Когда незаменимым быть вредно: 4 способа добиться карьерного роста

Долго ждете повышения, потому что начальник слишком вас ценит и не готов отпускать? Иногда эта ситуация может длиться годами. К счастью, ее можно изменить. Мита Маллик, руководитель отдела инклюзии, справедливости и воздействия в Carta, рассказала, как открыть возможности для продвижения, оставаясь важной частью коллектива.

«Критическая ошибка, которую ты совершила, заключается в том, что ты стала незаменимой, — однажды услышала Мита Маллик от ментора. — Вот почему ты не можешь уйти из его команды и перейти к своему следующему заданию».

Проработав более четырех лет в одной и той же должности, она обнаружила, что ее карьера застопорилась, хотя она уже вышла за рамки своих должностных обязанностей. Ее часто просили выполнять самые разные обязанности — от подготовки стратегических планов до написания выступлений и пресс-брифов для CEO.

Замечание ментора помогло осознать: она соглашалась на каждое задание в надежде, что это поможет ей получить следующую должность, стала незаменимой, и руководитель не отпускал ее. На какой-то момент ее карьерный рост затормозился.

В то время как тех, кто переходит с места на место, можно рассматривать как ненадежных или нелояльных сотрудников, те, кто слишком долго работают в одной компании, могут восприниматься как те, кто предпочитает зону комфорта, стагнирует и далек от инновационных идей.

Также это может сказаться на уверенности в себе и собственном представлении человека о собственных возможностях. В конечном счете, это может помешать карьерному росту и продвижению. Эти четыре стратегии помогут избавиться от статуса незаменимого сотрудника и открыть новые возможности.

Станьте недоступнее

Жизнь в условиях экономики постоянного внимания вынуждает нас всегда быть на связи. Мита Маллик рассказывает, что ей случалось отвечать на текстовые сообщения в 6:30 утра и телефонные звонки в субботу в 11 часов вечера. Она бросала все, если звонил руководитель, и принимала запросы даже во время отпуска с семьей.

Основатель Fiducia Coaching Кристи Десантис отмечает: такие поступки приучают, что вы всегда на связи, поскольку вы не установили границы. «Будьте на связи в значимые моменты карьеры. И помните, менеджеры не всегда нуждаются или ожидают немедленного ответа, поэтому воздержитесь от него», — советует она.

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Также постарайтесь придерживаться разумных рабочих часов. Конечно, время от времени будут возникать экстренные ситуации и срочные задачи, но важно приучать руководителя, что вы доступны в определенное время, продолжая демонстрировать свою ценность и опыт.

Сначала «Нет», затем — «Да»

Отказ не обязательно нанесет ущерб карьере. Если вас регулярно просят о каком-то малоприятном одолжении, самое время отказаться.

Представьте это как возможность для кого-то другого руководить и учиться. Выберите тех, кто мог бы извлечь выгоду из выполнения этой задачи. Если начальник настаивает на том, что вы должны продолжать выполнять эту работу, опишите, от каких проектов придется отказаться, чтобы найти время. Объясните, что вы стремитесь работать качественно и не распылять усилия.

Отказываясь, продумайте, на какую задачу вам было бы комфортно согласиться. Отдавайте приоритет проектам, которые будут для вас актуальны и предоставят более широкое видение.

Не ждите, пока вам назначат задание. Проявите инициативу и вызовитесь на проекты, которые могут повысить вашу узнаваемость внутри компании. Если вы стали незаменимы для своего руководителя, то согласие на работу, которая дает вам доступ к другим начальникам, поможет вам перейти к следующей возможности.

Четко озвучивайте, что хотите делать дальше

Мита Маллик вспоминает, что когда начала работать на своего начальника, он сказал, что она пробудет в команде всего год. Но 12 месяцев превратились в 18, а затем — в 24. Прошло четыре года, а он все еще не отпускал ценного сотрудника. Она совершила роковую ошибку, связав свою карьеру с одним человеком.

«Если ваш менеджер не поддерживает следующий шаг в вашей карьере, обсудите свои планы с как можно большим количеством руководителей в организации, — отмечает Лола Бакаре, владелец be/co и коуч. — Если несколько из них поддержат ваше повышение, начальнику будет сложнее удержать вас. Публично признав его роль в вашем успехе, можно превратить его в своего сторонника».

Полезно также будет обсудить планы с отделом кадров. Во многих организациях именно он играет ключевую роль в управлении талантами и обладает информацией, какие возможности будут открываться в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Отдел кадров также может обеспечить негласную поддержку.

Помогите найти того, кому передадите свои обязанности

Если ваш руководитель убежден, что только вам по силам выполнять эту работу, пришло время изменить его мнение. Помогите найти своего преемника.

Подумайте о коллегах по команде и тех, с кем встречались в других подразделениях организации. Подумайте о людях среди своих контактов, которые были бы заинтересованы в присоединении к вашей компании. Предложите познакомить вашего менеджера с самыми ценными кадрами.

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Если у вас на примете кто-то из коллег, попросите его помочь вам в проекте. Это даст ему возможность понять, нравятся ли ему обязанности, а вашему начальнику — шанс оценить его возможности.

Обеспечьте ему плавный переход на должность: помогите ему подготовиться, познакомьте их с ключевыми заинтересованными сторонами и проектами, научите, как работать с новым руководителем. Это будет гарантировать, что вас не попросят вернуться к прежней должности, и вы сможете продвинуться дальше.

Если вы стали настолько ценны для своего менеджера, что ваша карьера застопорилась, пришло время перестать быть незаменимым. Демонстрируйте свою важность и опыт своему руководителю и команде, но не забывайте устанавливать границы, выбирайте работу, которая вам нравится, заводите контакты внутри своей организации и помогайте подготовиться тому, кто придет на вашу должность.

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