения с детьми. В идеале некоторые из этих действий должны стать частью вашего образа жизни, чтобы вы могли регулярно перезагружаться, не достигая критического состояния.

Начинайте с микроизменений

Если вы сильно ограничены во времени, начинайте с микросдвигов. Например, по утрам выделяйте пять-десять минут на растяжку, медитацию или другое занятие, которое вас вдохновляет. Днем это может быть десятиминутное чтение или быстрая прогулка. В напряженные периоды я просто прохожусь вверх и вниз по улице. Даже эта небольшая физическая активность может ощутимо повлиять на душевное здоровье.

Если в течение дня вы будете делать пяти-десятиминутные перерывы и заниматься делами, которые вас подпитывают, то по вечерам вам не придется уходить в себя.

Чуть позже вы обнаружите, что готовы уделять себе уже больше времени. Для подкрепления этой готовности может потребоваться внешняя поддержка: занятия с тренером, запись в группу, присоединение к команде, регулярные встречи с друзьями или вступление в клуб по интересам. Общение с людьми, которые одобряют ваши инвестиции в себя, поможет справиться с желанием отложить свои потребности в сторону.

Ищите возможности отдохнуть подольше

Большую часть времени вам будут доступны лишь мелкие заботы о себе, но начнут встречаться и возможности отдохнуть подольше. Если у вас есть родственники, которые хотят и могут позаботиться о детях, время от времени посвящайте выходные себе. Или добавляйте дополнительный день к деловым поездкам, чтобы перезагрузиться. Ищите мероприятия, на которых за небольшую плату или даже бесплатно дети могут провести время на игровой площадке. Работайте из дома в те дни, когда у вас нет совещаний и встреч.

Эти действия помогут избавиться от ощущения, будто вы никогда не отдыхаете, и позволят вернуться к семейным обязанностям с новыми силами.

Поддерживайте супруга

Помогайте с перезагрузкой и своему супругу. Это позволит избежать ситуации, в которой один из вас выгорит. Вы сможете лучше выполнять родительские обязанности и строить более здоровые отношения.

Я помогала работающим парам находить время на себя. В одном случае муж играл со своей группой по понедельникам, а жена ходила на уроки верховой езды по средам. В другой семье один вечер в неделю был выделен на встречу жены с подругами, а другой — на встречу мужа с друзьями. Еще одна пара договорилась поделить утра так, чтобы каждый имел возможность пораньше уйти на тренировку или в офис. Наконец, в четвертом случае родители наняли няню, которая приходила на несколько часов в выходные. Они получили время, чтобы провести время вдвоем или заняться своими делами по отдельности.

Вы могли бы проводить больше времени с детьми? Определенно. А будете ли вы сожалеть, если оглянетесь и поймете, что постоянно были злыми и уставшими рядом с ними? Наверняка. Детям нужно, чтобы вы были в гармонии с собой. Уделяйте внимание себе, чтобы лучше заботиться о них.

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