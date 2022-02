Зои Чанс — специалист по поведению человека и преподаватель. Она ведет один из самых популярных курсов в Йельской школе менеджмента, посвященный влиянию и убеждению. Этой же теме посвящена и ее новая книга Influence Is Your Superpower: The Science of Winning Hearts, Sparking Change, and Making Good Things Happen. В материале — практические рекомендации, которые помогут добиваться результата.

Как влиять на окружающих и стать харизматичнее?