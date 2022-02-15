Ищете работу на «удаленке»? Эти 11 советов повысят ваши шансы на успех

Несмотря на то, что возможности удаленной работы растут, соискатели все равно сталкиваются с трудностями на рынке из-за того, что допускают ошибки. Карьерные эксперты FlexJobs выделили 11 ошибок, которые могут застопорить поиск работы даже на богатом рынке труда.

За последние несколько лет на рынке труда произошло множество заметных изменений как с точки зрения работодателей, так и соискателей. Очевидно, что пандемия сделала удаленную работу новой нормой.

Согласно опросу, 65% людей говорят, что после пандемии хотели бы работать удаленно все время. Рынок дистанционной работы продолжает расти высокими темпами. По данным FlexJobs, количество объявлений об удаленной работе в самых разных сферах деятельности и отраслях в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 12%.

Не откликайтесь на вакансии за пределами вашей географии

До 95% всех объявлений об удаленной работе содержат требование о местонахождении. Это может быть связано с налоговым законодательством, существующей клиентской базой или по одной из многих других причин.

Обращайте внимание на то, где находится вакансия и каковы требования к локации — даже если это на 100% дистанционный формат. Это поможет убедиться, что ваш отклик не получит октаз из-за того, что вы не соответствуете географическим критериям.

Не забывайте подчеркнуть навыки, необходимые именно для «удаленки»

Помимо навыков, специфичных для этой работы, понадобятся и те, что будут важны для дистанционного режима.

Работодатели знают, какие навыки им нужны в удаленных кандидатах, и обращают на них внимание, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были отмечены в резюме.

Особенно ценятся сотрудники, обладающие способностями к самоорганизации, управлению временем, решению проблем, грамотного письменного и устного общения, а также владеющие технологическими новшествами.

Используйте свою сеть контактов

80% вакансий находятся на скрытом рынке труда и никогда не публикуются на агрегаторах или в социальных сетях. Но профессиональные ресурсы и такие инструменты, как LinkedIn, информационные интервью и профессиональные ассоциации, могут стать хорошим подспорьем в поиске. Кроме того, можно полискать e-mail рекрутера или его страницу в LinkedIn, чтобы дать о себе знать до или после отправки резюме.

Это покажет заинтересованность, стремление и поможет выделиться среди других кандидатов.

Не распыляйте усилия

Если вы настолько хотите получить удаленную работу, что подаете отклики на множество разных по функционалу вакансий, можете потерять время на поиск реальной работы.

Нацельтесь на ту сферу деятельности и те роли, которые вам по плечу. Работодателям нужно, чтобы соискатель четко продемонстрировал, что подходит для этой должности.

Возможно, вы способны работать на пяти разных работаха, но, если в резюме и сопроводительном письме не указана конкретная должность, работодатель не поймет, что вы для нее годитесь.

Не торопите события

Несмотря на возможное желание начать искать прямо сейчас, медленный и последовательный подход может стать более плодотворным.

Прежде чем просматривать объявления, изучите компании в конкретной сфере, чтобы найти те, что отвечают вашим ценностям и целям. Такое исследование позволит составить предметный список работодателей, приветствующих «удаленку», и компаний, соответствующих вашим предпочтениям.

Не отправляйте одно и то же резюме

Резюме и сопроводительное письмо, составленные в соответствии с описанием нужной вакансии, действительно могут убедить, что на должность подходите именно вы.

Это значит, что вы не только понимаете культуру компании, но и что ваши навыки будут полезны работодателю.

Важно составлять резюме в соответствии с описанием вакансии, чтобы повысить вероятность того, что оно пройдет через систему управления кандидатами (ATS).

Резюме и сопроводительное письмо должны отражать не только навыки и опыт для удаленной работы, но и то, как вы сможете вписаться в культуру компании, работающей на «удаленке».

Не переборщите с креативом

Чтобы выделиться, кандидаты любят использовать в резюме графику, колонки или необычный шрифт. Однако любой из этих элементов может навредить поиску.

Системы ATS сканируют резюме на ключевые слова, но не всегда могут распознать причудливые элементы форматирования, а в случае с колонками и таблицами информация часто считывается неправильно.

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Фотографии, заливка, верхние и нижние колонтитулы и колонки не читаются ATS. Если система не сможет прочитать ваш отклик, он, скорее всего, сильно опустится в рейтинге и может не дойти до работодателя.

Указывайте не только обязанности, но и достижения

Работодателю нужно дать понять, почему подходите на должность подходите именно вы. Соискатели предпочитают писать свою трудовую биографию, отталкиваясь от должностных обязанностей, перечисляя все задачи, которые им доводилось исполнять, не упоминая результатов.

Работодателю же нужен не только перечень задач и обязанностей. Они хотят знать результаты и итоги проделанной работы.

Это даст ему понимание, почему человек подходит на должность лучше конкурентов. Если речь идет об «удаленке», работодатели хотят видеть, как именно соискатель достигал результатов в условиях автономности, сохранения концентрации и имея в распоряжении соответствующие инструменты и технологии.

Ставьте реалистичные сроки

В среднем поиск работы может занять от трех до шести месяцев, но иногда поиск может затянуться на более длительный срок. Когда кандидаты заявляют, что должны найти работу к точной дате, это может заставить их рассматривать должности, которые в конечном итоге их не устроят.

Многое зависит от типа карьеры и отрасли, общего рынка труда и ситуации у каждого работодателя.

Кроме того, очень важно, ищет кандидат полностью удаленную или гибридную работу, или же он готов к обоим вариантам.

Вместо того чтобы ориентироваться на конкретные сроки, стоит сосредоточиться на том, что действительно можно контролировать — отправлять резюме и сопроводительные письма, развивать навыки удаленной работы, проводить исследования компании и налаживать связи.

Не меняйте профессию без подготовки

Прежде чем вы решите сменить профессию или начнете поиск работы, вам необходимо подготовиться. Важно продемонстрировать в сопроводительном письме и резюме, как ваши навыки перейдут из старой карьеры в новую.

Кроме того, если вы целенаправленно займетесь обучением, которое позволит повысить квалификацию в новом направлении, вы сможете получить навыки для своего резюме и показать потенциальному работодателю, что вы серьезно относитесь к переходу.

Если вы собираетесь работать из дома впервые, необходимо показать, что вы научились пользоваться средствами удаленной коммуникации, обладаете сильными навыками дистанционной работы, и понимаете, как работают команды на «удаленке», — все это требует исследований и самообучения.

Благодарите

Наконец, важно помнить, что поиск работы не заканчивается на интервью — он заканчивается, когда вас берут на работу. Не забудьте отправить благодарственное письмо после собеседования.

Многие кандидаты забывают об этой простой, но важной части собеседования, а ведь это возможность подтвердить свою заинтересованность и объяснить, почему вы отлично подходите на эту должность.

Как показывает ежегодный рейтинг FlexJobs «100 лучших компаний для удаленной работы в 2022 году», существует множество возможностей дистанционной и гибридной работы, но, чтобы получить одну из таких должностей, необходимо выработать индивидуальный подход.

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