Microsoft открыла клиентам облачной платформы доступ к языковым моделям GPT-3 от OpenAI. Об этом компания объявила на конференции Ignite. Компании смогут воспользоваться ИИ-алгоритмами для решения бизнес-задач.
Решение нового сервиса Azure OpenAI Service может применяться в различных сферах бизнеса.
«Например, спортивная франшиза, которая разрабатывает собственное приложение для взаимодействия с фанатами во время матчей, может использовать возможности сервиса для быстрого преобразования потока информации, полученной от комментаторов матча, в короткие выжимки самых ярких моментов игры», – рассказали в пресс-службе Microsoft.
В сервис будут внедрены инструменты для фильтрации содержания запросов и ответов пользователей. Клиенты Azure OpenAI Service смогут настраивать эти фильтры в соответствие с потребностями, пояснили в Microsoft.
На начальном этапе сервис Azure OpenAI Service будет доступен только по приглашению. На основе данных работы с первыми клиентами сервиса Microsoft по необходимости внесет коррективы.
«Первыми клиентами станут компании, которые планируют реализовать четко определенные сценарии использования, включающие этические принципы и стратегии использования ИИ», – отметили в Microsoft.
Весной 2921 года года Microsoft объявила о первом использовании GPT-3 в своем продукте: компания интегрировала алгоритм в платформу для low-code разработки Power Apps, что позволяет создавать приложения без глубоких знаний кода или формул.
В рамках конференции Ignite Microsoft анонсировала Mesh для Microsoft Teams. Это решение для совместной работы и встреч в виртуальной реальности, интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams, рассказали в Microsoft.
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Фото на обложке: dennizn /
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