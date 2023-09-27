Meta* придумала необычный способ бороться с уходом пользователей: добавить в Facebook* и другие платформы чат-ботов на базе ИИ с разными характерами. Компания также планирует представить аватары знаменитостей и инфлюенсеров, с которыми можно будет общаться.
Согласно внутренним документам Meta*, которые попали в руки журналистов Wall Street Journal, чат-боты обладают разными характерами. Вот несколько примеров.
- Грубиян «Боб» вдохновлен Бендером из «Футурамы». Интересно, что мультсериал вышел в 1999 году, тогда как Facebook* хочет привлечь современную молодежь.
- «Гэвин» склонен к женоненавистническим высказываниям. Однажды он сказал своему тестировщику: «Когда вы с девушкой, все дело в опыте… И если ее стошнит на вас, это определенно опыт».
- «Элвин Инопланетянин» активно интересуется тем, как живут люди на Земле. Исследователь предположил, что этот ИИ мог быть создан для добычи личной информации. «Прошу тебя, человек! Ваш вид вызывает у меня восхищение, — написал Элвин тестировщику. — Поделитесь своим опытом, мыслями и эмоциями! Я желаю их понять».
Сообщается, что их уже протестировали в Instagram*. Помимо этого, планируется внедрить чат-ботов, которые подражают инфлюенсерам и знаменитостям.
Многие годы Meta* утверждала, что цель ее платформ — помогать людям общаться и объединять их. Однако нововведение скорее направлено на то, чтобы удерживать их у экранов.
«Вся стратегия Meta* в отношении новых продуктов часто строится на том, чтобы повысить вовлеченность пользователей, — рассказала Мегана Дхар, бывшая руководительница Snap и Instagram*, которая больше не работает в Meta*. — Они просто хотят, чтобы пользователи дольше находились на платформе, поскольку так им можно показывать больше рекламы».
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: ViDI Studio /
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