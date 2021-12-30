Как китайские технологические компании захватили мир в 2021 году

В 2021 году напряженные отношения с США и усиление контроля со стороны регуляторов Китая заставили китайские технологические компании рассмотреть другие рынки с более широкими возможностями и меньшими ограничениями. В результате следы китайских компаний теперь можно обнаружить везде — от Европы и Ближнего Востока до Африки и Латинской Америки.

Tencent распространяет мировое влияние в сфере игр

В какие игровые студии вкладывается Tencent? Вероятно, легче перечислить те, в которые этот технологический гигант не инвестирует.

В 2021 году Tencent вложила капитал в игровые компании из Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Румынии, России, Чехии, Японии, Канады и, конечно же, США. Похоже, Tencent особенно заинтересована в европейских студиях — вероятно, чтобы избежать контроля со стороны американских регуляторов.

Некоторые из этих инвестиций передали Tencent полный контроль над студией, а другие — лишь миноритарную долю. Однако технологический гигант обычно и не стремится превращать свои вложения в дочерние компании. Tencent предпочитает минимальное участие в рамках своего «незаметного стремления к глобальному доминированию в игровой сфере», как говорят аналитики.

Тем не менее компания открыла три собственные зарубежные студии в этом году — в Сиэтле, Монреале и Сингапуре, а также вдвое увеличила размер своего офиса в Лос-Анджелесе. Судя по вакансиям для новых студий, можно предположить, что Tencent планирует создать свою высокобюджетную компьютерную игру для консолей или ПК.

Аналитики считают, что развитие компании за рубежом снизит риски, с которыми она сталкивается в Китае, где игровая сфера подвергается все более строгим ограничениям.

TikTok продолжает доминировать среди социальных сетей

TikTok, получивший мировую популярность во время пандемии, продолжает обходить конкурирующие соцсети и в этом году.

К июлю TikTok скачали 3 млрд раз по всему миру — это единственное приложение среди не относящихся к Facebook, которое достигло этого порога.

К сентябрю сервис использовали 1 млрд человек ежемесячно.

Этим летом в США и Великобритании по экранному времени TikTok обошел YouTube, как утверждает аналитик App Annie.

Но у глобального успеха есть и обратная сторона. TikTok, как и его предшественники Instagram и Facebook, столкнулся с обвинениями в распространении контента, который оказывает негативное влияние. К примеру, сенат США поднял вопрос о том, достаточно ли делает соцсеть для борьбы с информацией, романтизирующей пищевые расстройства.

Что TikTok планирует делать с такой популярностью дальше? Заработать на ней, поскольку, по иронии судьбы, глобальным успехом не получится расплатиться по счетам. Поэтому компания планирует продавать больше рекламы и помогать инфлюенсерам взаимодействовать с брендами.

DiDi постепенно расширяется за рубежом

Это был неспокойный год для DiDi: поспешное IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, обвинения и контроль со стороны китайского правительства по вопросам кибербезопасности и, в конечном счете, делистинг. Тем не менее до этих событий компания успешно продвигалась на рынках Латинской Америки и Африки.

По данным DiDi, 12% ее активных пользователей в год находятся за пределами Китая. Всего агрегатор работает в 16 странах, девять из которых находятся в регионе Латинской Америки.

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В 2016 году DiDi обошла Uber в Китае, но их противостояние продолжилось в других странах, таких как Бразилия и Чили. Кроме того, в марте компания начала работать в Южной Африке, а в сентябре — в Египте. Как сообщается, вскоре она появится и в Нигерии.

Однако DiDi пока не торопится расширяться в Европе. По информации Telegraph, компания приостановила планы по расширению в Европе как минимум на год, а также прекратила найм сотрудников в Великобритании и собирается сократить европейский персонал.

Китайские смартфоны захватывают международные рынки

Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme и Tecno — известные бренды для владельцев смартфонов во многих странах, которые однако не пользуются особой популярностью в США.

Согласно отчету Counterpoint Research, в июне Xiaomi ненадолго стал самым продаваемым брендом смартфонов в мире.

Как и его аналоги Vivo и Oppo, Xiaomi невероятно популярен в Бразилии, Индии, России и других странах. После возобновления сотрудничества с Google, Honor, дочерний бренд Huawei, планирует вернуться на международный рынок.

Тем временем, китайская компания Transsion все еще доминирует на рынке мобильных устройств в Африке (не торгуя при этом в Китае). Согласно годовому отчету Transsion за 2020 год, компания охватывает 40% этого рынка и планирует расширяться в других странах, таких как Бангладеш.

Сингапур стал вторым домом для крупных технологических компаний

Сингапур стал излюбленным местом для китайских технологических гигантов, которые стремятся к международному расширению.

В этом году ByteDance опубликовала сотни открытых вакансий в Сингапуре. По словам одного из сотрудников компании, в будущем город-государство станет ее «важной штаб-квартирой».

Китайская игровая компания MiHoYo (разработчик Genshin Impact) также открыла свой международный центр в Сингапуре. В этом году Genshin Impact получила награду как лучшая мобильная игра на церемонии The Game Awards.

Эта тенденция особенно заметна среди компаний, работающих в криптовалютной сфере. Многие из них покидают материковый Китай и Гонконг из-за неопределенностей в сфере регулирования. Правительство Сингапура, напротив, активно «заботится» о китайских криптоталантах. Китайская криптобиржа Huobi уже объявила о том, что откроет региональную штаб-квартиру в Сингапуре.

Бренды незаметно возвращаются в Индию

В июне 2020 года правительство Индии решило временно заблокировать 59 китайских приложений, а в 2021 году сделало этот запрет постоянным. Отношения Индии и Китая немного улучшились, однако китайским компаниям все же нужно проявлять более «творческий» подход, чтобы вернуться на рынок с миллиардным населением и огромным потенциалом.

К примеру, сообщалось, что в апреле Tencent работала над локализацией своей мобильной игры в жанре «королевская битва» PUBG Mobile. В июле была выпущена игра Battlegrounds Mobile India от имени корейской студии Krafton (в которой Tencent владеет значительной долей), а не от самой Tencent.

Аналогичным образом, после того, как китайский бренд одежды SHEIN был запрещен в Индии, он начал продавать свои товары на этом рынке через Amazon, а не собственный сайт.

На данный момент китайские производители смартфонов спокойно работают в Индии, продавая там свыше 50% смартфонов. Тем не менее им следует быть осторожнее: по сообщениям, индийское правительство расследует вопрос о том, представляют ли эти бренды угрозу безопасности страны.

Китайские разработчики создают социальные сети для Ближнего Востока

Повторить успех TikTok будет непросто. Китайские разработчики социальных сетей решили, что будет легче, если они сосредоточатся на одном региональном рынке — Ближнем Востоке. По данным китайского цифрового издания Xiaguang She, в мае 13 из 20 самых популярных приложений в Саудовской Аравии были разработаны китайскими компаниями.

Сервису для аудиообщения Yalla, запущенному за четыре года до Clubhouse, удалось гораздо дольше сохранять популярность, просто ориентируясь на один регион. К настоящему времени оно уже собрало миллионы активных пользователей.

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Еще одна китайская компания Newborn Town также выпустила три приложения для общения и свиданий, которые пользуются популярностью среди жителей Ближнего Востока.

Почему же все больше китайских разработчиков выбирают именно этот рынок? Дело в том, что там находится крупная база молодых пользователей, у которых из-за религиозных правил меньше возможностей для общения в реальной жизни, чем в других странах.

Кроме того, китайские компании с большим желанием удовлетворяют местные требования по лицензированию контента, чтобы завоевать благосклонность правительства.

Технологические гиганты борются за «место для облака» в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия — рынок с развивающимися технологиями и свыше 600 млн потенциальных пользователей. Создание инфраструктуры в этом регионе — привлекательная возможность, которой интересуются технологические гиганты по обе стороны Тихого океана. Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, Tencent и Huawei уже активно строят там свои датацентры.

Американские поставщики облачных услуг все еще лидируют, однако Alibaba, охватывающая 5% рынка, быстро их догоняет. В 2021 году компания строит третий датацентр в Индонезии и первый — на Филиппинах, а в следующем году планирует запуск в Индонезии. Tencent и Huawei все еще остаются небольшими игроками, но также строят больше датацентров в Индонезии и Таиланде.

И это скоро принесет свои плоды: в декабре Alibaba сообщила, что ее доход от облачных сервисов в Юго-Восточной Азии вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

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