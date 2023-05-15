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Истории

12 многообещающих стартапов, которые ищут методы борьбы с раком

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Финансирование стартапов в области лечения онкозаболеваний, возможно, сократилось с максимумов 2020 и 2021 годов — тогда в сектор ежегодно вкладывалось $2,3 млрд, — но некоторые проекты по-прежнему собирают впечатляющие чеки. С начала 2023 года наиболее крупные инвестиции привлекли Amolyt Pharma ($138 млн), GreyWolf Therapeutics ($49 млн) и Perspectum ($55 млн).

Кто может стать следующим? Онлайн-ресурс Sifted обратился к инвесторам с просьбой выделить многообещающие стартапы в этой области с одной оговоркой: они не могли выбирать портфельные проекты. Рассказываем о 12 компаниях, которые они выбрали.

12 многообещающих стартапов, которые ищут методы борьбы с раком

Выбор Verve Ventures

Verve Ventures — базирующаяся в Швейцарии венчурная компания, которая вкладывается в проекты на разных стадиях. Перман Жораев из инвестиционного отдела назвал несколько перспективных стартапов.

Qubit Pharmaceuticals (Франция)

Базирующийся в Париже Qubit Pharmaceuticals стремится ускорить длительный и дорогостоящий процесс поиска лекарств, когда потенциальные лекарственные средства отбираются из очень большого числа молекул. Он может повысить точность этих вычислений, используя мощность своего собственного суперкомпьютера с 200 графическими процессорами.

Программное обеспечение Qubit уже показало более высокую точность, чем другие множество других аналогичных проектов в онколечении.

Pear Bio (Великобритания)

Pear Bio использует компьютерное зрение для быстрого определения вариантов лечения рака. Стартап также может прогнозировать, как пациенты отреагируют на различные методы лечения, анализируя 3D-изображения живых клеток на своей технологической платформе.

Помимо выбора наилучшего варианта лечения, у Pear Bio есть уникальные возможности для сбора ценных данных из образцов, чтобы выявить новые цели и разработать новые перспективные лекарства.

Omniscope AI (Испания)

Базирующаяся в Барселоне компания Omniscope AI разработала платформу ИИ для выполнения высокоточного иммунного профилирования. Этот процесс позволяет понять, почему люди по-разному реагируют на вирусы.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Кроме мощной платформы, компания опирается на библиотеку данных о конкретных заболеваниях. В планах — внедрять различные продукты для иммунотерапии (OS-IMT) и мониторинга пациентов (OS-MRD) при различных типах рака.

Выбор MMC Ventures

MMC Ventures — базирующаяся в Лондоне венчурная компания, ориентированная на посевной капитал и серию А. Руководитель MMC Ventures Шарлотт Барттелот назвала следующие компании

Turbine (Венгрия)

Основанная в 2016 году, Turbine использует технологию на базе ИИ, чтобы понимать состояние онкологических пациентов путем моделирования клеток. Платформа может моделировать воздействие рака на молекулярном уровне и тестировать миллионы потенциальных лекарств. Собрав в ноябре прошлого года €20 млн в рамках серии A, стартап уже добился значительного прогресса и в январе объявил о партнерстве с Cancer Research UK.

Vinehealth (Великобритания)

Vinehealth предлагает цифровую платформу здравоохранения для онкологических больных, предоставляя им индивидуальную поддержку в лечении и мониторинг. Его приложение на базе ИИ отслеживает симптомы, приверженность к лечению и психическое здоровье, предоставляя пациентам, поставщикам услуг и плательщикам жизненно важную информацию.

Недавно стартап объявил о партнерстве с лондонской больницей Cromwell Hospital для персонализации ухода за больными раком на дому.

Выбор Gründerfonds

Gründerfonds — высокотехнологичный  немецкий венчурный фонд, инвестирующий в проекты на ранней стадии. Доктор Анжелика Влаху, партнер фонда, выделила следующие проекты.

T-knife (Германия)

Стартап разрабатывает новые методы иммунотерапии против рака, обучая Т-клетки пациентов распознавать плотные опухоли и бороться с ними. Компания использует запатентованную платформу для поиска и разработки портфолио программ клеточной терапии Т-клеточными рецепторами для лечения пациентов с плотными опухолями. Область терапии Т-клеточными рецепторами обещает значительно изменить методы лечения многих онкологических больных. Компания T-knife только что приступила к клинической оценке своей первой программы.

Ariceum Therapeutics (Германия)

Компания Ariceum Therapeutics разрабатывает новые молекулы-мишени для лечения рака, которые распознают и связывают структуры на поверхности опухолевых клеток. Целенаправленный характер этого системного подхода уменьшит воздействие на здоровые ткани — по сравнению с обычной химиотерапией — и сведет к минимуму побочные эффекты. На данный момент было одобрено лишь несколько препаратов, которые соответствуют этой концепции.

ADCendo (Дания)

Adcendo — один из примеров компании, разрабатывающей конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC) — класс таргетных препаратов, используемых для лечения рака, которые потенциально могут уменьшить повреждение здоровых клеток. Компания только что привлекла €31 млн в ходе серии А для клинической проверки своих убедительных доклинических данных.

Выбор Sofinnova Partners

Sofinnova Partners — базирующаяся в Париже венчурная компания, специализирующаяся на науках о жизни. Председатель и управляющий партнер Антуан Папирник назвал следующие стартапы, на которые стоит обратить внимание.

Orakl (Франция)

Orakl стремится ускорить разработку лекарств для онкозаболеваний, используя искусственный интеллект для определения соответствующих целей. Партнерство с всемирно известным Центром Гюстава Русси во Франции дает ему значительное преимущество в плане доступа к данным.

Unikum (Дания)

Эта датская компания специализируется на преклинической иммунной онкологии. Работая на переднем крае популярной области Т-клеточной терапии, она разрабатывает геномодифицированные плазмацитоидные дендритные клетки (pDC). PDC играют важную роль в развитии опухоли.

Proxygen (Австрия)

Proxygen — это компания по прецизионной доклинической онкологии, которая использует рациональный скрининг и дизайн для выявления ранее не поддающихся лечению областей рака.

Dark Blue Therapeutics (Великобритания)

Британская компания по прецизионной доклинической онкологии разрабатывает небольшие молекулы, нацеленные на уязвимости в опухолях.

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Фото на обложке: Unsplash

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