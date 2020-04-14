Четыре шага для успешного телефонного звонка

Лучший способ построить деловые отношения — общаться лично, но это стало невозможным в эпоху самоизоляции и удаленной работы. Контакт с собеседником можно установить и по телефону, но это далеко не всем дается легко.

1. Привлеките внимание

Начните деловой звонок с чего-то теплого и личного. Ваше желание установить контакт привлечет внимание человека, с которым вы разговариваете.

Предположим, вы занимаетесь нетворкингом и договариваетесь о встрече с руководителем компании, в которой хотели бы работать. Попробуйте начать так: «Спасибо, что ответили на мой звонок. Я понимаю, насколько вы сейчас заняты». Если вы звоните рекрутеру, то можете сказать: «Прошло некоторое время с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Я снова захотел связаться с вами, потому что никто не подбирает сотрудников так хорошо, как вы».

2. Озвучьте суть

Далее сообщите то, ради чего вы звоните. Перед набором номера сформулируйте свою главную мысль, можете даже записать ее. Это позволит добиться ясности в общении.

Например, у вас может быть сообщение для коллеги: «Я звоню, потому что хотел бы позаимствовать члена твоей команды. Он может помочь нам в продвижении нового онлайн-тренинга». При нетворкинге актуальной может быть следующая фраза: «Я хотел бы встретиться, чтобы обсудить возможности карьерного роста в вашей отрасли».

Одна из причин, по которой люди не достигают цели во время телефонных звонков, заключается в их нежелании озвучивать свою просьбу. Но без этого есть риск прозвучать так, будто вы не знаете, зачем позвонили.

3. Постройте структуру

Третий элемент хорошо структурированного звонка — это его «тело», или контрольные точки. Они могут быть двух видов. Первый — это причины, объясняющие вашу просьбу. Если вы предлагаете встретиться, укажите свои мотивы. А если интересуетесь должностью в компании, кратко изложите две-три причины, по которым она вам подходит.

Второй — это способы реализации просьбы. Предположим, вы говорите клиенту, что хотели бы опробовать новые инструменты в проекте. Назовите два-три способа перехода на них. Если вы обсуждаете с арендодателем отсрочку платы, предложите несколько вариантов более позднего перечисления денег.

4. Сформулируйте призыв к действию

Четвертый компонент — это призыв к действию. Думайте об этом так: вы озвучили просьбу, подкрепили ее аргументами, а теперь пришло время закрыть сделку.

Назовите дальнейшие шаги, которые необходимы, чтобы превратить ваше предложение в реальность. Например, если вы хотите встретиться с рекрутером, спросите, когда это возможно. А если вы хотите получить помощь от другого отдела, предложите, чтобы его руководитель отправил нескольких кандидатов на встречу с вами.

Если вы не сформулируете призыв к действию, то к вашей просьбе могут не прислушаться. Но при его наличии вы превращаете свое обращение в реальные шаги.

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