Что такое экспертная оценка: виды, методы и этапы проведения

Проведение экспертной оценки применяется в различных сферах жизни и любом виде деятельности. К этому методу прибегают в том случае, если необходимо получить консультацию от опытного профессионала со стороны. В статье рассмотрим, какие бывают виды и методы оценки, в каких случаях эксперты применяют экспертную оценку и как это работает.

Специалиста, который обладает профессиональным образованием и нужной степенью опыта по вопросу исследования называют экспертом. Знания, опыт и навыки позволяет ему сделать оценку, вынести объективное суждение, принять решение относительно товара, услуги и прочего.

Что такое экспертная оценка?

Это заключение от специалиста по вопросу исследования. На ее основе легче принять взвешенное решение. Его может дать как один специалист, так и группа профессионалов (экспертная комиссия). Благодаря таким консультациям бизнесмены могут получить очень важные сведения, используя которые легче решать проблемы, устранять недочеты и ускорять процессы.

При помощи метода экспертных оценок можно:

сделать прогноз развития бизнеса, смены курса или вида деятельности;

провести качественный анализ всех характеристик предмета исследования;

вынести объективное решение по интересующему вопросу.

Проведение оценки предписывает исследовать все доступные параметры объекта и виды деятельности. Оценить факторы риска в работе компании и вынести заключение может только профессионал. Эта процедура осуществляется на основании качества специалиста, обладающего глубокими знаниями в изучаемом вопросе.

Перед проведением оценки стоит продумать желаемую цель, чтобы можно было скорректировать ход процедуры. Возможно, результатом начатого процесса оценки станет задача, решение которой не удается найти самостоятельно. Использование метода экспертных оценок требует четкой формулировки запроса, своих пожеланий, ожидаемых результатов, всего важного для анализа.

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Методы экспертных оценок могут применяться в разных форматах, но самые распространенные из них — очная и заочная форма. В первом случае результаты заключения считаются более достоверными. Ведь тогда специалист сможет увидеть все в реальности, уже на месте сделать определенные тексты, дать оценку окружающему и так далее.

В проведении оценки в заочном формате также есть преимущества:

возможно использовать без территориальных ограничений;

проведение оценки обходится значительно дешевле;

формат показал себя как незаменимый инструмент при онлайн-продажах.

Виды экспертных оценок

Варианты оценок от владеющих профессиональными знаниями по теме различаются по тому количеству людей, которые выносят заключение. Принципы, лежащие в основе формирования экспертной группы специалистов, определяют число участников проводимого исследования. Потому экспертные оценки могут быть как коллективными, так и индивидуальными.

Индивидуальные

В этом случае для получения мнения стороннего специалиста привлекают одного человека. Могут работать и сразу несколько, но отдельно друг от друга. Мнение каждого будет рассматриваться, как индивидуальное. Решение в результате принимается тем же образом, как при коллективном варианте, когда в основе вынесенного заключения лежит мнение лидера. Именно оно становится решающим в конечном счете.

Примерами индивидуальных оценок можно считать варианты:

преподаватель ставит на экзамене оценку по предмету своему студенту;

врач, изучив карту больного, ставит ему диагноз и назначает лечение;

инспектор ГАИ дает экспертную оценку тому, как соблюдаются правила дорожного движения водителем.

Коллективные

Здесь разница в том, что при вынесении итогового заключения отдельные мнения надо объединить. Итоговая оценка коллектива экспертов появляется после того, как ее согласуют внутри группы.

К преимуществам такого варианта можно отнести то, что итоговый результат отличается большей точностью, нежели мнение только одного специалиста. К методу коллективных экспертных оценок прибегают в случае необходимости.

Примеры метода:

по такому принципу проводится судейство в разных видах спорта: художественная гимнастика или фигурное катание;

эксперты исследуют технические проекты.

Требования к экспертной группе

От проведенного исследования и его результатов может зависеть многое. Качество сделанного заключения определяется от того, насколько верно выбраны специалисты и методы исследования.

Требования к таким специалистам основаны на следующих аспектах:

Компетентность. Эксперт должен обладать знаниями по теме исследования, соблюдать правила и принципы его проведения, владеть методиками и способами получения информации, ее анализа и обработки. Приветствуются глубокие знания не только в заданной теме, но и в смежных отраслях. Независимость и объективность суждений. Наличие непредвзятости, отсутствие финансовой заинтересованности, какого-либо внешнего давления и влияния собственных эмоций помогают сохранить беспристрастность при анализе и принятии решения. Оптимальное число участников. Важно четко рассчитать число приглашенных экспертов. Умение делать выводы. Из собранных материалов важно выделить главное, увидеть тенденции, а главное — сформулировать прогнозы на будущее. В этом может помочь умение мыслить нестандартно. Профильное образование и опыт работы в сфере. Это особенно актуально, если предстоит проведение специфического исследования. Ответственность. Все заключения эксперта и вынесенные им решения в результате проведенной работы могут сильно сказаться на бизнесе и людях в нем занятых. Готовность обучаться новому. Область экспертизы переменчива и со временем может потребовать новых знаний от специалиста, потому так важно всегда следить за тенденциями.

Важно помнить, что работа экспертов находится на государственном контроле и регулировании у надзорных органов (например, Ростехнадзор, Минюст РФ).

Зачастую возникает проблема с подбором специалистов по экспертным оценкам высокого уровня знаний, наличием моральных качеств и большим опытом исследований по теме. Заказчик стремится получить мнение профессионалов, которое поможет ему принять важное и адекватное решение.

Достоверность информации и суждений, а также компетентность специалистов определить сразу непросто. В этом вопросе помогают множество экспертных организаций.

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Управление рисками в проектах

В некоторых сферах успешность специалиста можно установить опытным путем — посмотреть результаты проведенных ранее им экспертиз. Такой критерий оценки работы подходит для судей, докторов, дегустаторов.

Эти профессионалы имеют опыт и стаж. Однако чаще интересны экспертизы уникальных проектов. Звания, должности, защищенные диссертации и прочее — это лишь формальные показатели, которые носят вспомогательный характер. Однако их проще всего применять при определении качества специалиста.

Методы экспертных оценок

К ним прибегают в том случае, когда мало достоверной информации, ограниченное количество статистических данных либо исследуется такое событие, которые нельзя никак дополнительно измерить (например, при оценке важности целей).

Некоторые методы экспертных оценок:

Метод векторов предпочтений. Проводится изучение и анализ возможных направлений развития и делается выбор самого предпочтительного. Ассоциаций. В его основе — проведение исследования схожего по свойствам объекта. Средней точки. Прописывается пара возможных вариантов решения задачи. Эксперту ставится задача сформулировать 3-тий вариант, но чтобы его оценка была между двумя первыми. Парных сравнений. При проведении сравнения пары приемлемых результатов эксперт выбирает лучший. Экспертного опроса. В ходе беседы с заказчиком, отвечая на его вопросы, специалист формулирует важные акценты для того, чтобы решить проблемы.

Лишь после диалога с заказчиком можно определить, к какому методу коллективных экспертных оценок стоить прибегнуть, чтобы выполнить поставленные задачи.

Достоинства метода экспертных оценок

С помощью такого подхода к работе компании бизнесмен может добиться отличных результатов. Рассмотрим подробнее преимущества экспертных оценок:

Повышают самосознание работников. При вынужденной оценке друг друга коллеги иначе видят себя, что заставляет многих задуматься над осознанием. Это может стать толчком для развития. Позволяют получить более глубокую и детальную обратную связь. Сотрудники компании хорошо знакомы с рабочими процессами, вкладом каждого в дело, а потому эффективность работы каждого выясняется более полно. Уменьшают предвзятость. При оценке эффективность сотрудника определяется по его достоинствам. Если коллеги ценят за профессионализм, проявляют уважение, то и преуспеть в начатом деле появляется больше причин. Помогают выявить наиболее неразвитые области, куда требуется направить усилия. Это улучшит успех деятельности в целом. Развивают сотрудничество и командную работу в коллективе. Проводя оценку работы друг друга, сотрудники делают очевидным вклад каждого из работников в общее дело. Это приводит к взаимоуважению и укреплению коллектива. Формируется культура внутри компании, основанная на доверии и поддержке. Возрастает сплоченность команды.

Методы используются в различных сферах. Предприниматели проводят оценку в ситуациях длительного застоя, когда хотят вывести предприятие на новый рынок сбыта, в период расширения сфер деятельности и во многих других случаях.

Эти методы особенно нужны, когда при проведении исследования невозможно оперировать точными данными. После оценки экспертной комиссии владелец компании сможет увидеть проблему с иной точки зрения, выявить новые задачи, скорректировать нужные области. Метод экспертной оценки помогает определить зарождающуюся проблему и решить ее оперативно, устраняя все факторы риска.

Этапы экспертного оценивания

Рассмотрим последовательность применения метода экспертных оценок:

Шаг 1. Сформулировать цели и задачи. Как и любая важная деятельность, эта работа требует формулировки цели. От этого во многом будет зависеть ход всего проекта исследования. Желаемым результатом может стать и какая-то важная задача, требующая решения. Сам же заказчик должен подготовить для комиссии экспертов свои пожелания, вопросы, а также обязан сообщить важные для исследования детали, чтобы минимизировать риски и улучшить результаты.

Шаг 2. Определить размер бюджета оценки и необходимую форму исследования. Формы исследования могут быть разными. В первую очередь надо понять, какая больше отвечает поставленным целям. Многое в оценке определяет поставленная перед проектом и экспертом задача. После определения нужных форм, методов и деталей работы, надо составить бюджет проекта. В нем важно учесть не только услуги экспертов, но и такие расходы, как аренда помещения или нужного оборудования.

Шаг 3. Подготовить материалы для анализа. Группа специалистов, которая проводит оценку, перед заключением проверяет альтернативные решения еще раз, проблематику анализируют со всех сторон. Те эксперты, которые стремятся повысить качество и сократить время проведения такой проверки заранее готовят большое количество материалов. Это нужно для проведения сравнительного анализа.

Шаг 4. Выбрать участников в экспертную группу. Кандидатуры участников выбираются по критериям. Среди них важны такие как: компетентность, опытность, эрудированность, умение нестандартно мыслить, заинтересованность в результатах исследования, непредвзятость. Часто для формирования такой группы используют метод рекомендаций эксперта, где каждый приглашенный кого-то рекомендует.

Шаг 5. Проводится исследование. Применяя методы экспертных оценок важно не отталкиваться от существующих вариантов оценки ситуации, а уметь выстраивать собственные гипотезы, подтвержденные практикой. Чтобы работа двигалась четко, заказчики часто определяют для нее конкретный срок. Такой регламент проведения исследований помогает пройти все шаги без затягивания, сохраняя хороший рабочий темп.

Шаг 6. Сформулировать результаты и провести анализ. Сведения обрабатываются, формируется мнение группы, самые удачные варианты решения проблемы могут сразу начать внедряться во внутренние процессы организаций.

Хорошая интуиция, знания, навыки и опыт проведения экспертных исследований, много информационных материалов для оценки и сравнения помогают достовернее определять направление и путь развития организации.

Сложно подобрать идеальные варианты, когда нет примеров решения подобных проблем. Важно помнить, что метод экспертной оценки не может стать альтернативой плановых решений организации. Он помогает собрать информацию, подготовить решение, просчитать перспективы, выстроить прогноз развития, чтобы избежать множества ошибок и рисков.

В последние годы был достигнут определенный успех в применении метода экспертных оценок в разных сферах деятельности. Однако существенные проблемы в этом вопросе требуется детально прорабатывать.

Важно улучшать качество:

системы выбора специалистов;

увеличения достоверности мнения экспертной группы;

разработки метода проверки обоснованности оценок;

анализа и изучения тех причин, которые способны снизить достоверность мнений специалистов.

Наличие проблем не означает, что проведение экспертных оценок в сочетании с иными статистическими методами работы не могут стать полезным инструментом, улучшающим управление компаниями на всех уровнях.

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