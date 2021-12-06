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Истории

Сингапур приостановил работу криптобиржи Bitget из-за лицензионного спора с K-pop группой BTS

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Финансовый регулятор Сингапура приостановил работу криптобиржи Bitget из-за криптовалюты Army Coin, названной в честь фан-сообщества крупнейшего бой-бэнда Южной Кореи BTS. Ранее правообладатель бренда Hybe Corporation обвинил Bitget в использовании несанкционированного изображения группы и распространении ложной информации о том, что монета якобы была выпущена для группы.

Сингапур приостановил работу криптобиржи Bitget из-за лицензионного спора с K-pop группой BTS

В октябре Hybe Corporation, управляющая BTS, угрожала трейдинговой платформе судебным иском из-за за продвижения криптовалюты Army Coin. Сейчас Bitget удалил логотип Валютного управления Сингапура со своего сайта. При этом на странице по-прежнему утверждается, что у нее есть лицензии из Австралии, Канады и Соединенных Штатов.

В начале этого года BTS стала первым неанглоязычным артистом, который занял первую строчку рейтинга Международной федерации звукозаписывающей индустрии.

Hybe публично заявляет, что монета не имеет отношения к BTS и призывает всех, кто понес финансовый ущерб из-за Army Coin, обратиться к правоохранителям.

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Криптобиржа Bitget была основана в Сингапуре в 2018 году. Она является спонсором итальянской футбольной команды «Ювентус» и утверждает, что у нее более 1,5 млн пользователей по всему миру. Согласно сайту компании, она получила оценку свыше $1 млрд в последнем раунде финансирования.

Платформа сообщает, что по состоянию на 30 ноября у нее было 11 626 трейдеров, обрабатывающих 24-часовой объем торгов в размере $4 млрд. В августе Bitget запустила русскоязычную версию сайта.

Сейчас Сингапур стремится стать мировым центром цифровых валют. В ноябре денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) соообщило, что вводит «строгое регулирование» для компаний, которые занимаются криптовалютами.

«Это в основном инвестиции в перспективное будущее, форма которого на данный момент неясна, — прокомментировал Рави Менон, управляющий директор MAS, в интервью Bloomberg.— Но я думаю, что не вступая в эту игру, я думаю, что Сингапур рискует остаться позади. Раннее вступление в эту игру означает, что мы можем получить преимущество и лучше понять ее потенциальные преимущества, а также риски».

Источник.

Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock

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