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Истории

Предвыборная реклама: сколько на нее потратили Трамп и Байден

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Хорошая реклама может переубедить сомневающихся избирателей, поэтому политики не жалеют денег на эту часть предвыборной кампании. Канал CNN изучил данные аналитического агентства Kantar Media и рассказал, сколько Дональд Трамп и Джо Байден потратили на продвижение своих кандидатур в преддверии президентских выборов в США.

Предвыборная реклама: сколько на нее потратили Трамп и Байден

Начнем с главного сходства рекламных стратегий Трампа и Байдена. По данным Kantar Media, они оба больше всего потратили на рекламу в Пенсильвании. За ней следуют Флорида, Висконсин, Мичиган и Аризона — именно в этих штатах развернется основная битва за голоса избирателей.

Неудивительно, что и Трамп, и Байден решили выделить максимум средств на рекламу в штатах, жители которых легче всего поддаются убеждению. Особенно это касается Пенсильвании и Флориды.

«Флорида и Пенсильвания — два главных приза для любого кандидата и, вероятно, их симпатия необходима как для победы Трампа, так и для победы Байдена. Трудно заменить 29 или 20 голосов выборщиков другим штатом», — отметил Нейтан Гонсалес, редактор внепартийной газеты Inside Elections и автор CNN.

Но в этом году такие штаты, как Аризона, Миннесота и Джорджия, которые в прошлом традиционно не попадали в центр внимания, могут склониться в пользу любого из кандидатов. В результате и у Трампа, и у Байдена появляется ошеломляющее количество вариантов распределения рекламных бюджетов.

Планирование расходов на рекламу — это постоянная борьба за лидерство. В сентябре Трамп и его комитеты по политическим действиям уже вложили значительные средства в рекламу, но по состоянию на конец августа Трамп и Байден поделили пополам 10 штатов, в которых развернется основная битва за голоса избирателей. У каждого из кандидатов в президенты было по пять штатов с максимальными вложениями в рекламу. Например, Байден и связанные с ним внешние группы потратили более чем в два раза больше Трампа в Мичигане, а Трамп во много раз превзошел своего соперника в Джорджии.

В целом распределение этих 10 штатов выглядит так: Трамп заплатил за рекламу больше Байдена в Джорджии, Миннесоте, Северной Каролине, Огайо и Техасе, а Байден больше Трампа — в Аризоне, Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Инфографика: CNN по данным Kantar Media

У этих 10 штатов есть одна общая черта: в 2016 году Трамп победил во всех из них, кроме одного. «Это хороший пример того, как гонка благоволит Байдену, — считает Гонсалес. — Сейчас президент Трамп играет в защите почти везде, и ему будет сложно воссоздать победу 2016 года».

Развитие событий в этом году предсказать сложнее, чем в 2016-м, когда Трамп и кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон вместе потратили примерно $52 тысячи на рекламу в Джорджии. В этом году Трамп выделил на этот штат около $9,4 млн, а Байден — около $926 тысяч.

В 2016 году ни Трамп, ни Клинтон не стали платить за рекламу в Миннесоте. В этом году Трамп потратил на нее $2,5 млн, а Байден — $795 тысяч.

Учитывая, что в 2016 году Клинтон потеряла промышленный пояс США, состоящий из Пенсильвании, Мичигана и Висконсина, Байден решил выделить больше денег на рекламу в этих штатах. На данный момент он потратил $44 млн в Пенсильвании, $27 млн — в Мичигане и $26,1 млн — в Висконсине.

Инфографика: CNN по данным Kantar Media

Из интерактивной карты CNN Road to 270 следует, что Байден сможет обеспечить себе победу с помощью коллегии выборщиков в штатах, которые проголосовали за Клинтон в 2016 году, а также в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Эти три штата в прошлом уже отдавали предпочтение демократам, объясняет Гонсалес.

Еще одно отличие от 2016 года заключается в том, что демократы значительно меньше тратят на рекламу в Огайо. «Огайо так сильно поддержал Трампа в 2016 году, что демократы не рассчитывают, что он вернется к ним в этом году, — добавил Гонсалес. — Но это не значит, что они не будут пытаться».

Посмотрев на остальную часть страны, можно сделать вывод, что с точки зрения рекламных трат Трамп превзошел Байдена как в «красных» штатах (обычно голосуют за республиканцев), так и в «синих» (обычно голосуют за демократов). В штатах, которые в 2016 году голосовали за Трампа, Байден и его комитеты политических действий решили не выделять много денег на рекламу. Там они потратили $5,1 млн против $18,7 млн от Трампа.

Вертикальная шкала снизу вверх: вся страна, штаты-«поля битвы», «красные штаты», «синие штаты». Инфографика: CNN по данным Kantar Media

Но это может не говорить о том, что Байден не рассчитывает завоевать симпатию «владений Трампа». Большая часть этих денег ушла на цифровую рекламу, которая дешевле, чем реклама на телевидении и радио.

По состоянию на 31 августа, Трамп и Байден потратили более $228 млн на цифровую рекламу в Facebook и Google. Это лишь на $1 млн меньше, чем их расходы на обычное телевидение, и более чем в четыре раза больше, чем расходы на кабельное

В то время как реклама на телевидении и радио в основном используется для убеждения избирателей, цифровая реклама часто запускается, чтобы попросить у сторонников пожертвования и составить списки избирателей (вспомните о тех объявлениях в Facebook, которые просят вас «добавить свое имя»).

«Когда речь идет об онлайн-рекламе национальной кампании, таргетинг менее показателен, чем сама реклама», — указал Эрик Уилсон, политтехнолог, возглавлявший цифровую команду Марко Рубио в президентских выборах 2016 года.

По словам Уилсона, в штатах без явной конкуренции онлайн-реклама обычно делает упор на создание списков для email-рассылки и сбор средств. Например, у неизменно «синей» Калифорнии есть богатые покровители с обеих сторон, и она входит в десятку штатов с наибольшими расходами на рекламу. В штатах с более выраженной конкуренцией важнее найти избирателей и волонтеров.

Хотя это другой тип кампании, примечательно, что Трамп и его комитеты политических действий потратили на цифровую рекламу $152,9 млн, то есть сумму, которая более чем в два раза превышает цифровые закупки Байдена.

«Я удивился, узнав, насколько мало Байден инвестирует в онлайн-рекламу», — подчеркнул Уилсон. Он добавил, что как действующий президент Трамп также доминирует в телевизионных новостях, а это означает, что, в отличие от Байдена, ему не нужно платить за увеличивающееся количество ТВ-рекламы.

Преимущество Трампа в онлайн-рекламе также может иметь некоторое отношение к его целевой аудитории. «Сторонники (Трампа) сидят в Facebook, демографические данные пользователей Facebook соответствуют его целевой аудитории, а возможности Facebook хорошо подходят для стратегического использования платформы», — сказала Кэтлин Сирлз, доцент кафедры политических коммуникаций в Университете штата Луизиана. — Еще я думаю, что реклама в Facebook обычно требует меньшей проверки и не подчиняется тому же набору правил, что и телевизионная реклама, так что это тоже может быть частью его стратегии».

Большая часть рекламных расходов в 10 штатах, где развернется основная борьба, была направлена ​​на телевидение и радио. В Пенсильвании и Флориде разрыв между расходами Байдена и Трампа на ТВ- и интернет-рекламу огромен. В Пенсильвании Трамп потратил $29,6 млн на телевидение и радио и $3,6 млн на «цифру», Байден — $39,1 млн и $4,9 млн соответственно. Во Флориде Трамп выделил $26,5 млн на телевидение и радио и $7 млн на «цифру», Байден — $34,6 млн и $7,4 млн.

Инфографика: CNN по данным Kantar Media

Есть смысл заплатить максимум за ТВ-рекламу в штатах, жители которых легче всего поддаются убеждению. Более дорогая реклама на телевидении и радио может стать причиной банкротства в таких штатах, как Пенсильвания и Флорида.

«Предвыборные штабы обычно используют подход к рекламе, основанный на гонке вооружений», — отметила Сирлз. Иначе говоря, они уверены: чем больше денег вложить в рекламу для того или иного штата, тем однозначнее будет победа в нем.

На практике этот подход оправдывается далеко не всегда. В 2016 году Клинтон потратила $64 млн на рекламу во Флориде — более чем в два раза опередив в этом Трампа — но штат так и остался «красным».

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Фото на обложке: Unsplash

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