«Воздушный змей» Dragon 12 будет собирать энергию приливов для Фарерских островов. Устройство движется под водой против течения, вращая винт и генерируя электричество, которое затем передается в сеть по подводному кабелю.

Размах его «крыльев» равен 12 м, и он будет генерировать 1,2 МВт чистой электроэнергии — этого хватит примерно на 1 тыс. домов.

На Фарерах появится самый большой в мире «воздушный змей» для сбора энергии течений