5 способов распознать конфликтного начальника на собеседовании

Никто не хочет работать под руководством агрессивного человека. Одна из самых популярных причин для увольнений — конфликтный начальник. Не стоит тратить время на негативный опыт. Присмотритесь к этим признакам, чтобы распознать конфликтного руководителя уже на этапе собеседования.

Понаблюдайте, как он взаимодействует с другими

Один из способов — оценить, как этот руководитель общается с сотрудниками. Говорит ли он «пожалуйста» и «спасибо»? Какие обращения он использует? Перебивает ли он остальных?

«Перебивая, он как бы посылает сообщение: «то, что мне нужно сказать, намного важнее того, что говорите вы». И это убедительная подсказка», — отмечает Бонни Лоу-Крамен, автор книги Be the Ultimate Assistant.

Если в собеседовании участвует не только потенциальный руководитель, но и другой представитель компании, можно оценить их взаимодействие, добавляет Джилл Чапман, старший консультант по производительности в Insperity.

Так, если руководитель предпочитает доминировать во время беседы, не позволяя другим задать вопрос, вероятно, этого же стиля он придерживается и в управлении.

Оцените его ожидания

Айлин Линнаберри, Ph.D. и консультант Vantage Leadership Consulting, предлагает задать вопрос: «Что отличает преуспевающего сотрудника на этой должности?».

Если от работника требуют быть уступчивым и постоянно оставаться на связи, а потенциальный руководитель превышает свои полномочия, стоит задуматься. Если считается, что идеальный сотрудник должен работать в ночное время и по выходным, возможно, от вас потребуют того же.

Присмотритесь, какую обстановку он создает

Собеседование может быть довольно напряженным. Линнаберри советует обратить внимание, пытается ли руководитель пытается создать непринужденную обстановку.

«Если он провоцирует стрессовую атмосферу на собеседовании, вероятно, это же будет происходить и на работе. — объясняет она. — Менеджер по найму, который опаздывает на собеседование и не дает времени, чтобы представить ваши возможности, вероятно, и дальше будет пренебрегать вашим временем и способностями».

Понаблюдайте, как он справляется с дискомфортом

Распознать токсичного человека можно, поместив его в ситуацию, в которой он рискует потерпеть неудачу или потерять лицо. Если он безразличен к окружающим, но переживает за свое эго, это верный признак потенциального агрессора, считает Кеннет Матос, глобальный директор по человеческим наукам в Culture Amp.

Он советует спросить что-то вроде: «Что вы думаете о сильных сторонах и недостатках главных конкурентов компании и как они соответствуют вашей компании?».

Хороший признак — если в ответе будет присутствовать уважение. Сможет ли потенциальный руководитель признать, что конкурент в чем-то эффективнее? Как он говорит о конкуренте — с уважением или пренебрежением? Хотели бы вы, чтобы о вас говорили в том же ключе?

Лоу-Крамен, которая 25 лет проработала персональным ассистентом у актрисы Олимпии Дукакис, любит задавать вопрос: «Какой вы в свой худший день?». Ответ бывает очень красноречивым, особенно если наблюдать за языком тела: оно легко выдает напряжение и дискомфорт.

Соберите отзывы

«Все чаще соискатели просят дать контакты тех, кто может рассказать о компании, например, кого-то из команды или бывших сотрудников», — говорит Линнаберри.

Поговорите с теми, кто работал на этого начальника и особенное внимание уделите тому, как он управляет и развивает персонал. Когда руководитель инвестирует в подчиненных и создает психологически безопасную атмосферу, у команды нет проблем с тем, чтобы рассказать о работе новых сотрудникам.

«Конфликтные руководители склонны создавать обстановку секретности — сотрудники не будут говорить открыто, поэтому при возможности читайте между строк и копайте глубже», — советует Линнаберри.

Источник.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock