Lamoda запускает «Г(ии)д по стилю» для онлайн-примерки вещей

Lamoda запустила в приложении экосистему цифровых инструментов «Г(ии)д по стилю» для подбора образов и управления гардеробом. В её основе — чат-бот-ИИ, который помогает подобрать образ под повод или настроение, находит товары и готовые сочетания, а также предлагает комплекты с уже выбранными вещами. Сейчас ИИ-стилист доступен 50% пользователей, сообщили в пресс-службе.

Чат-бот и сервисы работы с гардеробом — в одной экосистеме

«Г(ии)д по стилю» объединяет набор цифровых сервисов, доступных в приложении Lamoda. В него входят чат-бот-стилист, онлайн-примерка, подборки образов, поиск по фото и онлайн-гардероб.

Ключевой элемент экосистемы — персональный ИИ-стилист в формате чат-бота: начать диалог с ним можно в приложении Lamoda. На момент запуска функция доступна половине пользователей приложения, полную интеграцию сервиса планируют завершить в феврале 2026-го.

Примерка товара станет доступна для всех пользователей уже в феврале 2026-го

В экосистему «Г(ии)д по стилю» входят онлайн-примерка, подборки образов и поиск по фото. Онлайн-примерка позволяет понять, как вещь выглядит на пользователе и сочетается с его внешностью, а также комбинировать новые покупки с уже имеющимися в гардеробе. Функция охватит 165 тысяч товаров и станет доступна всем пользователям приложения уже в феврале.

Подборки образов показывают возможные сочетания выбранных вещей и помогают встроить их в гардероб, а поиск по фото позволяет загрузить изображение понравившегося предмета одежды или образа и получить подборку похожих товаров из ассортимента Lamoda без текстовых запросов.

Весной 2026-го в Lamoda появится «онлайн-гардероб»

На весну 2026 года запланирован запуск «онлайн-гардероба». Это цифровой раздел, в котором будут собраны вещи, купленные на Lamoda и за её пределами, а также идеи образов с ними.

По данным компании, онлайн-гардероб станет частью общей системы внутри приложения: инструменты подбора образов, примерки, поиска похожих товаров и работы с гардеробом будут связаны между собой.

Контекст

Lamoda запустила онлайн-примерочную одежды ещё в летом 2023 года. Функция позволяла получить рекомендацию размера после ввода пола, роста, веса и возраста, а также увидеть визуализацию вещи на модели с похожими параметрами или на собственном фото.

Другие игроки рынка также развивают инструменты виртуальной примерки и рекомендаций. В России Wildberries доступен сервис «Клиентская примерка», который работает на базе нейросетей и компьютерного зрения и доступен для части товаров. Международные fashion-ретейлеры, включая ASOS и Zalando, используют рекомендательные блоки и готовые подборки образов на основе поведения пользователей.