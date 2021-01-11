Bitrobotics: роботы для «Лунной программы» и производства

В этой статье мы расскажем историю резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”» Bitrobotics. Попытаемся разобраться, почему компания ушла из космических проектов и начала создавать роботов для промышленности, зачем предприятиям нужны роботы и что происходит с рынком роботизированных систем в России.

Космическое происхождение

Роботы завоевывают свое пространство, зачастую приобретая человеческий облик. Между тем в промышленности их еще не так много, как могло бы быть, особенно если мы говорим о роботизированных системах российского производства. Однако ситуация постепенно улучшается — в отрасль приходят специалисты по промышленным роботам космического масштаба.

Bitrobotics — резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» — строит на площадке в Печатниках завод высокоскоростных промышленных роботов, которые будут «трудиться» на производствах потребительских товаров.

Решения вполне земные, хотя у команды в некотором роде «космическое происхождение», рассказывает генеральный директор Bitrobotics Святослав Стесин.

«Мы работали в аэрокосмической отрасли, участвовали в таких проектах, как «Ангара», «Лунная программа» для Boeing. Сформировали хорошую компетенцию, применение которой нашлось в гражданской сфере. Фокусом выбрали отстройку от всего рынка как создатели именно роботизированных систем.

Мы разрабатываем и производим промышленных роботов, системы конвейеров, трехмерного технического зрения, управления и рамы. Это платформенное решение, которое позволяет скомпоновать агрегаты под разные задачи. По сути, это наша бизнес-модель», — рассказывает Святослав Стесин.

Фото предоставлено компанией

Новое направление — FMCG

По космосу команда не скучает, всегда в поиске интересных проектов. Сейчас разрабатывает роботизированные системы бурения совместно с «Газпром нефтью» и Yandex.Cloud, который создает облачную цифровую платформу. Сферы применения знаний разные — некоторые проекты приходят «сами», другие появляются в результате маркетинговых исследований.

И все же основное направление работы Bitrobotics сосредоточено на роботизированных системах для FMCG. Дефицитным этот рынок не назовешь — роботы поставляются из Европы, Китая, Японии и США. Игроками выступают производители промышленных роботов и интеграторы, внедряющие системы на предприятиях. Руководитель компании отмечает: «Мы наименее зависимы от иностранных решений. По сути, наши конкуренты — это интеграторы зарубежных промышленных роботов».

Объем рынка роботизированных решений оценивается на уровне 10 млрд рублей в год, он консолидированный, и число игроков на нем довольно ограниченное. В среднем одна российская система стоит от $120 до $250 тысяч, иностранные продукты начинаются от $300 тысяч. Таким образом, Bitrobotics явно выигрывает ценовую конкуренцию. Потребителю необходимо около трех лет, чтобы окупить вложения в робота.

На счету Bitrobotics четыре реализованных проекта в хлебобулочной, мучной, кондитерской и молокоперерабатывающей промышленности.

«Этот год мы во многом посвятили R&D, параллельно прорабатываем выход на экспорт и строим производство в Печатниках. Начало серийного выпуска роботизированных систем планируем на весну 2021 года», — сообщил руководитель компании.

Роботизация предприятий

Сегодня многие промышленные предприятия делают ставку именно на роботизацию. Причины тому лежат в демографической и социальной плоскости.

«Для того чтобы ты смог обеспечить быстрый вывод на рынок новых продуктов, тебе нужна автоматизация. Чтобы нивелировать зависимость от утекающей рабочей силы, также необходима автоматизация процессов.

Значительный объем наших производств размещен в регионах, откуда ежегодно идет большой отток трудоспособного населения. Замещать эту уходящую силу можно либо трудовыми иммигрантами, что сложно в условиях пандемии, либо автоматизацией. Это более стратегически верный путь. Робот не отбирает рабочие места, а, скорее, приходит на помощь в уже сложившейся ситуации», — говорит Святослав Стесин.

Плюсы особой экономической зоны

На вопрос, почему именно ОЭЗ «Технополис “Москва”», резидент Bitrobotics отвечает: «Хорошая локация, развитая инфраструктура, высокая готовность площадки. Поэтому инвестиции в строительство и сроки — минимальные».

Преференции, которые получают компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. На территории московской ОЭЗ локализовано около 180 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются более 70. Последние за все время существования ОЭЗ зарегистрировали около 170 патентов на полезные модели и изобретения.

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