Звездные инвестиции: куда вкладываются знаменитости спорта и шоу-бизнеса

Джастин Тимберлейк

Певец, актер

Инвестиции: Stipple, Aftermaster, Bai, William Rast, Memphis Grizzlies, Sandbox VR, Dekko.

Сыграв сооснователя Napster Шона Паркера в фильме «Социальная сеть»‎, Джастин Тимберлейк, вероятно, проникся его инвестиционной харизмой. Сейчас бывший участник 'N Sync владеет долями в Sandbox VR, производителе аудиоустройств Aftermaster и сервисе для обмена фото Stipple. Тимберлейк и его жена Джессика Бил также являются совладельцами Memphis Grizzlies.

Эштон Кутчер

Актер, продюсер

Инвестиции: Skype, Foursquare, ResearchGate, Kopari, Lemonade, Airbnb, Fab.com, Spotify, Bird, Gusto, Robinhood, WarbyParker.

В 2010 году Эштон Кутчер основал инвестиционный фонд A-Grade Investments вместе с миллиардером Роном Берклом и музыкальным продюсером Гаем Озери. В 2015 году Кутчер открыл еще один фонд под названием Sound Ventures.

Актер активно следит за технологическими стартапами и профинансировал такие известные компании, как производитель электрических скутеров Bird и сайт для аренды жилья Airbnb. Кутчер также был приглашенным инвестором на Shark Tank.

Снуп Догг

Продюсер, репер

Инвестиции: Dutchie, Miss Grass, Eaze, INDOSE, Merry Jane, Leaf Link, Vangst, Metrc, Trellis.

Известный репер Снуп Догг не просто увлекается курением каннабиса, но и активно инвестирует в это направление. Он основал венчурную компанию Casa Verde Capital и вложился в несколько стартапов, в том числе сервис доставки по запросу Eaze и оптовый магазин Leaflink.

Фото в тексте: agwilson / Shutterstock

Снуп также запустил цифровой медиабизнес Merry Jane, ориентированный на новости о марихуане. Репер даже открыл собственный бренд каннабиса — Leafs By Snoop.

Аарон Роджерс

Профессиональный игрок в американский футбол

Инвестиции: BLAST, Hims, VICIS, CorePower Yoga, Hydrow, Tocaya Organica.

Защитник Аарон Роджерс забивал тачдауны не только на спортивном поле. В 2016 году команда игроков в американский футбол «Грин Бей-Пэкерс» основала Rx3 Ventures в партнерстве с Нейтом Раабе и Байроном Ротом из ROTH Capital Partners. На данный момент компания инвестировала уже в семь компаний из сферы услуг и потребительских брендов.

Роджерс также вложил $1-3 млн в такие компании, как сервис по продаже лекарственных препаратов Hims и мексиканский ресторан Tocaya Organica.

Кевин Дюрант

Баскетболист НБА

Инвестиции: Acorns, Brigit, Coinbase, Ember, Ethos, Hooked, Lime, Lively, Pieology, Postmates, Robinhood.

Кевин Дюрант, которого поддерживают такие бренды, как Nike и Foot Locker, — один из самых прибыльных игроков НБА. Помимо баскетбола, он основал Thirty Five Ventures с агентом Ричем Клейманом. Вместе они профинансировали инвестиционную компанию Acorns, пиццерию Pielogy и многие другие. Thirty Five Ventures совершила около тридцати инвестиций и фокусируется на технологическом секторе.

Мадонна

Продюсер, певица, актриса

Инвестиции: Vita Coco, Tidal, Hard Candy Fitness.

Мадонна — весьма влиятельная женщина в музыкальной индустрии, которую часто называют королевой поп-музыки. Певица настолько любит кокосовую воду, что инвестировала около $1,5 млн в Vita Coco — натуральный питательный напиток. В 2014 году Vita Coco продала 25% своих акций Red Bull China. На тот момент она охватывала 60% рынка кокосовой воды и оценивалась в $665 млн.

Фото в тексте: Denis Makarenko / Shutterstock

Мадонна также инвестировала в музыкальный стриминговый сервис Tidal, принадлежащий Jay Z, а также потратила миллионы долларов на недвижимость. Сейчас певица продолжает выпускать альбомы и вкладываться в компании, которые привлекают ее интерес.

Шакил О’Нил

Бывший баскетболист, спортивный аналитик

Инвестиции: Krispy Kreme, Auntie Anne’s, Google, Apple, Five Guys, Papa John’s, Loyal3 Holdings.

Шакил О’Нил покинул мир баскетбола и обнаружил новый талант в инвестировании. В 2015 году она вложился в Loyal3 Holdings — брокерский стартап, предоставляющий сайт и приложение, через которые компании могут продавать часть своих IPO мелким инвесторам напрямую.

Другие вложения О’Нила включают: Google, Apple, Auntie Anne’s и Five Guys. Бывший баскетболист также владеет бургерным рестораном Shaquille’s, расположенным недалеко от спортивного комплекса Стэйплс-центр, где раньше он тренировался со своей командой «Лос-Анджелес Лейкерс»‎.

Леонардо Ди Каприо

Актер, продюсер

Инвестиции: Runa, Aspiration, Casper, Love the Wild, MindMaze VR, Magnus.

Леонардо Ди Каприо — «волк с Уолл-Стрит»‎ не только на экране, но и за его пределами. Победитель премии «Оскар»‎ уделяет особое внимание социальному инвестированию. Сейчас он является советником венчурных компаний Obvious Ventures и Bluon Energy.

Помимо этого, Ди Каприо вложился в финансовую компанию Aspiration и стартап по производству напитков Runa. Runa поддерживает эквадорских фермеров, которым, как сообщается, актер пожертвовал свою долю в компании. Недавно он также заключил контракт по оказанию консультаций с фондом климатических технологий, которым владеет Princeville Capital.

Уилл Смит

Актер, репер

Инвестиции: Step, Socionado, Boba Guys, The Boring Company, HipCamp, Jinx, JUST Water, Our Place, Wheels, Gen.G.

Уилл Смит, которого Forbes оценил как самую прибыльную знаменитость в мире, недавно запустил венчурную компанию Dreamers VC вместе с японским баскетболистом Кэйсукэ Хонда. Миссия Dreamers VC состоит в том, чтобы инвестировать в организации, которые решают социальные проблемы, значимые для Смита и Хонда.

Фото в тексте: The Image Worx / Shutterstock

Dreamers VC уже вложилась в мобильные банковские услуги для подростков Step и JUST Water, которая добывает воду из устойчивых источников и поставляет ее в перерабатываемой упаковке. Фонд планирует привлечь $100 млн для инвестирования в стартапы.

Джаред Лето

Актер, музыкант

Инвестиции: Uber, Airbnb, Spotify, Nest, Blue Bottle Coffee, Munchery, Reddit, Slack, Zenefits, Snapchat.

Джаред Лето вложился в несколько крупных технологических компаний, включая Uber, Airbnb, Spotify, Reddit и Slack. В настоящий момент непрерывно растущий портфель Лето насчитывает около 50 компаний.

Актер и музыкант утверждает, что приобрел способности в сфере предпринимательских инвестиций еще в то время, когда его музыкальная группа Thirty Seconds to Mars подписала свой первый контракт со звукозаписывающим лейблом. Лето также является основателем Adventures In Wonderland, The Hive, VyRT и Sharp Knife.

Гвинет Пэлтроу

Актриса, писательница

Инвестиции: Universal Standard, Rockets of Awesome, Outdoor Voices, Goop.

Ранее Гвинет Пэлтроу была известна благодаря победам на «Оскаре»‎ и «Золотом глобусе»‎ за фильм «Влюбленный Шекспир»‎. Но с тех пор она решила сделать перерыв в своей актерской карьере и сосредоточиться на собственном бренде Goop. Изначально компания создавала информационные рассылки, а затем переросла в онлайн-магазин.

В 2018 году Goop получил $50 млн в раунде финансирования серии C, повысив свою оценку до $250 млн. Помимо этого, Пэлтроу также инвестирует в направление моды, в том числе в Universal Standard и бренд спортивной одежды Outdoor Voices.

Мэджик Джонсон

Бывший баскетболист

Инвестиции: Jopwell, Burger King, Sodexo, T.G.I.Friday’s, ShotTracker, Skurt.

Один из 50 величайших игроков НБА Ирвин «Мэджик»‎ Джонсон младший создал собственную инвестиционную компанию Magic Johnson Enterprises. На протяжении многих лет она вложилась в баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс»‎, несколько кинотеатров и ресторанов в США, в том числе T.G.I. Friday's, Sodexo и Burger King.

Canyon-Johnson Urban Fund, созданный Magic Johnson Enterprises совместно с Canyon Capital Realty Advisors, приобрел комплекс «Трансамерика»‎ в центре Лос-Анджелеса за $100 млн. Впоследствии он был реконструирован и продан за $205 млн.

Дерек Джитер

Бывший бейсболист

Инвестиции: Luvo, WePlay, Miami Marlins, Whistle.

Покинув Главную лигу бейсбола, Дерек Джитер продолжает инвестировать в направление, известное ему лучше всего, — спорт. Broadcaster Whistle и киберспортивная сеть WePlay возникли в результате вложений Джитера.

Фото в тексте: jason aron / Shutterstock

Будучи CEO бейсбольного клуба «Майами Марлинс»‎ и владея его долей в 4%, Джитер приобрел команду вместе с 16 другими инвесторами за $1,2 млрд. Он также помог запустить The Players’ Tribune — мультимедийную компанию для общения спортсменов с болельщиками. Совместно с Simon & Schuster Джитер также основал издательство Jeter Publishing.

Стив Нэш

Бывший баскетболист

Инвестиции: Consigliere, «Ванкувер Уайткэпс»‎, Control Media, HomeCourt, «Мальорка»‎.

Стив Нэш преуспел в соккере и регби, но нашел свое призвание именно в баскетболе. Однако Нэш успешен не только на спортивном поле. Он основал Steve Nash Foundation, которые финансирует проекты и открывает возможности для детей из бедных и неблагополучных семей. Летом 2019 году Нэш запустил бренд обуви Crossover при поддержке своего фонда.

Недавно вместе с Марком Кьюбаном и Джереми Лином бывший баскетболист также вложился в приложение для баскетбольных тренировок HomeCourt. Помимо этого, Нэш создает контент для телевидения и кино в рамках своей продюсерской компании Control Media и владеет долями в футбольных клубах «Ванкувер Уайткэпс»‎ и «Мальорка»‎.

Музыкант, продюсер

Инвестиции: Beats Electronics, Omega, Wink, Stradigi AI, Impossible Foods, Honest Dollar.

will.i.am — основатель и участник группы The Black Eyed Peas, обладатель семи премий «Грэмми»‎ и первый музыкант, отправивший свою песню на Марс в сотрудничестве с Curiosity Mars Space Lab, принадлежащей НАСА.

Музыкант создал технологическую компанию i.am+, которая фокусируется на носимых устройствах. Ранее он владел долей в Beats Electronics, впоследствии приобретенной Apple. I.am+ также приобрела Wink, платформу IoT и Smart Home Hub, у Flextronics за $38,7 млн (с дополнительными обязательствами в размере $20 млн).

Шон Комбс

Продюсер, репер, актер

Инвестиции: AQUAhydrate, PlayVS, DeLeón Tequila, Revolt Films, Ciroc.

Шон Джин Комбс приобрел известность не только благодаря разнообразию своих псевдонимов (P. Diddy, Puff Daddy, Diddy и многие другие), но и активной предпринимательской деятельности. Он владеет двумя ресторанами, линией одежды и звукозаписывающей компанией. Неудивительно, что в 2011 году Forbes назвал Комбса одной из самых богатых личностей в хип-хопе. Его собственный капитал составляет $825 млн.

Комбс также основал Combs Enterprises, которая включает ряд бизнесов и инвестиций, в том числе Diddy Bad Boy Entertainment, Sean John, Combs Wine & Spirits, AQUAhydrate, The Blue Flame Agency, Bad Boy Touring, Janice Combs Publishing и REVOLT.

Джо Монтана

Бывший игрок в американский футбол

Инвестиции: Caliva, GitLab, Crowd Cow, Rappi, Captain401, Herb, ShipBob, Weave.

Четырехкратный победитель «Супербоула»‎ и бывший член клуба по американскому футболу «Сан-Франциско Форти Найнерс»‎ Джо Монтана сотрудничает с венчурной компанией Liquid 2 Ventures, которая инвестирует в стартапы на посевной стадии. Недавно Liquid 2 объявила о вложении $75 млн в стартап по производству марихуаны Caliva.

Монтана также инвестировал в еще один стартап из экосистемы каннабиса Herb и компанию по выполнению заказов Shipbob.

Нас

Репер, продюсер

Инвестиции: PillPack, Ring, PlutoTV, SeatGeek, Lyft, Dropbox, Robinhood, Sweet Chick. Step.

Названный Billboard одним из «лучших реперов всех времен»‎, Нас реализует свои способности не только в студии звукозаписи, но и в зале заседаний. Как партнер-основатель венчурной компании QueensBridge Venture Partners, которая инвестирует на ранних стадиях, Нас участвовал участвовал в сделках с такими бизнесами, как сервис доставки рецептурных лекарств PillPack (приобретен Amazon за $750 млн) и стриминговый сервис PlutoTV (куплен Viacom за $340 млн).

Репер также присоединился к стартапу по трудоустройству Koru как приглашенный коуч и в рамках сотрудничества профинансировал стипендии для выпускников колледжей.

Алекс Родригес

Бывший бейсболист, аналитик

Инвестиции: Snapchat, VitaCoco, TruFusion, Wheels Up, NRG eSports, Oscar, Energy Fitness.

Покинув сферу профессионального бейсбола, Алекс Родригес увлекся венчурными сделками, покупкой недвижимости, а также финансированием спорта и СМИ. Впервые он вложился в виллы Miami Duplex в Майами, а затем основал инвестиционную компанию с полным набором услуг A-ROD Corp, которая управляет внутренним и внешним капиталом.

Monument Capital Management, также основанная Родригесом, приобрела недвижимость в 13 штатах на сумму более $700 млн. Бывший бейсболист также инвестировал в SnapChat и фитнес-компании TruFusion и Energy Fitness.

Райан Сикрест

Телеведущий

Инвестиции: Civic Entertainment Group, Pinterest, FlightCar, DigiTour Media, ATTN:, Stamped, Headspace.

За годы своей деятельности Райан Сикрест превратился в настоящего медиа- и бизнес-магната в сфере развлечений, моды и прямых инвестиций. По данным Forbes, Сикрест зарабатывает более $20 млн в год на телешоу American Idol и Live! вместе с телеведущей Келли Рипа.

Дополнительный заработок ему приносят проведение New Year's Eve, мероприятия на красной дорожке и его собственное радиошоу. Помимо этого, Сикрест выступает в качестве исполнительного продюсера шоу «Семейство Кардашьян»‎ и телесериала «Ненасытная»‎, который транслируется на Netflix.

Фото в тексте: Debby Wong / Shutterstock

Сикрест запустил собственную линию одежды Ryan Seacrest Distinction и средства по уходу за кожей. Помимо этого, он является председателем благотворительной организации Ryan Seacrest Foundation, которая строит медиацентры при детских больницах.

Сикрест также вложился в несколько компаний на ранних стадиях: приложение для медитации Headspace, медиакомпанию ATTN: и сервис Stamped, который позже был приобретен Yahoo.

Репер, продюсер

Инвестиции: Armand de Brignac, Aspiro, D’Ussé, Tidal, JetSmarter, HipCamp.

Jay-Z, которого часто называют королем хип-хопа‎, владеет капиталом в размере $1 млрд. Помимо создания треков, репер основал звукозаписывающую студию Roc-A-Fella, компанию по производству одежды Rocawear (которую он продал в 2007 году за $204 млн) и развлекательный лейбл Roc Nation.

Недавно Jay-Z завершил сделку по приобретению Aspiro за $56 млн. Aspiro — медиа-технологическая компания, управляющая музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который сейчас оценивается примерно в $600 млн.

