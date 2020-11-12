Что изменится в Кремниевой долине после выборов президента США

Бизнесмен и политтехнолог Брэдли Таск рассказывает, как избрание Байдена может повлиять на Кремниевую долину в ближайшие годы.

Избрание Джо Байдена на пост президента США может по-разному сказаться на технологической индустрии страны. С одной стороны, участники рынка ждут, что администрация Байдена будет способствовать развитию технологий. С другой стороны, предприниматели из Кремниевой долины могут столкнуться с ужесточением правил по использованию персональных данных и усилением антимонопольного законодательства.

Развитие телемедицины

В марте Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло ряд инициатив, которые упростили возмещение расходов на телемедицину для страховых компаний. Эти меры позволили врачам из одного штата лечить пациентов в другом и сократили цены для конечных потребителей. Чтобы больше людей смогли получить медицинские услуги по более низким ценам, Конгрессу предстоит утвердить эти изменения. И хотя администрация Байдена не выступает против их утверждения, похоже, эти инициативы не входят в список приоритетов.

Тем не менее дальнейшее развитие телемедицины необходимо, особенно в связи со второй волной пандемии.

Регулирование автономных технологий

Несмотря на активную разработку технологий для автономных автомобилей, грузовиков и дронов, федеральное правительство все еще не определило критерии их безопасности. Такие критерии нужны для полного перехода на автономное управление.

Сейчас сфера беспилотных автомобилей пытается развиваться без нормативной базы. Это мешает повсеместному внедрению автономных технологий.

От политики администрации Байдена во многом зависит будущее беспилотников. Важно, чтобы Министерство транспорта изучило проблемы отрасли и сформулировало четкие правила регулирования.

Больше штатных сотрудников, меньше самозанятых

Министерство труда при Трампе предложило новое правило, которое позволило работникам иметь статус независимых подрядчиков — в России к этому понятию ближе всего самозанятость. Это стало победой для многих технологических компаний: штатным сотрудникам они обязаны предлагать более широкие социальные гарантии, чем самозанятым.

Однако в августе Верховный суд Сан-Франциско обязал сервисы заказа такси Uber и Lyft классифицировать водителей как штатных сотрудников. В то же время, демократы, к которым относится и Байден, поддержали усилия профсоюзов по переклассификации независимых подрядчиков в штатных сотрудников. Возможно, теперь отмена предложенного Трампом правила станет одним из пунктов в программе администрации Байдена.

Криптовалютный вопрос

Криптовалюты и блокчейн входят в число самых перспективных технологий. Однако американские законодатели очень строго относятся к криптовалютным инициативам. Так, Facebook не удалось запустить криптопроект Libra из-за возражений Конгресса.

Чтобы добиться успеха, технологической индустрии придется активно лоббировать свои интересы по развитию криптовалют перед новой администрацией президента. Здесь потребуются коллективные усилия: чем больше цифровых предпринимателей поддержат эту инициативу, тем лучше. И хотя пока законодатели настроены скептически, у криптовалют есть шанс на признание в США,

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