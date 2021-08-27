В 2018 году два мальчика украли с цифрового кошелька $1 млн в биткоинах. Их удалось найти только сейчас

В 2018 году с цифрового кошелька мужчины, проживающего в Колорадо, украли биткоины на сумму около $1 млн. Расследование продолжалось три года — и наконец ему удалось установить виновных. Ими оказались два мальчика из Великобритании — Бенедикт и Оливер. Теперь обвиняемым и их родителям предстоит ответить за это в суде.

По данным блога о кибербезопасности Krebs on Security, потерпевший Эндрю Шобер подал иск против родителей Бенедикта Томпсона и Оливера Рида (на момент хищения они были несовершеннолетними). Сейчас они изучают компьютерные науки в университетах Великобритании.

Согласно судебным документам, поданным в федеральный суд США в Колорадо, в течение нескольких месяцев Шобер сотрудничал с экспертами в области отслеживания криптовалютных транзакций, чтобы найти предполагаемых виновных. На это он потратил около $10 тысяч.

Как утверждается в иске, этим экспертам удалось обнаружить, что все дело в мошеннической программе, способной проникнуть в буфер обмена компьютера. Она была зашита в приложение-кошелек Electrum Atom для криптовалют, которое скачал Шобер.

Чтобы перевести 16,4 биткоина (которые сейчас оцениваются в $767 тысяч), Шобер скопировал и вставил адрес своего цифрового кошелька. В этот момент вредоносное ПО заменило эту длинную строку, состоящую из чисел и букв, на адрес кошелька, принадлежавшего подросткам. «Штобер был уверен, что взаимодействует только со своим криптовалютным кошельком», — говорится в иске.

Стоит отметить, что ранее Штобер уже обращался к родителям подростков с просьбой вернуть его активы. «Похоже, ваш сын использовал вредоносное ПО, чтобы красть деньги у людей в интернете, — говорится в письме. — У нас есть все необходимые доказательства его вины… Спросите его сами».

«Вероятно, ваш сын думал, что разыгрывает безобидную шутку, но она серьезно повлияла на мою жизнь», — обращается Шобер к родителям мальчиков.

По данным иска, родители так и не ответили на это письмо, поэтому в мае Шобер подал гражданский иск. В этом месяце он наконец получил ответ от одного из родителей. 9 августа Хейзел Уэллс подала ходатайство с просьбой представлять себя и своего сына. К нему она приложила скриншот письма, полученного обоими родителями.

При этом обе семьи не отрицают, что их дети украли биткоины на сумму около $1 млн у ничего не подозревающего мужчины из другой страны. Они утверждают, что срок исковой давности уже истек (так как подан лишь спустя три года) и требуют его отклонения. Но пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы прекратить дело.

За последний год произошло рекордное число крупных взломов криптокошельков. В прошлом сентябре калифорнийский судья отклонил требование возместить $200 млн ущерба инвестору, который столкнулся с подменой SIM-карт и потерял криптоактивы стоимостью миллионы долларов. Возможно, Шоберу повезет больше.

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