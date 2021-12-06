Сингапур приостановил работу криптобиржи Bitget из-за лицензионного спора с K-pop группой BTS

Финансовый регулятор Сингапура приостановил работу криптобиржи Bitget из-за криптовалюты Army Coin, названной в честь фан-сообщества крупнейшего бой-бэнда Южной Кореи BTS. Ранее правообладатель бренда Hybe Corporation обвинил Bitget в использовании несанкционированного изображения группы и распространении ложной информации о том, что монета якобы была выпущена для группы.
В октябре Hybe Corporation, управляющая BTS, угрожала трейдинговой платформе судебным иском из-за за продвижения криптовалюты Army Coin. Сейчас Bitget удалил логотип Валютного управления Сингапура со своего сайта. При этом на странице по-прежнему утверждается, что у нее есть лицензии из Австралии, Канады и Соединенных Штатов.
The "ARMY COIN" is listed on Bitget, a Singapore-based cryptocurrency exchange and it's using the ARMY name, which is trademarked by HYBE and used BTS's name and images, which are both violations of their portrait rights. HYBE is (rightly imo) reviewing their legal options. pic.twitter.com/1l2raoXBwD— bora ✈️✈️ (@modooborahae) October 28, 2021
В начале этого года BTS стала первым неанглоязычным артистом, который занял первую строчку рейтинга Международной федерации звукозаписывающей индустрии.
Hybe публично заявляет, что монета не имеет отношения к BTS и призывает всех, кто понес финансовый ущерб из-за Army Coin, обратиться к правоохранителям.
Криптобиржа Bitget была основана в Сингапуре в 2018 году. Она является спонсором итальянской футбольной команды «Ювентус» и утверждает, что у нее более 1,5 млн пользователей по всему миру. Согласно сайту компании, она получила оценку свыше $1 млрд в последнем раунде финансирования.
Платформа сообщает, что по состоянию на 30 ноября у нее было 11 626 трейдеров, обрабатывающих 24-часовой объем торгов в размере $4 млрд. В августе Bitget запустила русскоязычную версию сайта.
Сейчас Сингапур стремится стать мировым центром цифровых валют. В ноябре денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) соообщило, что вводит «строгое регулирование» для компаний, которые занимаются криптовалютами.
«Это в основном инвестиции в перспективное будущее, форма которого на данный момент неясна, — прокомментировал Рави Менон, управляющий директор MAS, в интервью Bloomberg.— Но я думаю, что не вступая в эту игру, я думаю, что Сингапур рискует остаться позади. Раннее вступление в эту игру означает, что мы можем получить преимущество и лучше понять ее потенциальные преимущества, а также риски».
Фото на обложке: Chinnapong /
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