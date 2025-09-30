«Ламода» запустила новый спортивный бренд Sonu

Lamoda представила новый спортивный бренд Sonu — он специализируется на одежде и обуви для бега, фитнеса и активного образа жизни. В основу концепции легли технологии, комфорт и философия движения «в своём ритме». Лицом бренда стал многократный чемпион России по барьерному бегу Фёдор Иванов.

Философия бренда

Название Sonu происходит от латинского слова sonus — «звук». Концепция проста: спорт — это ритм и волна, энергия, которая распространяется при каждом шаге. Новый бренд Lamoda делает акцент не на соревновании, а на удовольствии от движения, и предлагает каждому найти свой темп.

Бренд Sonu позиционируется как марка для тех, кто ценит технологичность, комфорт и стиль. По сути, Lamoda переупаковывает спорт в модный лайфстайл-продукт.

Первая коллекция — нужная база

Первая линейка Sonu включает мужские и женские модели для разных форматов активности. В коллекции — лёгкие футболки и топы, спортивные брюки, толстовки, утеплённые куртки, беговые кроссовки и обувь для зала.

Коллекция закрывает базовые потребности спортсмена-любителя: это одежда для тренировок на улице и в помещении, а также обувь для разных типов нагрузки. По факту это не «нишевый запуск», а полноценная альтернатива международным брендам, которые постепенно теряют долю на российском рынке.

Фокус — на инновационных материалах

Особое внимание бренд уделяет тканям и обработке. Технология WickTeck отвечает за быстрый вывод влаги, а SO-HydroTech защищает от дождя и сырости. Для утеплённых курток используется SO-Subpuff — синтетический наполнитель, сохраняющий тепло даже во влажных условиях и не теряющий форму после стирок.

В деталях коллекции заметен тренд на функциональность: бесшовный крой, проклеенные швы, анатомическая перфорация в зонах потоотделения, удобные карманы для мелочей во время пробежки или фитнес-тренировки.

Обувь тоже с технологиями

В беговых кроссовках Sonu установлена карбоновая пластина SO-Carbo — она возвращает энергию при каждом шаге, повышая эффективность бега. Подошва сделана из пеноматериала SO-Protec, который снижает нагрузку на стопы и колени.

Для фитнес-направления компания предложила кроссовки с конструкцией SO-Stable: она фиксирует голеностоп, делая тренировки безопаснее. Такой подход позволяет Sonu позиционировать обувь не как «массовую», а как технологичный продукт, приближенный к уровню профессиональных брендов.

Амбассадор бренда

Лицом Sonu стал Фёдор Иванов — многократный чемпион России и победитель Игр БРИКС. Таким образом Lamoda делает ставку на аутентичность: спортсмен должен закрепить имидж бренда как «серьёзного игрока» на рынке.

Контекст

Sonu — не первый опыт Lamoda в создании собственной продукции. Компания уже запустила несколько брендов одежды и обуви: женский Nume, мужской Mademan, повседневный Uset, а также обувной бренд Founds. В портфеле также есть спортивный Loom.

Запуск Sonu вписывается в эту линейку, но выделяется своими амбициями: если Nume и Mademan закрывали нишу одежды, а Uset предлагал базовый casual, то Sonu — это ставка на спорт и технологии.





Фото: предоставлено пресс-службой