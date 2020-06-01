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«Тинькофф» объявил о выпуске полностью виртуальных карт для новых клиентов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Тинькофф» запускает сервис для новых клиентов — виртуальные карты Tinkoff Black. Оформить их можно будет без подписания договора и встречи с представителем банка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

«Тинькофф» объявил о выпуске полностью виртуальных карт для новых клиентов

Чтобы получить виртуальную дебетовую карту, необходимо оставить заявку на сайте банка и открыть счет согласно инструкции в мобильном приложении. Картой можно оплачивать покупки в интернете и через мобильные платежные системы: Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Пластиковую карту можно будет получить позднее, но до этого момента покупки осуществляются с некоторыми ограничениями:

  • сумма средств на счете — до 15 000 рублей;
  • максимальная сумма одной операции — 15 000 рублей;
  • ежемесячный расходный лимит — 40 000 рублей.

Лимиты можно увеличить, пройдя упрощенную идентификацию и указав свои паспортные данные. Стандартные возможности использования дебетовой карты «Тинькофф» могут быть доступны только после подписания договора с представителем банка.

«Пластик — это уже давно не необходимость. Доля бесконтактных платежей среди клиентов Тинькофф составляет уже 75%», — комментирует Данил Анисимов, вице-президент «Тинькофф».

Фото: Photogenica

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