В Lamoda ответили на критику в соцсетях — ранее компанию осудили за слишком строгие условия удалёнки

В Lamoda ответили на критику из-за опубликованного в соцсетях «Положения о дистанционной работе». В пресс-службе компании сообщили , что новые требования к сотрудникам не нарушают норм трудового законодательства. Ранее пользователи обвинили Lamoda в избыточно жёстких условиях для сотрудников на удалёнке.

Положение об удалёнке запустило волну обсуждений в сети

8 апреля 2026-го в сети появились фрагменты внутреннего документа Lamoda, где прописаны правила взаимодействия с удалёнными сотрудниками. В частности, в положении компании говорилось об обязательной отчётности о проделанной работе в конце рабочего дня, требованиях к связи и условиях вызова в офис.

Часть пользователей назвала новые правила чрезмерно жёсткими и сравнила их с регламентом «режимного объекта», другие сочли их оправданными с учётом ответственности работодателя.

В Lamoda отдельно подчеркнули Russian Business, что обновление положения связано со структурированием удалённой работы.

«Изменения направлены на формирование более структурированной модели удалённой работы с понятными правилами и ожиданиями, сохраняя при этом гибкость и возможность индивидуальных договорённостей», — сообщили в пресс-службе Lamoda.

Одно из спорных требований — фиксация начала и окончания рабочего дня

В тексте опубликованных скриншотов указано, что сотрудник должен в начале рабочего дня сообщать о том, что приступил к работе, а в конце — о завершении дел. Также в документе указано требование об отправке отчёта о проделанной работе на электронную почту руководителя.

В пресс-службе Lamoda уточнили, что такие требования вводятся не для всех сотрудников и могут применяться по согласованию с руководителем.

Lamoda уточняет, что не вводит единый жёсткий регламент общения

В документе также говорится о том, что сотрудник должен отвечать на звонки в рабочее время и реагировать на сообщения в течение часа, а при невозможности ответа — перезвонить или сообщить сроки, когда он сможет выйти на связь.

В Lamoda отметили, что на практике формат коммуникации определяется внутри команды и не предполагает жёсткого универсального регламента.

Компания допускает вызов в офис при проблемах с интернетом

В документе предусмотрено, что сотрудника могут вызвать в офис при отсутствии связи более двух дней, проблемах с интернетом или невозможности выполнять работу дистанционно. Уведомление направляется минимум за два рабочих дня.

В Lamoda пояснили, что посещение офиса также носит рекомендательный характер и может обсуждаться с руководителем.

Lamoda требует доказательства при несчастных случаях на удалёнке

Документ предусматривает, что сотрудник обязан сообщить руководителю о несчастном случае, предоставить объяснительную и доказательства, включая медицинские документы, фото и видео.

Также указано, что сотрудники охраны труда могут выезжать по месту работы, собирать материалы и опрашивать свидетелей, включая родственников и соседей.

В Lamoda подтвердили, что такие меры применяются только при расследовании несчастных случаев во время работы.

Увольнение за отсутствие в течение двух дней — законно

Пользователи сети отдельно обсуждали норму о том, что сотрудник может выпасть из работы на два дня и столкнуться с жёсткими последствиями — вплоть до увольнения. Этот пункт в сети называли одной из самых строгих мер в документе.

Как следует из комментария Lamoda, опубликованного Ксенией Собчак, в этом случае работодатель действует в рамках трудового законодательства.

Lamoda сократила более 1 тыс. сотрудников в 2025-м

Ранее стало известно, что в 2025 году Lamoda сократила около 10% персонала. Как писал РБК, численность сотрудников снизилась с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек.

В компании объяснили это повышением эффективности и инвестициями в технологии: изменились процессы сортировки, упаковки и доставки товаров, а часть операций была перераспределена. При этом IT-направление, наоборот, выросло — численность сотрудников там увеличилась на 23%.

