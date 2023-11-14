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Истории

На Фарерах появится самый большой в мире «воздушный змей» для сбора энергии течений

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

«Воздушный змей» Dragon 12 будет собирать энергию приливов для Фарерских островов. Устройство движется под водой против течения, вращая винт и генерируя электричество, которое затем передается в сеть по подводному кабелю.

Размах его «крыльев» равен 12 м, и он будет генерировать 1,2 МВт чистой электроэнергии — этого хватит примерно на 1 тыс. домов.

На Фарерах появится самый большой в мире «воздушный змей» для сбора энергии течений

Технологию разработал автопроизводитель Saab, а в 2007 году ее вывел на рынок шведский стартап Minesto, который с тех пор ее совершенствует. Minesto получил около $43 млн от Европейского фонда регионального развития и утверждает, что на данный момент это крупнейшая инвестиция ЕС в морскую энергетику.

Энергию приливных течений используют не часто — отчасти из-за того, что раньше для этого приходилось строить дорогие баржи и турбины, которые могут негативно влиять на подводную жизнь.

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Технология Minesto отличается небольшим размером и модульностью, а также легко масштабируется. Подобно обычному воздушному змею, приливная турбина движется под водой по траектории восьмерки в несколько раз быстрее течения, что позволяет вырабатывать больше электроэнергии.

В будущем вместе с местной энергетической компанией SEV Minesto планирует построить на Фарерских островах систему воздушных змеев с мощностью 120 МВт. Она будет состоять примерно из 100 устройств и обеспечит 40% электроэнергии, потребляемой архипелагом.

Источник.

Фото на обложке: Minesto

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