Оставайтесь дома: какие бонусы предлагают компании пользователям за самоизоляцию

С 30 марта в Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, к нему подключились и другие регионы. Компании начали активно предлагать пользователям различные бонусы, чтобы те оставались дома. Мы собрали топ самых полезных и интересных предложений.

Бесплатные гигабайты интернета

Tele2 запустила акцию #домаподругимправилам. Оператор начислит гигабайты интернета абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома.

За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция распространяется на все тарифы оператора: архивные и открытые для подключения.

Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в аптеку или за продуктами. С помощью алгоритмов big data ежедневно обновляется список участников проекта по геолокации и автоматически начисляется «заработанный» интернет-трафик.

Акция действует для клиентов Tele2 по всей России. Оператор начисляет гигабайты до 5 апреля включительно. Сами они будут действовать 30 дней. В зависимости от изменения внешней ситуации оператор может продлить предложение.

Скидка на такси

«Ситимобил» предложил клиентам на время карантина ежедневную скидку 30% на две поездки в день — из дома и домой.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно указать свой домашний адрес в разделе «Избранные адреса» под пунктом «Дом» и ввести промокод «ВСЕДОМОЙ».

В результате стоимость каждой поездки, где точкой отправления или назначения является домашний адрес, будет пересчитана с учетом скидки. Так, скидка на каждую поездку в рамках акции может составить до 500 рублей.

Бесплатные подписки и скидки на онлайн-сервисы

«Тинькофф» запустил акцию с бесплатными подписками и скидками до 75% на лайфстайл-сервисы для клиентов, находящихся на самоизоляции. Пользователям доступны онлайн-кинотеатр, фитнес для дома, библиотека для чтения книг, сервис для изучения английского языка и многое другое.

Подписки:

бесплатная подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru на 45 дней; бесплатная подписка в «Яндекс.Плюс» на 90 дней (единая платформа подписок сразу на несколько сервисов «Яндекса»); доступ ко всей библиотеке Storytel на 2 месяца за 49 рублей.

Скидки:

75% на любой тариф подписки в сервисе домашних видеотренировок FitStars.ru (1 месяц за 245 рублей, полный безлимит — за 4 тысячи рублей); 55% на любые курсы в онлайн-университете Skillbox; 30% на разовую покупку в библиотеке электронных книг «ЛитРес» (скидка действует 2 дня с момента активации); 2 тысячи рублей на первую оплату любого курса в Skyeng; 10% на разовую доставку во всех ресторанах Delivery Club.

Мили авиапассажирам

S7 Airlines запустила акцию «Летайте дома». В течение месяца за каждый день, проведенный дома, путешественники будут получать по 100 миль на личный счет в программе лояльности S7 Priority.

Чтобы принять участие в акции, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в программе лояльности S7 Priority. Затем раз в день подтверждать свое присутствие дома на сайте s7.ru.

Для получения миль нужно нажать кнопку «Я дома» и поделиться своей геолокацией. То же самое повторить на следующие день. Если местоположение не изменилось, на счет S7 Priority начисляются очередные 100 миль.

Накопленные за время самоизоляции мили можно будет потратить на будущие перелеты и дополнительные услуги S7 Airlines.

Фото: Albina Glisic / Shutterstock