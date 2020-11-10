Как победа Байдена повлияет на рынок электромобилей

Избранный президент США Джо Байден предлагает климатическую программу стоимостью $2 трлн. Она включает самые разнообразные меры — от координации приоритетов в транспортной инфраструктуре до перезагрузки программы выплат за утилизацию автомобилей. Вот какие меры он сможет реализовать.

Пересмотр требований к экономии топлива

Трамп смягчил требования по экономии топлива и выбросам, введенные при Обаме, однако администрация Байдена может их вернуть. Это не получится сделать быстро, поскольку придется снова вносить изменения в законодательство. Но как и Трамп, Байден сможет назначать людей в качестве «исполняющих обязанности» и принимать необходимые законы.

Расширение налогового кредита на электротранспорт

Одним из пунктов проекта федеральных расходов на прошлый год было расширение федерального налогового кредита, который люди могут получить на приобретение электромобиля. Его поддержали обе партии, но Белый дом заблокировал законопроект. Возможно, теперь решение будет принято. Советники Байдена заявляют о планах установить лимит дохода, необходимого для получения кредита, в $250 тысяч.

Развитие электрического общественного транспорта

«Мы уменьшим вредное загрязнение воздуха и защитим здоровье наших детей, переведя весь парк из 500 тысяч школьных автобусов на альтернативы американского производства с нулевым уровнем выбросов в течение пяти лет», — заявляют советники Байдена.

Увеличение числа станций для зарядки электромобилей

Байден планирует создать «по крайней мере 500 тысяч общественных зарядных станций от одного побережья США до другого» через партнерство с государственными и местными органами власти.

Электрификация отдаленных территорий

Советники Байдена общают разработать национальную стратегию ликвидации энергетической бедности — отсутствия доступа к электричеству в сельских районах, а также создать более равномерную энергонагрузку. Вероятно, она предусмотрит доступ к зарядке и экологичной энергии для людей, которые в противном случае остались бы без электричества.

Создание экологичной электросети в сельских районах

Администрация Байдена планирует увеличить федеральную поддержку для строительства надежных и экологичных энергосетей в сельских районах Америки и на территориях племен, где отсутствует энергетическая инфраструктура. Это основные цели плана «Чистая энергия» Обамы.

По прогнозам некоторых аналитиков, введенный при Трампе план «Доступная чистая энергия» может привести к увеличению выбросов парниковых газов. Возможно, вернуться к сложному плану «Чистая энергия» уже не получится, но вернуть некоторые из его положений вполне реально.

Финансирование производства электромобилей

Этот пункт предполагает предоставление программ поддержки или финансирования для производителей электротранспорта. В частности, автокомпании могут рассчитывать на средства «для строительства новых или переоснащения существующих производств для выпуска электромобилей, включая тяжелые грузовики, школьные автобусы, транзитные автобусы, самолеты и многое другое».

Поощрение небольших производителей электромобилей

Советники Байдена обещают увеличить инвестиции в инновационные центры и работать над «расширением помощи мелким производителям, стремящимся расти и объединяться с глобальными цепочками поставок». Это позитивное решение для небольших производителей вроде Lucid, Rivian и Lordstown, которые планируют выпускать электротранспорт в США.

Стабилизация тарифов

Администрация Байдена вряд ли откажется от большей части тарифных условий, принятых при Трампе, но можно ожидать, что политика в этом направлении будет более последовательной. Это станет стимулом и для производителей других стран, которые поставляют автомобили в США: например, Германии или Китая.

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Фото на обложке: Ron Adar / Shutterstock