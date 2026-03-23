Выручка Lamoda по итогам 2025 года достигла 113 млрд ₽ — к платформе присоединились более 1,5 тыс. новых брендов

Компания Lamoda, хоть и не является публичной, представила финансовые и операционные результаты за 2025 год. По итогам года оборот (GMV) составил 213 млрд рублей (+14%), выручка — 113 млрд рублей (+10%), а скорректированная EBITDA выросла до 15,5 млрд рублей (+27%). В компании отмечают, что на фоне сдержанной динамики рынка ей удалось сохранить маржинальность и повысить операционную эффективность.

Развитие B2B-сегмента ускорило запуск продаж на платформе

Согласно отчёту компании, основную долю оборота — более 80% NMV*Сумма продаж товаров на платформе за вычетом возвратов, отмен и скидок — обеспечивают продавцы маркетплейса, которые используют рекламные инструменты для продвижения товаров.

Рост компании поддержало развитие B2B-направления. Для работы со сторонними продавцами была запущена технологическая платформа — Lamoda Seller, объединяющая онбординг, аналитику, поставки и ценообразование. Это упростило запуск продаж: время до первой сделки сократилось более чем в два раза, а доля замороженного товара снизилась до 2,9%.

Платформа привлекла более 1 650 брендов за год

По итогам 2025 года клиентская база Lamoda выросла на 570 тыс. пользователей (+10%), среднемесячная аудитория платформы стабильно держится на уровне 16 млн человек. Количество товаров увеличилось на 14% — до 774 тыс. позиций.

За год к платформе присоединились более 1 650 брендов, из которых 60% — локальные. Средний чек одного заказа составил 5 882 рубля. Премиальный сегмент продолжает расти: база клиентов достигла 800 тыс. пользователей, за год присоединилось 72 новых бренда.

В 2025 году Lamoda запустила четыре собственных бренда: Sonu, Loom, Uset и GRATE. Всего в портфеле компании — восемь марок. Бренд Nume занял 8-е место по продажам на платформе.

Сеть пунктов выдачи Lamoda достигла 35,5 тыс.

Доля региональных заказов составила 62%. Зона доставки на следующий день расширилась на 20%.

Общее количество пунктов выдачи выросло до 35,5 тыс. в 8 310 населённых пунктах. Собственная сеть ПВЗ достигла 1 080 точек в 117 городах.

Число активных рекламодателей на платформе увеличилось более чем в три раза. Персонализация рекламных размещений выросла более чем на 40%. Это повысило эффективность рекламных кампаний для брендов и релевантность предложений для пользователей.

Платформа продолжит развиваться как экосистема модных сервисов

В 2026 году Lamoda планирует сосредоточиться на повышении эффективности и рентабельности бизнеса, а также продолжить развитие премиального сегмента и расширение эксклюзивного ассортимента.

Компания также развивает продукт как персонализированную экосистему модных сервисов на базе ИИ.

«Стратегически мы строим Lamoda как гайд по стилю. Если совсем простыми словами — как диджитал-помощника, который не только показывает ассортимент, но и помогает собрать гардероб», — рассказала ранее управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Виктория Абдрашитова в колонке для Russian Business.

Сейчас ИИ-инструменты платформы уже включают в себя включая поиск по фото, онлайн-примерку и рекомендации.