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Высокий суд Лондона попросил Binance отследить хакеров, подозреваемых в краже криптовалюты на $2,6 млн

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Высокий суд Лондона постановил крупнейшему международному онлайн-сервису обмена цифровых валют Binance отследить хакеров, которых подозревают в похищении криптовалюты на 2,6 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Высокий суд Лондона попросил Binance отследить хакеров, подозреваемых в краже криптовалюты на $2,6 млн

Binance также следует заморозить учетные записи хакеров, следует из постановления суда.

Ранее Королевский суд в Лондоне принял иск о поиске хакеров от пострадавшего, чья учетная запись на Binance была взломана.

Пострадавший, учетная запись которого связана с AI-компанией Fetch.ai, сообщил, что сумма была украдена с учетной записи Binance 6 июня и менее чем за час продана по значительно более низкой цене третьему лицу. Пользователь не смог переместить свои активы из-за ограничений учетной записи.

В разговоре с Reuters представитель Binance подтвердил, что компания помогает Fetch.ai в возврате активов.

«Binance регулярно блокирует учетные записи, определяемые как имеющие подозрительную активность, в соответствии с протоколами политики безопасности и обязательством по обеспечению защиты пользователей при использовании платформы», — говорится в заявлении сервиса.

В последние месяцы сервис Binance находился под пристальным вниманием регулирующих органов и подвергался различным мерам пресечения по всему миру, отмечает Business Insider.

Binance была основана в Китае и официально зарегистрирована на Каймановых островах, однако регуляторы предъявляют претензии к разрозненному физическому существованию компании. Сейчас у Binance нет физического офиса.

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Фото: Grey82 / Shutterstock

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