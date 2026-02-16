Lamoda расширяет присутствие в премиальном сегменте: бренд компании GRATE запускает собственную линейку одежды
Lamoda запустила линию одежды под брендом GRATE
Lamoda объявила о расширении собственного премиального бренда GRATE и его выходе в категорию одежды. Ранее марка была представлена только в сегменте кожаной обуви и аксессуаров. Новая коллекция включает более 100 моделей одежды в разных цветах, и запуск стал частью стратегии компании по развитию private label в среднем и премиальном сегментах.
В коллекции — верхняя одежда, костюмы, трикотаж и деним
Коллекция объединяет женскую и мужскую линии. В неё вошли верхняя одежда, костюмы, трикотаж и деним. В основе — чистые силуэты, выразительные материалы и функциональные детали, а среди фактур — матовая кожа, плотная шерсть и тиснение под кожу крокодила. Бренд делает ставку на концепцию «долговременной» моды вне сезонности.
Главная причина запуска — спрос на капсульный гардероб
Сегодня потребительский спрос заметно меняется в сторону качественной и универсальной базы, отмечает управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Виктория Абдрашитова. По её словам, покупатели все чаще собирают продуманный капсульный гардероб, а не отдельные вещи.
Запуск одежды она назвала логичным развитием бренда и ответом на устойчивый спрос в сегментах «средний плюс» и премиум на Lamoda, где по-прежнему ощущается дефицит предложений.
Ранее Lamoda запустила спортивный бренд Sonu
В сентябре 2025 года Lamoda представила новый спортивный бренд Sonu — с технологичной одеждой и обувью для бега и фитнеса. В основе концепции — философия «спорта в своём ритме», а лицом марки стал легкоатлет Фёдор Иванов.
Sonu выделился на фоне других собственных производств компании (Nume, Mademan, Uset, Founds, Loom) за счёт фокуса на инновациях: карбоновые пластины в кроссовках, влагоотводящие ткани, защита от дождя и синтетический утеплитель.
Контекст
О развитии собственных марок Lamoda и стратегии private label Виктория Абдрашитова рассказала в колонке для Russian Business. По её словам, компания выстраивает матрицу запусков на основе анализа «пустых» ниш и ценовых сегментов, а каждый бренд получает отдельную ДНК и позиционирование. Запуски происходят поэтапно из-за серьёзных инвестиций в производство, маркетинг и контроль качества.
Абдрашитова подчёркивает, что бренды с собственной платформой показывают более устойчивые результаты, чем продуктовые линейки под конкретные задачи, хотя и требуют больших вложений. При этом собственные марки не получают приоритета в выдаче — каталог работает на алгоритмах персонализации, а конкуренция внутри площадки остаётся равной для всех.
«В Sonu мы первыми в России выпустили топ в коллаборации с Lycra — до нас из Lycra никто из крупных брендов не шил. Оба бренда уже представлены онлайн и офлайн, а в офлайне конверсия даже выше ожиданий: когда клиент трогает продукт и видит качество, это отражается на продажах», – делится Виктория Абдрашитова.
