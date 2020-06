LLC, C corp или S corp: какое юрлицо выбрать для выхода на рынок США

При выводе компании на американский рынок важно понимать тонкости юридической регистрации. Три основные формы, которые предпочитают использовать российские предприниматели, это LLC, C corporation и S corporation. В пример российского бизнеса, который зарегистрирован в США, можно привести представительство «Яндекса» Yandex Inc., Dodo Pizza USA Retail Inc. и множество стартапов.



При выборе формы регистрации нужно учесть несколько факторов, включая ответственность, налоги, отчетность и привлечение средств. У каждого вида компании есть свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать максимально подходящий вам вариант, нужно проконсультироваться с грамотным юристом.

Что у них общего?

И LLC, и корпорации отличаются от остальных организационных форм ограниченной ответственностью. То есть владельцы компании не несут ответственности перед кредиторами по долгам компании (кроме случаев снятия корпоративной вуали).

Активы компании (например, компьютер, офис и банковский счет) и личные активы владельца (например, семейный дом) разделены — между этими двумя типами активов фактически существует «стена», «вуаль» или «щит» (или аналогичный термин). В некоторых случаях эта корпоративная вуаль может быть снята, и тогда ответственность возлагается на владельца компании (например, если владелец использовал компанию для обмана в обход правовой системы).

Хоть создание юридического лица является необходимым первым шагом для приобретения привилегий ограниченной ответственности, важно то, как вы ведете свой бизнес. Важно разделять деловые и личные активы, поддерживать репутацию компании, следить за выполнением процедур принятия решений и другими формальностями.

Какие различия?





LLC C corporation S corporation Налоги Можно выбрать одну из двух схем налогообложения: сквозную, когда налогом облагается только владелец компании, либо двойную по типу корпораций. Двойное налогообложение. Сначала компания уплачивает налог на доход, затем акционеры уплачивают налог на свой доход (дивиденды). Сквозная система налогообложения, налоговое обременение компания перекладывает на своих акционеров. Регистрация юридического лица Оформляется на уровне штата, можно зарегистрироваться через зарегистрированного агента (registered agent). Регистрация в штате. Как и при регистрации LLC, можно открыть компанию через агента. Либо оставить заявку на регистрацию самостоятельно через сайт штата. Только перерегистрация из C corporation. Чтобы стать S corporation, вам нужно одновременно с подачей на регистрацию C corporation подать в налоговую службу форму 2553. Участники компании Называются членами общества. Их может быть неограниченное количество, владеют долями компании. Акционеры. Неограниченное количество акционеров владеют разными классами акций. Акционеры, количество — 100 и менее. Отчет о доходах/расходах Форма 1099 как independent contractor. Форма 1120. Форма 1120 S. Как владелец компании платит себе (выводит деньги) Как владелец LLC с одним членом, вы не получаете заработную плату. Вместо этого вы платите себе, беря деньги из прибыли LLC по мере необходимости. Это прерогатива владельца. Вы можете просто выписать себе чек или перевести деньги с банковского счета вашего LLC на личный счет. Зарплатная часть и дивиденды. Зарплатная часть и дивиденды. Взносы и пошлины На регистрацию компании и зарегистрированного агента (registered agent). На регистрацию и зарегистрированного агента (registered agent). Постоянные взносы на отчетность. Гражданство владельцев компании Стать основателем LLC может гражданин любой страны, также основателем может стать другая компания. Стать основателем C corporation может гражданин любой страны, также основателем может стать другая компания. Открыть S corporation могут только граждане и резиденты США. Место ведения предпринимательской деятельности В любом месте. Без ограничений. В пределах одного штата США. Формальности Очень мало, минимум отчетности и документов для ведения деятельности. Много, к базовым документам, нужно вести реестр акционеров, проводить собрания Совета директоров и т.д. Еще больше отчетности, плюс дополнительные документы и собрания, как в C corp. Привлечение средств Возможно только за счет расширения уставного капитала. Возможно для стартапов, дает привилегии за счет эмиссии разных классов акций. Разрешен только один класс акций и число акционеров ограничено 100. Поэтому привлечение средств возможно по схеме LLC, что невыгодно стартапам.

Как достичь максимума

При выводе компании на американский рынок важно понимать, какие цели преследует предприниматель.

Для реального бизнеса больше подойдет открыть LLC — с упрощенным документооборотом и налогообложением.

Для стартапов, которые собираются поднимать инвестиции и выпускать разные классы акций, подойдет только C corporation.

S corporation подходит только для резидентов США, не связанных со стартапами, так как эта форма организации может включать не более 100 участников и может действовать только на территории одного штата.

