Burger King раздал бесплатные вопперы недовольным клиентам McDonald's

Burger King в Дании провёл масштабную рекламную кампанию для привлечения новых клиентов. Менеджеры компании отвечали на все негативные комментарии на официальной странице McDonald’s в Facebook, раздавая при этом промокоды на бесплатные вопперы. Об этом сообщает портал Inc.com.

Недовольство клиентов McDonald's в Дании было вызвано большими очередями в «МакАвто». Чтобы сделать заказ, нужно было ждать несколько часов, говорится в сообщении. Кроме того, McDonald's не стал отвечать на последовавшие отрицательные отзывы об уровне обслуживания на своей странице в Facebook. На это и обратили внимание менеджеры Burger King.

«Но в этой истории мы поняли, что есть много поклонников бургеров, которые заслуживают ответа. Мы сделали всё, чтобы помочь [клиентам McDonald’s], надеясь, что приготовленные с любовью вопперы помогут исправить ситуацию», — рассказывает директор по маркетингу Burger King в Швеции и Дании Даниэль Шредер.

Он добавил, что до этого момента их сеть уделяла не слишком много внимания общению с клиентами в интернете.

Отмечается, что для получения бесплатного бургера недовольным клиентам McDonald’s нужно было пройти по ссылке Burger King и оставить свой номер телефона. Издание отмечает, что это хороший пример использования эмоционального интеллекта, который даёт Burger King возможность рассказывать людям, поучаствовавшим в акции, о своих специальных предложениях и в будущем.

«Обслуживание клиентов должно быть достойным короля. И хотя мы не идеальны, мы делаем все возможное, чтобы помочь всем. Даже нашим старым друзьям», — говорится в рекламе Burger King.

Фото: Papin Lab / Shutterstock