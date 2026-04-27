Банки просят отложить регулирование ИИ до 2028–2029 годов — закон может ограничить развитие финансовых сервисов

Кредитные организации предложили перенести вступление закона о регулировании ИИ в силу в России минимум до 1 марта 2028 года, сообщили «Известия». Среди предложений — внедрять новые нормы постепенно, смягчить требования по локализации и маркировке ИИ-контента. Инициатива банков появилась на фоне обсуждения законопроекта: ранее игроки рынка выступили с критикой нормативного акта.

Банки предлагают внедрить регулирование ИИ поэтапно

Кредитные организации попросили Минцифры отложить введение требований к моделям искусственного интеллекта как минимум на полгода — до марта 2028-го. Некоторые предложения из законопроекта банки хотят перенести на 18 месяцев, до сентября 2029-го.

По мнению участников рынка, внедрение новых норм нужно сделать поэтапным: сначала в России должны появиться меры поддержки разработчиков и пилотные ИИ-проекты. После этого — внедрить правила для ИИ-моделей в сферы, где риски использования ИИ особенно высоки.

Только после того, как рынок ИИ-решений в России стабилизируется после внедрённых изменений, государство может начать полноценно контролировать ИИ-модели и запускать реестры проверенных нейросетей. Эксперты сообщили «Известиям», что введение закона о регулировании ИИ единовременно с сентября 2027 года может быть опасным для рынка.

В России нет оборудования для локализации производства ИИ

Банки также предложили смягчить требования по локализации разработки и обучению моделей.

Согласно текущей версии законопроекта, все этапы создания ИИ должны проходить исключительно на территории России. Подобные нормы делают разработку более сложной и ограничивают доступ к глобальным массивам данных, необходимым для обучения моделей. По мнению экспертов, с которым поговорили «Известия», практически невозможно верифицировать «российское происхождение» каждого компонента разработки нейросетей.

Кроме того, создание полностью локальной инфраструктуры потребует значительных вычислительных мощностей, а необходимое оборудование в нужных объёмах в России не производится.

Маркировка ИИ-контента может затронуть чаты поддержки и вызвать недоумение клиентов

Законопроект вводит обязательную маркировку контента, созданного с использованием ИИ. Банковское сообщество предлагает исключить, например, незначительную доработку текстов из требований.

Под маркировку могут попасть сообщения в чатах поддержки, справки, выписки, тексты договоров и рекламные материалы. Подобные пометки могут вызывать у клиентов недовольство. Кроме того, маркировка каждого текста — технически трудный процесс.

Банки просят ЦБ РФ участвовать в регулировании ИИ

Кредитные организации также предложили наделить Банк России полномочиями по регулированию использования ИИ в финансовом секторе. Финансовая сфера особенно уязвима для злоумышленников, поскольку связана с денежными операциями.

По данным ЦБ, банки уже активно используют ИИ для управления рисками и противодействия мошенничеству.

Закон о регулировании ИИ ограничит развитие сервисов и ухудшит качество работы с клиентами

Если закон будет принят без учёта предложенных правок, это может привести к значительным затратам для банков, отметили эксперты «Известий». По их словам, дополнительные требования создадут ограничения для использования больших языковых моделей и повлияют на развитие сервисов и качество взаимодействия с клиентами.

В Минцифры сообщили «Известиям», что рассмотрят инициативу российских банков. Ведомство считает, что конкретные нормы следует закреплять в отраслевых актах с учётом специфики разных сфер.

Контекст

В конце марта Минцифры опубликовало законопроект для общественного обсуждения. Документ должен закрепить правила разработки и использования ИИ, включая обязательную маркировку сгенерированного контента и ответственность за вред от применения нейросетей.

Согласно новому законодательству, в России также появятся «доверенные» модели, которые прошли проверку ФСБ России и ФСТЭК России, подтвердили качество по отраслевым стандартам. Их внесут в специальный реестр. В важной для государства информационной инфраструктуре можно будет использовать только проверенные ИИ-решения.

Законопроект не будет распространяться на сферу обороны, безопасности и предотвращения ЧС — порядок применения ИИ в подобных направлениях будет определяться отдельным решением.