«Тинькофф» объявил о выпуске полностью виртуальных карт для новых клиентов

«Тинькофф» запускает сервис для новых клиентов — виртуальные карты Tinkoff Black. Оформить их можно будет без подписания договора и встречи с представителем банка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Чтобы получить виртуальную дебетовую карту, необходимо оставить заявку на сайте банка и открыть счет согласно инструкции в мобильном приложении. Картой можно оплачивать покупки в интернете и через мобильные платежные системы: Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Пластиковую карту можно будет получить позднее, но до этого момента покупки осуществляются с некоторыми ограничениями:

сумма средств на счете — до 15 000 рублей;

максимальная сумма одной операции — 15 000 рублей;

ежемесячный расходный лимит — 40 000 рублей.

Лимиты можно увеличить, пройдя упрощенную идентификацию и указав свои паспортные данные. Стандартные возможности использования дебетовой карты «Тинькофф» могут быть доступны только после подписания договора с представителем банка.