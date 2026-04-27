«Яндекс» запускает рекламу в Max: монетизация доступна для каналов с аудиторией от 1000 подписчиков

«Яндекс» запускает монетизацию каналов в мессенджере Max — и сразу закрытые сообщества, сообщили в пресс-службе агрегатора. В рамках бета-теста компания разрешила каналов с аудиторией от 1000 подписчиков, подключенных к рекламной сети «Яндекса». Это попытка встроиться в быстро растущую платформу VK и перераспределить часть инфлюенс-бюджетов из Telegram.

В тестировании уже участвуют 2000 авторов

Как сообщили в пресс-службе Яндекса, каналы в Max станут новым инструментом инфлюенс-маркетинга для рекламодателей «Директа» — в дополнение к Telegram, VK, YouTube и Rutube. В эксперименте участвуют около 2000 каналов — это авторы, уже подключенные к Рекламной сети «Яндекса» и ведущие блоги на других платформах.

Авторам уже доступен первый формат монетизации: они могут самостоятельно выбирать рекламные предложения из каталога РСЯ, формировать посты и размещать их в своих каналах в Max, получая оплату за целевые действия.

Второй — автоматизированный — формат заработает в мае: реклама будет публиковаться в канале без участия владельца блога. При этом автор сможет задавать расписание показов, ограничивать число рекламных постов в неделю и выбирать стратегию подбора интеграций. Для этого нужно подключить специального бота, пройти модерацию, после чего он будет самостоятельно публиковать и удалять рекламные объявления, а автор получит оплату за показы.

«Яндекс» делает ставку на инфлюенс-экономику

Интерес рекламодателей к сегменту инфлюенс-маркетинга активно растет: в 2025 году инвестиции в него через «Директ» удвоились. По данным апрельского опроса рекламодателей «Директа», 70% компаний, использующих инфлюенс-маркетинг, считают необходимым распределять бюджет между несколькими площадками. В числе приоритетных каналов продвижения: Telegram (67%), «ВКонтакте» (65%), Max (56%), YouTube (22%) и Rutube (20%).

По словам директора по развитию новых продуктов в рекламной сети «Яндекса» Олега Иванова, задача компании — дать авторам дополнительные возможности роста и дохода, а рекламодателям — доступ к актуальной аудитории. Как пояснил эксперт, развитие мессенджеров как социальных платформ напрямую зависит от качества контента, а стабильная монетизация должна стимулировать его создание.

По данным компании, к РСЯ уже подключено более 21 000 каналов и блогов с совокупным охватом около 350 млн подписчиков. Только Telegram-авторы с конца 2023 года заработали более 5 млрд рублей на инфлюенс-размещениях.

Платформа Max быстро превращается в рекламную экосистему

Мессенджер Max, принадлежащий VK, стремительно наращивает аудиторию и качество контента. С момента запуска в марте 2025 года в сервисе зарегистрировались более 107 млн пользователей, из них свыше 5 млн — за пределами России.

К марту 2026 года ежедневная аудитория площадки достигла 77 млн человек, число каналов — 3,6 млн, а общее количество подписок превысило 200 млн. По данным мессенджера, пользователи уже создали более 2,2 млн каналов, а только за первый квартал 2026 года в них было размещено свыше 90 тыс. рекламных постов.

Платформа активно развивает инструменты монетизации: верификация каналов с отметкой A+ для авторов от 10 тыс. подписчиков открывает доступ к донатам и повышает доверие рекламодателей. Параллельно бизнес получает доступ к инструментам продаж, чат-ботам и мини-приложениям внутри мессенджера.

Контекст

Инфлюенс-маркетинг становится ключевым инструментом брендинга: по данным исследования «Яндекса» «Интернет-торговля в России 2026», его выбирают 57% компаний. На фоне ограничений глобальных платформ рекламодатели активно диверсифицируют каналы продвижения.

Запуск рекламы в Max — это попытка занять место в новой экосистеме до того, как рынок окончательно перестроится на фоне замедления Telegram. Связка рекламных инструментов, автоматизации и роста аудитории превращает мессенджер в полноценную площадку для бизнеса.

Подробнее о возможностях мессенджера Max — в обзоре Russian Business