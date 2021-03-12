Потери исчисляются миллиардами: ЦБ подсчитал, сколько кибермошенники украли у граждан в 2020 году

Потери клиентов банков России от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей. В Центральном банке (ЦБ) финансовым организациям заявили, что необходимо начинать уменьшать кфоличество незаконных операций и потери от них. Причем, две трети пострадавших — это экономически активное население и лишь одна треть — пенсионеры.
По словам первого замдиректора департамента Банка России Артёма Сычёва, именно банки хорошо знают своих клиентов и могут целенаправленно работать с разными группами, заявил он в ходе совещания с участием представителей Банка России и кредитных организаций. Он также отметил, что работа в целях противодействия несанкционированным операциям не должна быть разовой — она требует постоянного пересмотра и актуализации.
По словам президента АРБ Гарегина Тосуняна, рост операций без согласия клиента связан прежде всего с интернет-платежами, также существенно выросло количество мошеннических сайтов лжебанков. При этом директор Департамента информационной безопасности Вадим Уваров заявил, что АБР фиксирует рост операций, прежде всего связанных с телефонным мошенничеством и социальной инженерией, что вызывает серьезную озабоченность регулятора.
Он также добавил, что регулятор проводит масштабную работу совместно с правоохранительными органами, привлекая операторов связи, коллег из Минцифры и другие структуры.
Фото: Pintau Studio / Shutterstock
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