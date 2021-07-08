Названы топ-15 перспективных спортивных технологий

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил топ-15 перспективных спортивных технологий. К 2026 году рынок в этой сфере достигнет $42 млрд. Об этом RB рассказали в пресс-службе института.

Расчеты производились с помощью системы iFORA. В ней содержится более 500 научных документов — публикаций, патентов, рыночной аналитики, материалы международных организаций, вакансий.

Тренерские штабы стали использовать системы поддержки принятия решений (№ 1) на основе технологий искусственного интеллекта. Они позволяют анализировать выступления команд и показатели отдельных спортсменов, вырабатывать оптимальные стратегии тренировок и скорректировать тактические действия в режиме реального времени.

Кроме того, особую значимость приобретают методы предотвращения и восстановления после травм с применением технологий анализа спортивных показателей в режиме реального времени (№ 4). Медицинские службы команд анализируют уровень подготовки спортсменов на основании массивов данных, получаемых с носимых устройств (№ 8) и «умной» экипировки.

Сенсоры (№ 11), встроенные в футбольные мячи и теннисные ракетки, позволяют тренерам и медикам анализировать технику ударов и совершенствовать отдельные аспекты игры.

Расширяющие возможности планирования и проведения тренировок технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) (№№ 3, 6) стали еще одним инструментом поддержания функционального состояния спортсменов в течение всего соревновательного сезона. Благодаря иммерсивным технологиям атлеты могут отрабатывать тактические схемы, минимизируя продолжительные физические нагрузки и риски повреждений, а с помощью когнитивных тренировок (№ 15) — восстанавливаться после ментальных и эмоциональных травм.

К наиболее прорывным технологиям в сфере спорта относится редактирование генома (№ 9). Разработки в данном направлении делают возможным изменение отдельных биологических признаков или генетическое улучшение для повышения выносливости, скорости, развития мышечной массы.

Самыми быстрорастущими технологическими направлениями на стыке 2020–2021 годов стали новейшие технологии показа спортивных соревнований на основе 5G (№ 2) для создания ощущений полного присутствия и вовлечения болельщиков.

В топ-15 популярных технологий вошли сервисы потокового медиа ОТТ (№ 12), обеспечивающие дополнительно к прямой интернет-трансляции спортивных событий ряд интерактивных опций.

ИИ-технологии транслируют объемные видео в реальном времени и помогают болельщикам создавать цифровой опыт просмотра соревнований, еще и персонализировать контент (№ 5) — могут выбирать статистику и аналитику просмотра.

Технологии геймификации (№ 10) и виртуальные спортивные лиги развиваются как ключевой канал маркетинга и вовлечения болельщиков.

Интеллектуальная сегментация (№ 13) с помощью технологий цифровых профилей позволяет персонализировать маркетинговые предложения и программы лояльности, снизить стоимость привлечения новых болельщиков, повысить процент удержания и пожизненную ценность клиентов.

Автоматически создавать персонализированный контент на всем пути любителей спорта от подхода к стадиону до своего места на трибуне позволяют современные «умные» стадионы. Это цифровые платформы, которые улучшают опыт посещения соревнований за счет понимания моделей поведения болельщиков, использования на стадионах новых систем связи и блокчейн-платформ для организации и управления спортивными мероприятиями (№ 7).

Такие технологии оптимизации потоков болельщиков, как цифровые билеты (№ 14), автоматизированный доступ на стадион, RFID-метки и персонализированные сообщения на основе геолокации, были апробированы этим летом на Чемпионате Европы по футболу в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.



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Фото: Juice Flair/Shutterstock