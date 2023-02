Почему даже любимая работа может стать скучной

«Когда людям скучно, они заполняют время бессмысленными занятиями — онлайн-шопингом, едят, листают социальные сети или просто думают о посторонних вещах. В рабочих условиях происходит то же самое, но посторонняя деятельность может иметь серьезные последствия», — объясняет Энни Розенкранц, директор по персоналу и культуре в платформе HR-сервисов HiBob.

Возможно, вы оказались в одной из этих ситуаций — и с этим пора что-то делать.

Вы больше не сталкиваетесь с вызовами

Время от времени рутина надоедает всем. Но, отмечает Розенкранц, это чувство не должно быть основным: «Это означает, что вам недостаточно сложно, и вы не вовлечены».

Хорошая новость в том, что поиск решения зависит от вас. Признайте проблему, определите первопричину и решите ее совместно с руководством. Например, говорит эксперт, можно принять участие в новых проектах или обсудить, не пора ли вам получить повышение.

«Возможно, вы переросли компанию, или мечтали полностью изменить карьеру, но у вас никогда не хватало смелости на этот прыжок веры. Что делать и как решить проблему, зависит только от вас. Это очень вдохновляет» — говорит Розенкранц.

Недостаток вызовов может означать, что вы достигли «точки карьерного созревания», добавляет Иоланда Оуэнс, главный карьерный тренер сайта The Muse.

«Вы растете и взрослеете в своей карьере так же, как и в личной жизни, — говорит она. — Ваши симпатии, вкусы, приоритеты и обстоятельства меняются, заставляя вас по-взрослому относиться к ситуации или окружению, в котором вы находитесь, и испытывать чувство скуки».

Когда это происходит, Оуэнс предлагает обратиться к себе и своим потребностям. Определите, можете ли вы применить свои навыки на другой должности, или пересмотрите свою рабочую среду, чтобы увидеть, сможете ли вы снова чувствовать себя целеустремленным и продуктивным на работе.

Вы готовы к новой сфере деятельности

Дело может быть не только в работе; скука также может быть результатом того, что человек перерос свою отрасль или сферу деятельности, говорит Марк Берри, старший специалист по кадрам поставщика кадровых услуг Insperity.

«Сегодняшние работники могут рассчитывать на то, что за свою жизнь у них будет несколько карьер, — говорит он. — Вместе с этим возникает вероятность того, что некоторые скучающие люди обнаружат, что переросли определенную отрасль или поле деятельности, которые когда-то соответствовали их личности, целям и интересам».

Если вам постоянно скучно, несмотря на сложные и увлекательные проекты, возможно, вы готовы к повороту в карьере. В этом случае Берри предлагает откровенно поговорить с отделом кадров о возможности перевода в новый отдел, присоединения к программе ротации или повышении квалификации.

Вы бессмысленно повторяете одно и то же

Люди — ленивые существа, которым свойственно экономить энергию. Когда нам кажется, что мы знаем, как выполнять задачу, мы мысленно дистанцируемся от нее, говорит Стефан Фальк, автор книги Intrinsic Motivation: Learn to Love Your Work and Succeed as Never Before («Внутренняя мотивация: научитесь любить свою работу и преуспевайте как никогда раньше»).

Он объясняет, что в этой ситуации мы начинаем действовать автоматически, по привычке. Это хорошо с точки зрения сохранения энергии, но ведет к скуке, потому что задачи больше не представляют сложности. Более того, когда мы выполняем задачи, которые считаем скучными, наша производительность обычно снижается, что делает их еще более скучными, говорит Фальк.

«Профессионалам важно понимать, что со временем все задачи станут скучными — даже те, которые нам нравятся и которые по своей сути мотивируют нас, — если мы не будем продолжать бросать себе вызов и тратить энергию на развитие своих навыков», — говорит он.

Ваша работа лишена цели

Скука также может быть сигналом, что вы не понимаете, зачем работаете.

Нейтан Пирсон, старший вице-президент по талантам и опыту сотрудников в Paycor, объясняет: «Когда сотрудники понимают, что работа им скучна, им стоит задуматься, доступна ли им значимая работа и возможности для роста, а также пространство для творчества, в котором они могут развиваться».

В этом случае Пирсон советует задуматься, по-прежнему ли эта работа — то, что подходит вам больше всего.

«Если ответ — "да", следующий шаг — поговорить с непосредственными руководителями о развитии, новых задачах или работе в паре с ментором, чтобы выяснить, что пошло не так. Потратьте время, чтобы оценить, что это дает вам помимо зарплаты. И если больше преимуществ нет, возможно, это место не для вас», — говорит он.

Вас окружает негативная среда

К сожалению, во многих организациях по умолчанию царит негативная атмосфера, говорит Фальк. Часто можно услышать, как люди ругают друг друга и жалуются на свою работу.

Эксперт считает, что такое поведение заразительно: оно заставляет наш разум концентрироваться только на плохих аспектах работы, что заставляет нас «подсознательно считать интересные задачи менее интересными, а скучные — более скучными».

Решение — выбрать, с кем проводить время на работе, чтобы улучшить свой опыт.

Последний опрос Gallup показал, что только 36% сотрудников говорят, что вовлечены в работу и рабочее место. Потратьте время на то, чтобы понять причины скуки, и сможете внести необходимые изменения. Поскольку вы проводите на работе около трети своей жизни, усилия определенно того стоят.

