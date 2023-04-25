Ответ OpenAI: ведущие проекты Китая в области ИИ

На волне успеха ChatGPT технологические гиганты и бесчисленные стартапы поспешили предложить аналоги. Не остался в стороне и Китай: компании от Tencent до Baidu разрабатывают большие языковые модели и похожие инструменты. В материале — о китайских проектах в этой области.

Страх перед упущенной выгодой стимулирует китайских интернет-провайдеров и поставщиков выпускать свои варианты нейросетей, но аналитики считают, что уже в следующем году конкуренция сократится.

Однако им придется не только решать технические задачи, но и соблюдать новые правила китайского правительства, определяющие, какой контент и сообщения разрешено генерировать интеллектуальным системам.

Tencent

В феврале Tencent анонсировал инструмент HunyuanAide, похожий на ChatGPT. Но, скорее всего, компания сосредоточит свои усилия в области игр и корпоративных программных инструментов, которые могут стимулировать спрос на облачные решения от Tencent, расширив их функциональность.

Еще одно преимущество для WeChat — большая аудитория пользователей, на которой можно обучить моделей. Хотя Hunyuan довольно хорошо владеет китайским языком, компания еще не выпустила обновленную модель с момента своего дебюта.

Alibaba

В апреле гигант электронной коммерции Alibaba представил Tongyi Qianwen, свой ответ ChatGPT. Он интегрирует все корпоративные инструменты, включая программное обеспечение для связи на рабочем месте DingTalk.

Однако по мнению аналитиков Bernstein, инструменты ИИ Alibaba могут навредить ее основному бизнесу — маркетплейсу. Например, Tongyi Qianwen может показывать результаты по товарам, которые конкуренты продают дешевле, повышая вероятность того, что покупатели будут делать покупки в другом месте.

«Намерение совершать покупки, существующее в различных экосистемах Alibaba, обеспечивает органичную среду для монетизации идей, созданных с помощью искусственного интеллекта, хотя сравнение цен, вероятно, останется важным для потребителей» — отмечают аналитики.

Bytedance

Родительская компания TikTok использует огромные объемы данных от своих пользователей, короткий видео-контент, созданный пользователями, и имеет преимущество в том, что она является одним из первых разработчиков алгоритмов рекомендаций на основе ИИ.

Но у Bytedance меньше шансов конкурировать за корпоративные инструменты, поскольку его пакет для повышения производительности Lark с трудом набирает аудиторию.

Baidu

Поисковая система и интернет-провайдер Baidu запустила разговорного чат-бота Ernie в марте, и реакция была неоднозначной. Но после этого функции и объем поиска улучшились.

Компании также придется адаптировать затраты на разработку более совершенного ИИ со своими планами по монетизации этих инструментов.

По мнению аналитиков Bernstein, ключевая проблема заключается в том, что «стратегии слишком сильно фокусируются на технологических инновациях, не обеспечивая четкого пути монетизации, в результате чего технологии в конечном итоге становятся источником дохода в долгосрочной перспективе».

SenseTime

Недавно компания выпустила несколько продуктов, которые напрямую конкурируют с предложениями OpenAI, включая чат-бота SenseChat, генератор изображений и инструменты для разработчиков, дополняющие линейку продуктов, которая уже включает технологию распознавания лиц и картинок.

В распоряжении SenseTime огромный центр обработки данных ИИ, который позволяет обучать множество моделей, что дает значительное преимущество перед конкурентами. Благодаря этому все больше корпоративных клиентов могут разрабатывать и обучать свои индивидуальные модели.

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В то же время SenseTime придется проделать больше работы по внедрению таких инструментов среди конечных пользователей, и ему не хватает масштабируемости Tencent, Baidu или Alibaba.

На конкурентном западном рынке уже появились игроки, которые, вероятно, займут львиную долю рынка. Но, вероятно, в Китае ситуация будет развиваться иначе, и рынок будет более фрагментированным.

iFlyTek

iFlyTek и прочие китайские единороги в области ИИ, например Megvii и Cloudwalk, первыми использовали технологию для распознавания голоса и лиц, и сейчас торопятся наверстать позиции в генеративных технологиях.

iFlyTek готовится запустить большую языковую модель (LLM) 1+N Cognitive в начале мая. Цифра 1 в названии обозначает основную языковую и обучающую модель, на которой обучается N — подмножество моделей, настроенных для различных отраслей.

Производитель голосовых записывающих устройств и программ для транскрибирования записей встреч или разговоров, имеет глубокие знания в области NLP, что может оказаться преимуществом в конкуренции с ChatGPT.

Huawei Technologies Co

Телеком-гигант Huawei также присоединился к противостоянию, запустив свой аналог ChatGPT Pangu. Разработка вызвала негативную реакцию в интернете, и многие пользователи указывали, что при анонсе не представили живую или записанную демоверсию.

Компания рассчитывает использовать свою модель Pangu в нескольких отраслях, включая фармацевтику, игры, метеорологию и водоснабжение.

Qihoo 360

В последние годы китайская компания в области кибербезопасности Qihoo 360 оставалась непубличной, но привлекла внимание, когда ее основатель и CEO Чжоу Хуньи высказался об ажиотаже вокруг ChatGPT.

В апреле его компания запустила инструмент 360 Smart Brain, который стал доступен корпоративным клиентам для бета-тестирования.

Во время онлайн-демонстрации разработки Чжоу пришлось несколько раз переформулировать вопросы, чтобы получить нужный ответ. Это указывает, что технология пока уступает ChatGPT и боту Ernie от Baidu, когда речь идет о точных ответах. «Он похож на ребенка», — отметил Чжоу.

Китайская академия наук

Институт автоматизации Китайской академии наук был одним из первых академических учреждений Китая, запустившем большую языковую модель.

Еще в 2021 году, задолго до того, как ChatGPT взорвал глобальное техническое сообщество, академия сообщила о мультимодальной LLM под названием Zhidong Taichu. Ее позиционировали как первую в мире предварительно обученную модель, способную понимать визуальные, звуковые и текстовые подсказки.

В материале использованы следующие источники:

Business Insider, Scmp

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney