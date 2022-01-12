Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Microsoft следует продать Office и Windows — считает бывший топ-менеджер компании

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Microsoft следует продать подразделения Windows и Office, чтобы сосредоточиться на облачных вычислениях — такое мнение высказал бывший генеральный директор группы по вопросам потребителей и торговли Microsoft Бен Сливка в интервью CNBC. Тем не менее некоторые аналитики считают, что это плохая идея: Windows и Office приносят хорошую прибыль и помогают развивать другие направления бизнеса Microsoft.

Microsoft следует продать Office и Windows — считает бывший топ-менеджер компании

Облачная инфраструктура Azure стала популярнейшим сервисом Microsoft и самым серьезным конкурентом лидеру рынка Amazon Web Services (AWS). Впечатляющий рост Azure возобновил интерес инвесторов к компании спустя десятилетия после того, как она доминировала среди операционных систем и ПО для работы.

В 2021 году акции Microsoft выросли на 51% по сравнению примерно с 27% у индекса S&P 500.

По мнению Сливка, который владеет 100 акциями Microsoft, внутренние противоречия могут помешать дальнейшему росту Azure. В 1985 году он присоединился к Microsoft и сформировал команду, разрабатывающую Internet Explorer. Он покинул компанию в 1999 году.

Сливка отметил, что в прошлом Microsoft уже проигрывала конкуренцию Apple и Google на рынке мобильных устройств. В 2013 году компания приобрела мобильное подразделение Nokia, но не смогла развивать его должным образом и продала Foxconn и HMD Global за $350 млн уже в 2016 году.

Кроме того, в 2020 году Microsoft прекратила поддержку мобильной версии ОС Windows 10 Mobile, выпущенной в 2015 году, когда ее доля рынка упала ниже 1%. «Люди, управляющие бизнесом Windows, ограничили возможности разработчиков мобильных ОС», — считает Сливка.

За последние годы компания рассталась еще с несколькими направлениями своего бизнеса. Например, в 2015 году Uber выкупила у нее часть картографического сервиса Microsoft Bing.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Но несмотря на прошлые неудачи Microsoft, аналитики, похоже, не согласны с мнением Сливка. Они считают, что Windows и Office все еще занимают лидирующие позиции на своих рынках, а также помогают привлекать клиентов к Azure.

В своем последнем годовом отчете Gartner сообщает, что крупные компании выбирают Azure, поскольку доверяют Microsoft. «Хорошая репутация, которую Microsoft выстроила за годы работы, представляет очень прибыльное будущее и для Azure», — считает аналитик банковского холдинга Wells Fargo Майкл Туррин.

В то же время, как утверждает Туррин, люди хотели бы инвестировать в более оптимизированную публичную облачную компанию. К примеру, многие представители технологической индустрии и Уолл-стрит уже высказывали предположение о том, что Amazon выделит свое облачное подразделение AWS. При этом сама компания неоднократно заявляла, что не собирается этого делать.

Согласно оценке Туррина, сделанной в ноябре, в 2028 году Azure превзойдет AWS по рыночной доле.

Он также предположил, что к концу 2023 года рыночная стоимость Microsoft составит $3 трлн, половина из которых будет приходиться на Azure. Сам Wells Fargo также планирует использовать Azure вместе с облачными сервисами Google — об этом холдинг объявил в сентябре. 

Отказ от Windows и Office также сильно повлияет на доходы Microsoft.

  • В третьем квартале 2021 года продукты Office и его облачные сервисы, а также Windows, составили более трети дохода компании.
  • В ноябре аналитики UBS подсчитали, что Windows принесет 12% общей выручки Microsoft и около 17% — валовой прибыли.

Microsoft наращивала валовую прибыль Azure в течение многих лет, но аналитики считают, что она все еще не достигла уровня Windows.

Сама компания отказалась комментировать возможность отделения своих подразделений.

Источник.

Фото на обложке: Wachiwit / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
  2. 2 Цифры дня. Обновление до Windows 10 скоро станет платным
  3. 3 Цифры дня. Землян связывают 3,5 рукопожатия, а не 6
  4. 4 Как контролировать ребенка за компьютером
  5. 5 Microsoft столкнулась с масштабной утечкой сотрудников в Meta
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ