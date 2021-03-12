Потери клиентов банков России от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей. В Центральном банке (ЦБ) финансовым организациям заявили, что необходимо начинать уменьшать кфоличество незаконных операций и потери от них. Причем, две трети пострадавших — это экономически активное население и лишь одна треть — пенсионеры.

Потери исчисляются миллиардами: ЦБ подсчитал, сколько кибермошенники украли у граждан в 2020 году