По данным Link , крупнейшего оператора банкоматов в Великобритании, за последние несколько месяцев использование наличных в стране сократилось вдвое. Это связано со страхом заразиться COVID-19 через банкноты, закрытием магазинов, переходом на бесконтактные платежи и развитием онлайн-шопинга. Разберемся, какие еще европейские страны готовы полностью отказаться от наличных.

В исследовании Merchant Machine говорится, что первое место в Европе по распространению безналичных расчетов занимают Нидерланды. В этой стране самый высокий уровень владения дебетовыми картами — они есть у 99% населения, а более половины платежей проводятся бесконтактно. Кроме того, здесь самое низкое количество банкоматов на 100 тысяч человек и самый высокий уровень готовности к внедрению цифровых технологий. При этом только 23% опрошенных голландцев готовы полностью отказаться от наличных: бумажные деньги остаются для них важным способом платежей.

Топ-10 безналичных экономик Европы. Синяя дуга — процент владения дебетовыми картами, зеленая — готовность полностью отказаться от наличных, оранжевая — процент бесконтактных платежей. Значок купюры — количество банкоматов на 100 тысяч взрослых жителей страны, стрелки — уровень готовности к внедрению цифровых технологий. Инфографика: Payments Cards & Mobile.

Количество банкоматов на 100 тысяч жителей страны. Один значок купюры равен 10 банкоматам. Инфографика: Payments Cards & Mobile.

Максимальный уровень бесконтактных расчетов был зафиксирован в Чехии (93%), минимальный в Бельгии — всего 4%.

Список стран, готовых к отказу от наличных, возглавляет Венгрия — эту идею поддержали 44% местных жителей. За ней следуют Италия с 41% и Польша с 40%. Замыкает топ-10 Великобритания — только 21% жителей этой страны готовы полностью перейти на безналичный расчет.

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