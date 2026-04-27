МТС начал выпуск модульных дата-центров: бизнес сможет обрабатывать данные уже на начальном этапе строительства ЦОД

МТС начал выпуск модульных центров обработки данных (МЦОД), сообщили в компании. Решение позволяет заказчикам поэтапно запускать и масштабировать вычислительные мощности, не дожидаясь завершения строительства всего дата-центра. МТС предлагает заказчикам полный цикл услуг — проектирование, поставку модулей, интеграцию.

Бизнес сможет подключать серверные мощности по мере строительства

Модульные ЦОДы — это дата-центры из готовых блоков, которые позволяют компаниям поэтапно запускать и наращивать мощности для хранения и обработки данных, работы облачных сервисов и ИИ.

Заказчик может начать эксплуатацию вычислительных мощностей сразу после готовности первого модуля, не дожидаясь завершения строительства всего объекта, отметили в пресс-службе МТС.

Модули приспособлены к работе в разных климатических условиях

МТС будет предоставлять комплексную инфраструктурную платформу, включающую проектирование, поставку и их интеграцию с цифровыми сервисами. Модули МТС протестированы в разных климатических условиях — в Хабаровске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По оценкам компании, объём рынка ЦОД в 2025 году составил 100 млрд рублей, доля модульных решений — 10%. Сегмент растёт на 20% ежегодно за счёт спроса на генеративный ИИ, аналитику и цифровые сервисы, а также дефицита готовых серверных стоек и комплектующих.

МЦОДы совмещают высокую мощность и энергоэффективность

Классический МЦОД включает четыре модуля по 150 серверных стоек с суммарной ИТ-мощностью 4 МВт, что обеспечивает повышенную отказоустойчивость. МТС также внедрила систему охлаждения с минимальным расходом электроэнергии — показатель энергоэффективности достигает PUE 1,15.

Ключевые параметры решения:

600 серверных стоек в одном ЦОДе;

суммарная мощность — 4 МВт;

энергоэффективность на уровне PUE 1,15.

Первый МЦОД запущен для компании пищевой промышленности

Предложение компании не ограничивается поставкой объекта, а предполагает создание платформы, где клиент получает единую точку доступа к площадке, облачным средам, инфраструктуре для работы, отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин

В компании сообщили, что первый проект модульного ЦОДа уже реализован для одной из крупных компаний пищевой промышленности.

