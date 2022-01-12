Microsoft следует продать Office и Windows — считает бывший топ-менеджер компании

Microsoft следует продать подразделения Windows и Office, чтобы сосредоточиться на облачных вычислениях — такое мнение высказал бывший генеральный директор группы по вопросам потребителей и торговли Microsoft Бен Сливка в интервью CNBC. Тем не менее некоторые аналитики считают, что это плохая идея: Windows и Office приносят хорошую прибыль и помогают развивать другие направления бизнеса Microsoft.

Облачная инфраструктура Azure стала популярнейшим сервисом Microsoft и самым серьезным конкурентом лидеру рынка Amazon Web Services (AWS). Впечатляющий рост Azure возобновил интерес инвесторов к компании спустя десятилетия после того, как она доминировала среди операционных систем и ПО для работы.

В 2021 году акции Microsoft выросли на 51% по сравнению примерно с 27% у индекса S&P 500.

По мнению Сливка, который владеет 100 акциями Microsoft, внутренние противоречия могут помешать дальнейшему росту Azure. В 1985 году он присоединился к Microsoft и сформировал команду, разрабатывающую Internet Explorer. Он покинул компанию в 1999 году.

Сливка отметил, что в прошлом Microsoft уже проигрывала конкуренцию Apple и Google на рынке мобильных устройств. В 2013 году компания приобрела мобильное подразделение Nokia, но не смогла развивать его должным образом и продала Foxconn и HMD Global за $350 млн уже в 2016 году.

Кроме того, в 2020 году Microsoft прекратила поддержку мобильной версии ОС Windows 10 Mobile, выпущенной в 2015 году, когда ее доля рынка упала ниже 1%. «Люди, управляющие бизнесом Windows, ограничили возможности разработчиков мобильных ОС», — считает Сливка.

За последние годы компания рассталась еще с несколькими направлениями своего бизнеса. Например, в 2015 году Uber выкупила у нее часть картографического сервиса Microsoft Bing.

Но несмотря на прошлые неудачи Microsoft, аналитики, похоже, не согласны с мнением Сливка. Они считают, что Windows и Office все еще занимают лидирующие позиции на своих рынках, а также помогают привлекать клиентов к Azure.

В своем последнем годовом отчете Gartner сообщает, что крупные компании выбирают Azure, поскольку доверяют Microsoft. «Хорошая репутация, которую Microsoft выстроила за годы работы, представляет очень прибыльное будущее и для Azure», — считает аналитик банковского холдинга Wells Fargo Майкл Туррин.

В то же время, как утверждает Туррин, люди хотели бы инвестировать в более оптимизированную публичную облачную компанию. К примеру, многие представители технологической индустрии и Уолл-стрит уже высказывали предположение о том, что Amazon выделит свое облачное подразделение AWS. При этом сама компания неоднократно заявляла, что не собирается этого делать.

Согласно оценке Туррина, сделанной в ноябре, в 2028 году Azure превзойдет AWS по рыночной доле.

Он также предположил, что к концу 2023 года рыночная стоимость Microsoft составит $3 трлн, половина из которых будет приходиться на Azure. Сам Wells Fargo также планирует использовать Azure вместе с облачными сервисами Google — об этом холдинг объявил в сентябре.

Отказ от Windows и Office также сильно повлияет на доходы Microsoft.

В третьем квартале 2021 года продукты Office и его облачные сервисы, а также Windows, составили более трети дохода компании.

В ноябре аналитики UBS подсчитали, что Windows принесет 12% общей выручки Microsoft и около 17% — валовой прибыли.

Microsoft наращивала валовую прибыль Azure в течение многих лет, но аналитики считают, что она все еще не достигла уровня Windows.

Сама компания отказалась комментировать возможность отделения своих подразделений.

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