Как научить детей критически оценивать то, что они видят по телевизору и в соцсетях

В цифровую эпоху обучить ребенка основам медиаграмотности так же важно, как и обучить его алфавиту. Журналистка Wired Меган Хербст, узнала у экспертов, как привить критическое отношение к информации в СМИ детям разных возрастов.

Начните рано

Несколько лет назад, в рождественское утро, моя пятилетняя дочь взвизгнула от радости, увидев среди подарков блеск для губ Num Noms. Она очень хотела получить его на Рождество, быстро открыла упаковку и обнаружила, что блеск был вовсе не съедобен, хотя выглядел и пах как мороженое.

Это был тяжелый урок. В рекламе Num Noms показывали радостную девочку с хвостиками, которая пробовала блеск для губ как десерт, но моя дочь этого сделать не могла. Выходит, маркетологи ее обхитрили. Психологи говорят, что дети младше семи-восьми лет просто не видят стремление продать товар, стоящее за рекламой. Из-за этого когнитивного ограничения детей из младшей возрастной группы долгое время не обучали медиаграмотности, вместо этого фокусируясь на учениках средних и старших классов. Но критическое отношение к СМИ, как и любой другой навык, лучше развивать с самых юных лет, считает Фейт Рогов, президент-основатель Национальной ассоциации образования в области медиаграмотности.

«Лучше развить привычки, связанные с медиапотреблением, исследованием информации и рефлексией, у маленьких детей, а не ждать, пока они станут своенравными учениками среднего звена», — говорит Рогов. Расскажите ребенку о различии между рекламной и реальной версиями продукта, как в случае с блеском Num Noms. Это может стать одним из способов преодоления существующего когнитивного барьера.

Кроме того, можно поиграть в игру «Что они пытаются продать?». Во время рекламной паузы соревнуйтесь друг с другом, пытаясь первым угадать, что продвигает тот или иной ролик. При этом родителям прежде всего нужно обратить внимание на свои медиапривычки.

«Думайте об этом как о вождении. Мы не собираемся давать ключи от автомобиля малышам, поэтому пока не учим их сидеть за рулем, но они усваивают правила дорожного движения, наблюдая за нашими действиями», — указывает Рогов.

В библиотеке города Шарлотт, штат Северная Каролина, преподаватель медиаграмотности Джиммека Андерсон запустила программу «активного чтения» для детей. «При активном чтении родители не произносят слова, написанные в книге. Они смотрят вместе с детьми на иллюстрации и спрашивают: ″Какого цвета этот медведь? Как ты думаешь, что он собирается сделать?″» Эта практика помогает дошкольникам научиться критически оценивать визуальную информацию, говорит Андерсон.

Не бойтесь алгоритмов

Ян О'Бирн — исследователь цифровой грамотности и бывший учитель начальной школы с двумя детьми: его сыну девять лет, а дочери — четыре года. В 2019 году О'Бирн вместе с пятью другими родителями-учеными исследовал аспект цифровой грамотности, который часто упускают из вида: информационную безопасность и алгоритмы, особенно то, как дети взаимодействуют с ними и понимают их.

«Алгоритмы принимают решения, касающиеся нашей жизни. Мы начали спрашивать себя: когда мы должны начать разговоры с детьми об этих инструментах, их силе и доверии к ним? Как мы можем все это объяснить?» — рассказывает О'Бирн.

Большинство взрослых тоже не до конца понимает, что происходит с нашими данными в интернете, признает он. По этой причине родителям важно сначала самим разобраться в вопросах цифровой безопасности и обмена информацией.

О'Бирн и его коллеги еще не опубликовали результаты исследования, но О'Бирн утверждает, что они обнаружили две эффективные стратегии. Первая заключается в ожидании подходящего момента для обсуждения цифровой грамотности.

Для О'Бирна такой момент наступил, когда его сыну написал незнакомый человек в Google Hangouts. «Он обратил на это мое внимание, и я сказал: ″Послушай, это то, о чем тебе следует побеспокоиться″. Мы поговорили о конфиденциальности и безопасности. Поэтому я думаю, что первый шаг — выбрать подходящий момент для такой беседы: либо ждать, когда возникнет соответствующая ситуация, либо самому ее создать», — советует О'Бирн.

Создание такой ситуации — вторая стратегия. Здесь для обсуждения концепций безопасности может пригодиться сюжет из новостей, история из книги или даже реальные действия, с которыми дети знакомы, например, посещение игровой площадки.

В следующий раз, когда вы сделаете совместную фотографию в парке или кафе, спросите ребенка, можете ли вы разместить ее в соцсетях. Обсудите, кто увидит снимок, и покажите настройки конфиденциальности. А если в новостях будут говорить об алгоритмах YouTube, спросите ребенка, включался ли когда-либо ролик, который он не хотел видеть.

А как насчет подростков?

Возможно, наиболее наиболее сильному влиянию медиа подвергаются подростки. Они формируют индивидуальность, экспериментируют и открывают для себя все виды нового опыта на пути к взрослой жизни.

На этом этапе многие родители перестают контролировать медиапотребление своих детей, но Джиммека Андерсон уверена, что это большая ошибка. «Родители должны оставаться с детьми на протяжении всего пути. Это возраст становления личности, когда люди пытаются понять, кто они такие. Если вы выясняете это самостоятельно, но терпите неудачу, то медиа быстро подскажут вам, кем вы должны быть», — отмечает она.

В 2011 году Андерсон запустила проект по медиаграмотности для подростков «Я не медиа». «Участникам программы приходится анализировать структуры власти и то, как они представляют себя в медиа», — объясняет Андерсон.

Один из ее любимых моментов — видеть, как у учеников «загорается лампочка», когда они начинают анализировать СМИ на своих условиях. «С этого момента их взаимодействие с медиа становится совсем другим», — говорит Андерсон.

По ее мнению, в общении с подростками родителям стоит брать на себя роль консультантов. По-прежнему важно устанавливать ограничения, но невозможно подготовить детей ко взрослой жизни, полностью ограждая их от нее. Андерсон предлагает родителям больше разговаривать с подростками, чтобы установить разумные границы. Например, чрезмерное использование соцсетей связано с депрессией, беспокойством и другими психологическими проблемами, поэтому стоит договориться о приемлемом количестве времени. Также важно следить за аккаунтами детей в соцсетях.

«Позиция родителя должна быть такой: ″Я все еще могу интересоваться этим вопросом и просматривать контент, который ты публикуешь, потому что если ты не можешь поделиться им со мной, то тебе не следует делиться им вообще», — отмечает Андерсон.

Подростки также активнее взаимодействуют с новостями. В 2017 году в отчете Common Sense Media, некоммерческой организации, пропагандирующей медиапросвещение, было указано, что среди детей в возрасте от 10 до 18 лет 39% получают новости из онлайн-источников, обычно из Facebook и YouTube.

Родители часто не осознают, что их дети знакомятся с новостями на этих платформах, говорит Келли Мендоза, старший директор образовательных программ в Common Sense Media. «В соцсетях труднее отличить факты от выдумок», — предупреждает она. Согласно тому же отчету 2017 года, только 44% детей уверены в своем умении отличать фейковые новости от реальных.

В программе для учащихся средних и старших классов Common Sense Media использует технику «латеральное чтение». Вот как она работает: получив информацию, вы пытаетесь найти ей подтверждение в других источниках. В идеале родители должны научить детей проверять новости через авторитетные информагентства.

«Помогите детям понять, что в журналистике есть этап, на котором журналист проводит фактчекинг и пытается докопаться до правды. Многие тексты, которые мы видим в соцсетях, создаются иначе. Их пишут так, чтобы читатель кликнул», — говорит Мендоза.

С другой стороны, дети в этом возрасте доверяют новостям, которые они слышат от родителей, больше, чем информации из любых других источников. Эксперты сходятся во мнении, что взрослым крайне важно быть в курсе событий. Если вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит в преддверии президентских выборов, вам будет трудно помочь своим детям разобраться в этом.

«Таким образом, вы тоже являетесь своего рода медиа, и вам тоже нужно проверять информацию, которой вы делитесь», — подчеркивает Андерсон.

По ее мнению, дети должны научиться спрашивать не как что-то происходит, а почему. Это может вызвать слишком много умышленных «почему» со стороны подростков, но зато они привыкнут критически оценивать поступающую информацию и не принимать за чистую монету тексты в соцсетях и заявления авторитетных личностей.

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