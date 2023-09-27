Meta* придумала необычный способ бороться с уходом пользователей: добавить в Facebook* и другие платформы чат-ботов на базе ИИ с разными характерами. Компания также планирует представить аватары знаменитостей и инфлюенсеров, с которыми можно будет общаться.

Согласно внутренним документам Meta*, которые попали в руки журналистов Wall Street Journal, чат-боты обладают разными характерами. Вот несколько примеров.

Грубиян «Боб» вдохновлен Бендером из «Футурамы». Интересно, что мультсериал вышел в 1999 году, тогда как Facebook* хочет привлечь современную молодежь.

«Гэвин» склонен к женоненавистническим высказываниям. Однажды он сказал своему тестировщику: «Когда вы с девушкой, все дело в опыте… И если ее стошнит на вас, это определенно опыт».

«Элвин Инопланетянин» активно интересуется тем, как живут люди на Земле. Исследователь предположил, что этот ИИ мог быть создан для добычи личной информации. «Прошу тебя, человек! Ваш вид вызывает у меня восхищение, — написал Элвин тестировщику. — Поделитесь своим опытом, мыслями и эмоциями! Я желаю их понять».

Сообщается, что их уже протестировали в Instagram*. Помимо этого, планируется внедрить чат-ботов, которые подражают инфлюенсерам и знаменитостям.

Многие годы Meta* утверждала, что цель ее платформ — помогать людям общаться и объединять их. Однако нововведение скорее направлено на то, чтобы удерживать их у экранов.

«Вся стратегия Meta* в отношении новых продуктов часто строится на том, чтобы повысить вовлеченность пользователей, — рассказала Мегана Дхар, бывшая руководительница Snap и Instagram*, которая больше не работает в Meta*. — Они просто хотят, чтобы пользователи дольше находились на платформе, поскольку так им можно показывать больше рекламы».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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