Burning Man в VR: как это было

Дэниел ТердиманДэниел Тердиман посещал Burning Man 21 год и не верил, что в 2020 году фестиваль будет таким же запоминающимся, как обычно, но все-таки решил оценить его. Вот какими были его впечатления.

В 2020 году культовый фестиваль Burning Man невозможно было организовать традиционным образом, и его перевели в онлайн-формат. Версия в виртуальной реальности получила название BRCvr .

Когда я впервые услышал о Multiverse, концепции воспроизведения Burning Man в полностью цифровом формате из восьми виртуальных миров, я был скептичен. В конце весны я попытался записаться добровольцем на мероприятие по его подготовке, и это был провал — переговоры в Zoom, технические неполадки и скука. Это не предвещало ничего хорошего.

Палаточный лагерь в BRCvr, вид с воздуха

Но прошла весна, за ней лето, и внезапно до фестиваля осталось совсем немного. Я знал, что не смогу удержаться. Поэтому я надел VR-гарнитуру и вошел в BRCvr, уверенный, что сдамся через несколько минут, потому что мои сомнения будут оправданы. Но случилось непредвиденное.

Главный вход в BRCvr — это место под открытым небом, всего в нескольких десятках виртуальных метров от кафе Center Camp, центра Блэк-Рок Сити. Хорошее начало: все выглядело правильно. Звук был правильным. Я услышал звук выстрела из огненной пушки. Я услышал смех и разговоры людей поблизости.

Я повернул налево, и там, всего в нескольких метрах, была Duck — тележка для гольфа, которую переделали, чтобы она выглядела как большая резиновая утка. Я провел бесчисленное количество часов, катаясь на ней. Это была чистая случайность, но это было практически первым, что я увидел. Как известно любому опытному посетителю фестиваля, именно это там и происходит. Это был очень хороший знак. И это было только начало.

Duck — созданный T-Girl и Mr. Foo арт-объект, который много лет колесит по территории Burning Man. Вид в BRCvr и в реальной жизни

В этом году были отменены или перенесены почти все мероприятия по всему миру. И у многих из них, например, SXSW, Coachella и, конечно же, Burning Man, появилось целое сообщество фанатов. Каждый из фестивалей может исчезнуть, если не найдет способа дать своим поклонникам хотя бы прикоснуться к тому опыту, который им так нравится. Но как это сделать в условиях, когда люди физически не могут собраться вместе? Наверно, это можно было бы сделать в Zoom, но мы уже слишком много общались по видеосвязи.

Уроки, которые можно вынести из опыта BRCvr

На прошлой неделе музыкальный фестиваль Red Rocks попробовал устроить интерактивное выступление групп, играющих на сцене в прямом эфире, которое позволило фанатам принять участие в небольшом, но значимом мероприятии.

За несколько дней пребывания в BRCvr я получил много удовольствия и считаю, что организаторам мероприятий стоит изучить опыт Burning Man 2020, и, возможно, взять с него пример. Постоянные посетители фестиваля пришли к выводу, что это было совсем как — или почти как — Burning Man. Так чему стоит у него поучиться?

Организаторы должны напомнить посетителям о том опыте, который дает им традиционная версия мероприятия. Дизайнеры BRCvr достигли этой, казалось бы, невозможной цели, создав полностью цифровое пространство Playa — так посетители называют территорию, где проходит Burning Man, — имитирующее масштаб настоящего места. В виртуальной реальности можно ходить с той же скоростью и ощущать вокруг пространство того же «размера», что и в реальности. Попав в BRCvr, мы оказываемся посреди гигантской территории, нас окружают реалистичные звуки, проходящие через наши VR-гарнитуры или наушники, вокруг расположены причудливые произведения искусства, гуляют незнакомцы и друзья, с которыми можно договориться о встрече или столкнуться случайно.

Embrace — крупномасштабный арт-объект авторства Generator. Он был построен для фестиваля в 2014 году и воссоздан для BRCvr

Cобытия должны использовать преимущества своего контента . Burning Man — фестиваль больших проектов. Там есть гигантские скульптуры китов, передвижные пиратские корабли, тематический лагерь в Новом Орлеане длиной в квартал и так далее. Любимые проекты живут в нашей памяти годами. Таким образом, BRCvr не только воспроизводил подробности из реальной жизни, но и сотни реальных проектов Burning Man, таких как Duck, Embrace или известный бар для персонала. Кроме этого, каждый год на фестивале сжигают скульптуру человека. Прежде чем Multiverse закончится, она будет гореть 24 часа, начиная с 2 часов ночи по тихоокеанскому времени в субботу. Можно создать и сжечь собственное мини-чучело или просто наблюдать, как другие сжигают свое. Можно даже создать «лагерь», чтобы смотреть с на это вместе друзьями.

. Burning Man — фестиваль больших проектов. Там есть гигантские скульптуры китов, передвижные пиратские корабли, тематический лагерь в Новом Орлеане длиной в квартал и так далее. Любимые проекты живут в нашей памяти годами. Таким образом, BRCvr не только воспроизводил подробности из реальной жизни, но и сотни реальных проектов Burning Man, таких как Duck, Embrace или известный бар для персонала. Кроме этого, каждый год на фестивале сжигают скульптуру человека. Прежде чем Multiverse закончится, она будет гореть 24 часа, начиная с 2 часов ночи по тихоокеанскому времени в субботу. Можно создать и сжечь собственное мини-чучело или просто наблюдать, как другие сжигают свое. Можно даже создать «лагерь», чтобы смотреть с на это вместе друзьями. Использовать творческую энергию проекта . Коллектив, известный как We Are From Dust, неделями работал вместе с группой художников Burning Man, чтобы перенести 3D-рендеры своих работ в BRCvr. В результате я обнаружил там несколько моих самых любимых экспонатов, в том числе готический ракетный корабль Raygun, впечатляющий автомобиль dragon art и Purr Pods, группу из трех металлических скульптур кошек, которые мурлыкают, когда к ним прикасаются. Не все события создаются участниками, как Burning Man, но во всех присутствует некоторый элемент участия сообщества. Когда люди находят на своем мероприятии то, что им так нравится, они расскажут об этом всем. Именно это и происходит в BRCvr: вы останавливаетесь, начинаете говорить со случайными незнакомцами, и они рассказывают вам об удивительном объекте, который они только что нашли. А потом идете к нему сами, и рассказываете об этом всем, кого встречаете. Точно так же, как на Burning Man.

. Коллектив, известный как We Are From Dust, неделями работал вместе с группой художников Burning Man, чтобы перенести 3D-рендеры своих работ в BRCvr. В результате я обнаружил там несколько моих самых любимых экспонатов, в том числе готический ракетный корабль Raygun, впечатляющий автомобиль dragon art и Purr Pods, группу из трех металлических скульптур кошек, которые мурлыкают, когда к ним прикасаются. Не все события создаются участниками, как Burning Man, но во всех присутствует некоторый элемент участия сообщества. Когда люди находят на своем мероприятии то, что им так нравится, они расскажут об этом всем. Именно это и происходит в BRCvr: вы останавливаетесь, начинаете говорить со случайными незнакомцами, и они рассказывают вам об удивительном объекте, который они только что нашли. А потом идете к нему сами, и рассказываете об этом всем, кого встречаете. Точно так же, как на Burning Man. Использовать преимущества технологии. Проект Multiverse включает в себя множество разных цифровых сред, в том числе обсуждения в Zoom, 2D-визуализацию виртуального Playa и многое другое. Но главный способ испытать BRCvr — погрузиться в него с помощью высококлассной VR-гарнитуры, например, Oculus Quest.

Рейв-лагерь с диджеем, включающим электронную музыку по видеосвязи, в Dusty Multiverse, одном из виртуальных миров Burning Man 2020

BRCvr доступен в 2D на ПК или даже Mac, полный спектр впечатлений можно испытать, перемещаясь в 3D-пространстве, используя руки и наблюдая графику в высоком разрешении. Для этого нужно использовать Quest или еще более мощную VR-гарнитуру.

Если у вас есть доступ к такому оборудованию, опыт BRCvr становится практически бесшовным. Идти было просто, встречаться и общаться со старыми и новыми друзьями легко, а летать весело. BRCvr построен на платформе AltspaceVR и иногда работает с ошибками, но многообразие внешних образов, звуков, арт-объектов и самой территории перевешивало любые проблемы.

Синдром упущенных возможностей

Я отношусь к тому типу людей, которые страдают от синдрома упущенных возможностей. И как бы я ни старался, каждый год, приезжая в Блэк-Рок, я не могу избавиться от ощущения, что все уже почти закончилось, и сожалею о многих вещах, которых, я уверен, мне будет не хватать.

Несмотря на мой первоначальный скептицизм по поводу BRCvr, я вскоре понял, что меня беспокоит его неизбежное завершение. В конце концов, это временное событие, как и Burning Man. Именно в этом состоит его главное сходство с его реальным аналогом.

Вид с воздуха на территорию фестиваля

Однажды ночью я парил над виртуальным Playa, используя инструмент, который помогает пользователю взлететь. С этого места открывался великолепный вид. Все было как на ладони: равнина, инсталляции, закат, горы.

Я оглянулся и увидел, что рядом со мной кто-то есть.

Я поздоровался, и она спросила, как я себя чувствую. «Потрясающе, — отреагировал я. — Я парю высоко над Блэк-Рок Сити. Что может быть лучше?». Она не раздумывала над ответом. «В настоящем Блэк-Рок Сити», — сказала девушка.

Это правда. Но в эпоху пандемии, когда мы все проводим так много времени в домах, а фанаты страдают из-за невозможности посетить любимые фестивали, виртуальная версия Burning Man стала весьма достойной альтернативой его традиционному варианту.

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Скриншоты : Дэниел Тердиман