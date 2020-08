Как пройти путь от SEO-специалиста в стартапе до партнера венчурного фонда: история Саманты Вонг

Опыт важнее заработка

В 2010 год я ушла из юридической фирмы и устроилась в быстрорастущий стартап SurfStitch.com. Сначала я занималась поисковой оптимизацией и e-mail маркетингом, получая скромную зарплату. Спустя какое-то время мне поручили запуск европейской штаб-квартиры компании, и я на два года переехала во Францию.

Через некоторое время я почувствовала, что перестала учиться новому в SurfStitch, и решила основать собственный бизнес. Мой проект CapacityHQ попал в акселератор Startmate и дал мне много опыта, хотя и не достиг серьезного успеха. Позже я присоединилась к Blackbird: в 2015 году я стала первым сотрудником компании. Зарплата была не очень большой, но стабильной. Нужно заметить, что после нескольких лет в роли основателя бизнеса регулярный перевод денег на карту радовал меня особенно сильно.

При этом финансовая сторона вопроса никогда не была для меня приоритетом — гораздо важнее были знания и опыт, которые я получала в компании. Я понимала, что если окружить себя людьми, у которых можно чему-то научиться, и стать для них полезной, вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Я бы никогда не получила работу в Blackbird, если бы не прошла Startmate; не основала бы собственную компанию, если бы не устроилась в SurfStitch; не присоединилась бы к SurfStitch, если бы не бросила юриспруденцию.

Сейчас не 2010 год — в нынешних условиях умным и активным людям гораздо проще попасть в стартапы. Один из лучших вариантов — Startmate Fellowship.

Лучший способ научиться чему-то — согласиться делать то, чего вы не умеете

Исследования показывают, что женщины реже соглашаются на вакансии, если считают, что у них нет соответствующего опыта или образования. Единственная сфера, для которой я действительно была квалифицирована — это юриспруденция, но на этой работе я определенно не чувствовала себя счастливой.

В стартапах я занималась SEO, маркетингом в социальных сетях и электронной почте, управлением продуктом. Я ничего не знала об этих вещах — как и большинство людей за пределами Кремниевой долины в 2010 году. Но я умела читать, писать и искать информацию, немного участвовала в работе онлайн-СМИ и вела блог, поэтому у меня было общее представление о том, как устроен интернет.

Когда я пришла в Blackbird, я ничего не понимала в управлении венчурным фондом. Я никогда не изучала бухгалтерский учет или финансы, зато, будучи юристом, могла понимать законы и принципы устройства регулируемой среды. Опыт продакт-менеджера и основателя бизнеса помогал анализировать проблемы и находить их решения.

Если у вас есть привычка смотреть вебинары и читать блоги по интересующей вас теме — значит, вы из тех людей, кто умеет учиться самостоятельно. Вам не нужно чье-то разрешение, чтобы начать работать в выбранной вами сфере.

Создавайте условия для сделок

В венчурном капитале нет карьерной лестницы в классическом понимании этого термина. Можно присоединиться к команде в качестве аналитика и дойти до уровня партнера, но такие случаи достаточно редки.

Чаще всего в венчурные фонды попадают основатели и бывшие руководители успешных стартапов. Те, кому удалось заработать серьезное состояние, пробуют себя в роли бизнес-ангелов или открывают собственные фонды. Если это не ваш случай — не волнуйтесь, другие способы тоже есть. Главный навык для инвестора — это способность создавать условия для сделок. Это можно делать без особых затрат — нужно лишь как следует подумать.

Вот несколько успешных стратегий.

Привлечь лидеров мнений

Гарри Стеббингс — британский подкастер, ставший венчурным капиталистом. В 17 лет он начал записывать подкаст 20 Minute VC на чердаке родительского дома. Формат был очень простым: Гарри брал 20-минутные интервью у венчурных капиталистов и бизнес-ангелов. В то время подобные подкасты были редкостью — рынок был практически свободен.

Фото: Unsplash

Гарри быстро нашел свой стиль: он проводил интервью в обаятельной манере и задавал все «глупые» вопросы, которые другие не осмеливались озвучить, поэтому его проект был очень полезен для слушателей, пытавшихся разобраться в теме венчурного капитала.

Приглашать гостей было легко — инвесторы с радостью соглашались принять участие в популярном подкасте. В конце каждого интервью Гарри спрашивал, кого позвать дальше, так что каждый гость по цепочке приводил за собой следующего, вплоть до Питера Фентона из Benchmark.

Подкаст стал невероятно популярным, а Гарри познакомился со множеством инвесторов и учредителей — в том числе с Фредом Дестином, ранее работавшим в Accel в Лондоне. Теперь они вместе соучредители фонда Stride VC, а 24-летнего Гарри есть также собственный микрофонд в США.

Самостоятельно создать послужной список

Сидни Пейдж Томас — старший юрист в Precursor Ventures, венчурном фонде из Кремниевой долины. Они инвестируют в компании на самом раннем этапе, когда у проекта есть только пара сотрудников и слабая ранняя версия продукта.

В начале пути у Сидни не было средств на инвестирование в стартапы, но это ее не остановило. Она опубликовала инвестиционную декларацию для интернет-компаний и записала два сезона подкаста Be About It, в котором брала интервью у основателей проектов, привлекавших финансирование на ранней стадии. Список получился внушительным.

Она отслеживала, какие компании успешно проходят серию А, чтобы научиться определять потенциальных победителей на самом раннем этапе и доказать свою способность быть инвестором.

У нее по-прежнему не было больших денег, поэтому ее задачей было добиться возможности инвестировать хотя бы тысячу долларов. Это смехотворно маленькая сумма для бизнеса, поэтому основатели стартапов редко соглашаются на такие сделки, но несколько проектов все же откликнулись на предложение.

В конечном итоге деньги — это всего лишь товар. Для конкуренции с другими венчурными инвесторами нужно иметь что-то помимо денег.

«Мои первые ангельские чеки были смехотворными — в среднем около $2 тысяч. Но эти сделки научили меня анализировать компании и оценивать основателей, формулировать предложения и обходить когнитивные ловушки — и учат до сих пор», — рассказывает Сидни.

Построить сообщество

Стратегия Бриенн Киммель заключалась в том, чтобы создать сообщество SaaS-проектов и сделать его таким, чтобы ей самой хотелось в него инвестировать. Она организовала SaaS School и оказалась в центре соответствующего сообщества, получив приоритетный доступ к интересным сделкам. Сейчас представители Airtable, Dropbox, Drift, Slack, Twilio проводят переговоры с основателями SaaS-компаний с годовой прибылью более $1 млн.

Бриенн — активный блогер и очень энергичный человек. Ее первый фонд, созданный при поддержке Марка Андреессена, Алексиса Оганяна и CEO Zoom Эрика Юана составил $5 млн. Сообщество можно построить на основе стадии финансирования, бизнес-модели, сектора бизнеса, географии и т.д.

Быть очень полезным

Это довольно просто — нужно очень много работать и брать на себя задачи, на которые у остальных не хватает времени или энергии.

Многие австралийские стартаперы знают Рейна Онга лично или подписаны на него в Twitter. Рейн был главным организатором/помощником посевного раунда Propeller и многих других компаний. Эта сделка позволила ему заработать себе репутацию. Он помог собрать нескольких бизнес-ангелов, подготовить документы и провести комплексную проверку. По сути, он сделал все, что мог, чтобы основатели могли быстро и легко справиться с этой задачей. Propeller недавно привлек $26 млн, стоит более $100 млн и считается одной из восходящих звезд в портфолио Blackbird и Startmate.

Как стать полезным? Нужно обладать ценными навыками. Каждый основатель выполняет множество задач и будет рад делегировать хотя бы одну из них знающему человеку.

Фото на обложке: Blackbird