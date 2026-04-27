Первая инвестиция в модный ритейл: Lamoda приобрела 90% премиального бренда Selfmade

Lamoda приобрела 90% премиального бренда Selfmade, сообщили в компании. Основательница бренда Татьяна Куценко сохранила 10% доли и остаётся на должности генерального директора. Сделка открывает Selfmade доступ к инфраструктуре, данным и аналитике Lamoda для ускорения роста и расширения присутствия на рынке.

Selfmade — первый модный бренд в инвестиционном портфеле Lamoda

Приобретение доли в Selfmade стало первой стратегической инвестицией Lamoda в российский модный ритейл, отметили в пресс-службе Lamoda. Дальнейшие инвестиционные планы в этой нише в компании не раскрыли.

Сооснователь, совладелец и генеральный директор Selfmade Татьяна Куценко заявила, что партнёрство с Lamoda позволит бренду выйти на следующий уровень узнаваемости и нарастить базу лояльных покупателей. О возможных изменениях внутри команды не сообщается.

Selfmade был создан в 2017 году. Коллекции разрабатываются собственной командой и производятся преимущественно в России и Белоруссии. В портфеле бренда — интернет-магазин, пять розничных точек в Москве и Санкт-Петербурге и 340 тыс. подписчиков в социальных сетях.

Lamoda запустила 4 собственных бренда в 2025-м

В 2025 году Lamoda запустила четыре собственных бренда — Sonu, Loom, Uset и GRATE. Всего в портфеле компании восемь марок, включая Nume, Mademan, Founds и Lamoda Home.

Бренд Nume занял 8-е место по продажам на платформе. Параллельно компания наращивает присутствие в премиальном сегменте: база клиентов достигла 800 тыс. пользователей, за год к нему присоединились 72 новых бренда.

Годовая выручка Lamoda — 113 млрд ₽

По итогам 2025 года выручка Lamoda составила 113 млрд рублей (+10%), оборот — 213 млрд рублей (+14%), а скорректированная EBITDA достигла 15,5 млрд рублей (+27%).

В компании отметили, что на фоне сдержанной динамики рынка удалось сохранить маржинальность и повысить операционную эффективность. Более 80% NMV*Стоимость товаров, проданных на платформе, за вычетом возвратов, скидок и отменённых заказов обеспечивают продавцы маркетплейса, использующие рекламные инструменты платформы.

Lamoda помогает развиваться локальным брендам

После 2022 года Lamoda продолжила рост и развитие бренд-портфолио, в котором около 40% выручки приходится на локальные бренды, а 60% — на международные, рассказала ранее управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Виктория Абдрашитова в колонке для Russian Business.

Собственные бренды не получают приоритет в выдаче и конкурируют с другими продавцами на общих основаниях. При этом платформа развивает программы для локальных дизайнеров.

