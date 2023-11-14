На Фарерах появится самый большой в мире «воздушный змей» для сбора энергии течений

«Воздушный змей» Dragon 12 будет собирать энергию приливов для Фарерских островов. Устройство движется под водой против течения, вращая винт и генерируя электричество, которое затем передается в сеть по подводному кабелю.
Размах его «крыльев» равен 12 м, и он будет генерировать 1,2 МВт чистой электроэнергии — этого хватит примерно на 1 тыс. домов.
Технологию разработал автопроизводитель Saab, а в 2007 году ее вывел на рынок шведский стартап Minesto, который с тех пор ее совершенствует. Minesto получил около $43 млн от Европейского фонда регионального развития и утверждает, что на данный момент это крупнейшая инвестиция ЕС в морскую энергетику.
Энергию приливных течений используют не часто — отчасти из-за того, что раньше для этого приходилось строить дорогие баржи и турбины, которые могут негативно влиять на подводную жизнь.
Технология Minesto отличается небольшим размером и модульностью, а также легко масштабируется. Подобно обычному воздушному змею, приливная турбина движется под водой по траектории восьмерки в несколько раз быстрее течения, что позволяет вырабатывать больше электроэнергии.
В будущем вместе с местной энергетической компанией SEV Minesto планирует построить на Фарерских островах систему воздушных змеев с мощностью 120 МВт. Она будет состоять примерно из 100 устройств и обеспечит 40% электроэнергии, потребляемой архипелагом.
Фото на обложке: Minesto
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