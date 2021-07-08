Космическая индустрия привлекает все больше инвесторов. И на это есть две причины

Космические технологии привлекают больше инвесторов, чем когда-либо. По данным BryceTech, 2020 году космические стартапы собрали свыше $7 млрд — вдвое больше, чем два года ранее. CEO BryceTech Карисса Кристенсен утверждает, что эта тенденция сохранится и в 2021 году.

11 июля Ричард Брэнсон отправится в космос на корабле, построенном его компанией Virgin Galactic. Через неделю запланирован полет экс-CEO Amazon Джеффа Безоса на космическом корабле Blue Origin. А SpaceX Илона Маска доставит американцев на Луну по контракту с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Инвесторы вкладываются в космические технологии больше, чем когда-либо. Крупнейшие сделки достаются компаниям, запускающим ракеты в космос, таким как SpaceX и Relativity Space. В прошлом месяце Relativity Space получила $650 млн спустя день после того, как Безос заявил о планах отправиться в космическое путешествие.

Тем не менее внимание инвесторов привлекают стартапы во всех секторах космической индустрии: спутниковая связь, жизнеобеспечение людей, цепочки поставок и энергетика.

В феврале Axiom Space, которая хочет построить первую коммерческую космическую станцию, собрала $130 млн.

В апреле провайдер спутникового интернета Astranis закрыл сделку на $280 млн.

По словам сооснователя Umbra Гейба Доминосьело, за последний год его стартап получил множество звонков от инвесторов, тогда как раньше все было наоборот. Umbra разрабатывает спутники, способные делать снимки независимо от погоды и условий освещения.

Достижения в космической технике

По мнению многих руководителей, аналитиков и инвесторов, отчасти инвестиционный бум вызван технологическими достижениями, благодаря которым не только страны, но и частные компании могут разрабатывать космические аппараты и запускать их в космос.

Например, технологии для мобильных устройств позволяют таким стартапам, как Planet, строить и развертывать спутники, способные делать снимки Земли ежедневно. А аналитические возможности, которые обеспечивают машинное обучение, искусственный интеллект и облачные вычисления, повысили спрос на данные, производимые этими спутниками.

Кроме того, спутниковые компании теперь могут заплатить за то, чтобы запустить свою технологию в космос. Это значительно снижает экономические барьеры. К примеру, если вместимость ракеты составляет 500 кг, а основная полезная нагрузка — 300 кг, то оставшиеся 200 кг может использовать другая компания.

Стартап Astra, основанный в 2016 году, хочет еще сильнее упростить отправку в космос. Он планирует совершать небольшие, но более частые запуски и позиционирует себя как строительный блок в космической индустрии, аналогичный облачным вычислениям в веб-стартапах.

На этом рынке есть и другие, более устоявшиеся стартапы, например Rocket Lab. Однако Astra надеется преодолеть конкуренцию, предлагая еще более маленькие и дешевые запуски. Первый состоится уже этим летом, но по контракту планируется еще 50, в том числе для Planet и НАСА.

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По словам CEO Astra Криса Кемпа, подобную технологию разрабатывают множество компаний, однако отправки в космос порой приходится ждать целый год. Так, например, дела обстоят со SpaceX. Astra восполняет этот пробел, сокращая время ожидания до одного месяца.

SpaceX собирается совершить важный шаг в индустрии и разрабатывает ракеты с многоразовым ускорителем, такие как Falcon 9, а также Starship, полностью предназначенную для многоразового использования. В мае компания впервые успешно запустила и посадила последний прототип Starship.

Возможность повторного использования должна трансформировать космическую индустрию. Так считает Лиза Рич, основательница Hemisphere Ventures, которая с 2014 года инвестирует в космические стартапы, а также основательница и CEO компании по разработке орбитальных миссий Xplore.

Помимо этого, Рич является членом совета директоров Aurvandil Acquisition, приобретающей стартапы, которые разрабатывают космические технологии. В мае она связалась с инвесторами, чтобы получить несколько миллионов долларов для Aurvandil Acquisition. В течение часа ей практически удалось достичь своей цели, что, по ее словам, «просто большая редкость»‎.

Новые средства финансирования

Последняя волна сделок также отчасти вызвана ростом популярности SPAC (компании, которые собирают средства для покупки бизнесов), таких как Aurvandil Acquisition. С точки зрения стартапа, это эффективный способ привлечь крупные средства на ранней стадии.

Раньше некоторые инвесторы избегали космических стартапов, потому что часто для разработки технологии и получения с нее прибыли требовалось гораздо больше времени по сравнению с соцсетью или приложением.

SPAC позволяют компаниям выйти на биржу раньше, чем при традиционном IPO, поэтому инвесторы могут обналичить свои средства намного быстрее. Стоимость публичной компании, как правило, отчасти основывается на прогнозах роста, а не на фактических доходах.

Десять компаний в космической индустрии объявили о планах слияния со SPAC, семь из них, в том числе Planet и Astra, — в 2021 году.

Planet объединится с dMY Technology Group IV, которая, как ожидается, получит $434 млн.

Сделка с Holicity принесет Astra около $489 млн. Процесс слияния начался в декабре, а на прошлой неделе компания уже вышла на биржу Nasdaq.

По оценка Кристенсен из BryceTech, в результате девяти сделок со SPAC было привлечено $3,9 млрд, а общая стоимость компаний составила $20 млрд.

Инвесторы, основатели и аналитики ожидают, что космическая отрасль продолжит стремительно расширяться. Morgan Stanley прогнозирует, что к 2040 году индустрия будет стоит $1 трлн по сравнению с $350 млрд в 2020 году.

Кристенсен ожидает, что развитие отрасли будет стимулироваться за счет увеличения государственных контрактов как на исследовательские миссии (лунная программа «Артемида»‎ от НАСА), так и на военные цели и цели национальной обороны. Другие эксперты рассматривают коммерческие путешествия как «железную дорогу»‎, которая обеспечит массовый доступ в космос.

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