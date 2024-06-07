Налоговая экспертиза для бизнеса: методы, задачи и преимущества

Экспертиза налоговой проверки — отличный помощник в судебном урегулировании споров с налоговыми органами. Дело в том, что налоговые органы могут некорректно произвести расчет, неправильно истолковать технические доказательства, либо использовать документы, которые не относятся к мероприятиям налогового контроля. В таких случаях компании поможет внесудебная и судебная налоговая экспертиза. Оксана Соболева, руководитель практики «Налоговое право» юридической фирмы Bishenov&Partners, рассказала, что такое экспертиза в рамках налоговой проверки, какие существуют методы налоговой экспертизы и как проходит налоговая экспертиза документов.

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Что такое налоговая экспертиза?

Налоговая экспертиза представляет собой услугу, в рамках которой оцениваются налоговые риски, налоговая база и правильность исчисления налогов организации. По итогу заказчик экспертизы может иметь полное представление о соблюдении компанией налогового законодательства.

Процедура назначения экспертиз регулируется 95 статьей Налогового кодекса. Данная статья регулирует право налогового органа назначать различные экспертизы, в том числе почерковедческую и техническую.

Для чего налоговая экспертиза нужна бизнесу

Правильное исчисление налогов помогает избежать штрафов и пени, которые могут значительно повлиять на финансовое состояние компании. Экспертиза позволяет выявить и устранить налоговые риски, что обеспечивает стабильность и безопасность бизнеса.

Назначение налоговой экспертизы включает предотвратить нарушения налогового законодательства. Ведение бизнеса требует постоянного учета изменений в законодательстве, и ошибка в отчетности может привести к неприятным последствиям. Эксперты помогают своевременно выявить такие ошибки и исправить их, что уменьшает риски штрафных санкций.

Задачи налоговой экспертизы также включают подготовку к налоговым проверкам. Налоговые органы регулярно проводят проверки, и любая ошибка в документации может стать причиной серьезных проблем. Проведение налоговой экспертизы позволяет выявить и исправить ошибки до начала проверки.

Также налоговая экспертиза нужна при сделках слияния и поглощения. Проверка финансовой отчетности и налоговых обязательств компаний, участвующих в сделке, помогает оценить возможные риски и обеспечить прозрачность сделки.

Виды налоговой экспертизы

Существует несколько видов налоговой экспертизы, которые могут быть полезны бизнесу в различных ситуациях:

Комплексная экспертиза. Включает в себя проверку всех аспектов налоговой отчетности и учета. Это самый полный вид экспертизы, который помогает выявить все возможные ошибки и нарушения. Тематическая экспертиза. Проводится по конкретному вопросу или разделу налоговой отчетности. Например, это может быть проверка правильности исчисления налога на прибыль или НДС. Экспертиза договоров. Проверка договоров на предмет соответствия налоговому законодательству. Это помогает избежать проблем при проверках налоговыми органами. Экспертиза при подготовке к проверкам. Проводится перед плановыми или внеплановыми проверками налоговыми органами. Помогает выявить и исправить ошибки до начала проверки. Экспертиза при слиянии и поглощении. Проверка налоговых обязательств и финансовой отчетности компаний, участвующих в сделке. Это помогает оценить риски и обеспечить прозрачность сделки.

Предмет, объект и процедура налоговой экспертизы

В рамках судебной налоговой экспертизы перед экспертом стоит задача изучить обстоятельства конкретного дела в рамках судебного производства, для этого нужны объекты налоговой экспертизы — документы компании, в которых есть информация обо всех спектрах деятельности, в том числе административно-хозяйственной и инвестиционной.

В качестве документов эксперт может изучать бухгалтерскую и прочую отчетность, договоры, которые заключала компания, ее регистрационные документы, акты проведенных в компании налоговых проверок, решения налоговых органов в ее отношении.



Когда в рамках налоговой проверки назначается экспертиза, компания может воспользоваться правом на следующие действия:

Отказаться от налоговой экспертизы со стороны эксперта;

Попросить назначение собственного эксперта для проведения налоговой экспертизы;

Получить отдельное заключение по определенным вопросам;

Присутствовать в ходе проведения налоговой экспертизы и предоставлять дополнительную информацию эксперту для проведения исследования;

Ознакомиться с заключением налоговой экспертизы.

В свою очередь, в рамках проведения исследования эксперт может запросить у компании дополнительную информацию для выполнения задач налоговой экспертизы.

Стоимость проведения проверки

Стоимость налоговой экспертизы может варьироваться в зависимости от различных факторов. Основные из них:

Объем работы. Чем больше объем документов и информации, которую нужно проверить, тем выше будет стоимость экспертизы. Вид экспертизы. Комплексная экспертиза стоит дороже, чем тематическая или договорная экспертиза. Сложность проверки. Проверка сложных вопросов и ситуаций требует больше времени и усилий, что увеличивает стоимость экспертизы. Сроки проведения. Если экспертизу нужно провести в короткие сроки, это также может повлиять на стоимость услуги.

Стоимость налоговой экспертизы может начинаться от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от объема и сложности работы. Для точной оценки стоимости рекомендуется обратиться к специалистам и получить предварительную консультацию.

Кто проводит налоговую экспертизу?

Судебный эксперт – специалист, который наделен судебным статусом для подачи заключения по поставленным вопросам. На него распространяется ст. 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. Статья признана сохранять объективность и прозрачность деятельности эксперта.

Эксперт не зависит как от лица, которое назначает процедуру налоговой экспертизы, так и от участников процесса, которые заинтересованы в ее результатах. Он действует по принципу независимости, законности и объективности. Таким образом, его работа должна гарантировать всестороннее и полное исследование при проведении налоговой экспертизы.

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Экспертами для проведения налоговой экспертизы не могут выступать лица, которые могут угрожать принципам ее проведения — беспристрастности и объективности. В частности, экспертом не может быть тот, кто имеет какой-либо личный интерес относительно дела, в рамках которого проводится налоговая экспертиза. Также эксперт не может быть родственником или близким представителя компании или налогового органа, равно как он не может находиться в зависимом положении от компании, где проводится налоговая экспертиза.

Также эксперт не может представлять какую-либо организацию, зависящую от налогового органа. В заключении, если лицо делало публичные заявления относительно дела, то и в этом случае оно не может выступать в качестве эксперта.

Какой бывает налоговая экспертиза?



Налоговая экспертиза назначается либо судом, либо стороной судебного процесса. В обоих случаях компания получает постановление о назначении налоговой экспертизы. Налоговый орган может проводить ее собственными силами в рамках внесудебной налоговой проверки либо других контрольных мероприятий.

На сегодняшний день не существует единого метода налоговой экспертизы или стандарта методик проведения такого вида исследования, а судьи не проходят аттестацию по этому вопросу. Это означает, что суд доверяет результатам налоговой экспертизы.

Несмотря на отсутствие единой методики и аттестации, суд вправе установить достоверность налоговой экспертизы и представленных выводов в заключении, которое предоставляет эксперт.

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При производстве налоговой экспертизы составляется и выдается подписанное экспертом заключение. Аналогичный документ выдается и в случае досудебного исследования, когда налоговая экспертиза производится по договору с физическими или юридическими лицами.

Негосударственные налоговые экспертизы рассматриваются в суде в качестве дополнительного доказательства в деле. Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ для суда нет доказательств, у которых есть заранее установленная сила.

Однако в случае, когда в суд предоставлено заключение досудебной налоговой экспертизы, суд может не назначить в дополнение еще и судебную экспертизу. Дело в том, что в этой ситуации суду предоставлено достаточно выводов и дополнительная информация не требуется.

Судебная налоговая экспертиза - это процедура, в рамках которой специалист исследует первичные документы компании. В рамках исследования эксперту необходимо установить, нарушала ли компания законодательство и корректно ли были начислены налоги и прочие сборы.

Приказ Министерства юстиции «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз» выделяет две категории судебных экспертиз: бухгалтерскую и финансово-экономическую. Второй вид экспертизы могут также иногда называть «финансово-налоговая экспертиза», однако термин не признан в законодательстве.

В отдельных случаях может проводиться не только налоговая, но и почерковедческая и техническая экспертизы. Первая экспертиза нужна для установления факта того, что подписи были поставлены конкретным лицом. Цель второй экспертизы — определить корректность технических параметров, указанных в документах компании.

Заключение налоговой экспертизы

После проведения исследования эксперт составляет заключение налоговой экспертизы, с которым может ознакомиться суд и компания. В документе должны обязательно быть указаны следующие пункты, которые содержат информацию о том исследовании, которое провел эксперт в рамках налоговой экспертизы.

Заключение также должно содержать выводы по обстоятельствам дела и давать ответы на те вопросы, которые поставил инициатор налоговой экспертизы перед ее проведением. Помимо данных пунктов, заключение может содержать и иные сведения, которые не были учтены в вопросах инициатора, однако имеют отношение к делу, в рамках которого проводилась экспертиза.

Фото в тексте: Юридическая фирма Bishenov&Partners

После того, как компания получила заключение, она может запросить объяснения, задать дополнительные вопросы по налоговой экспертизе, либо назначить повторную проверку.

Суд оценивает заключение вместе с другими доказательства по делу, согласно ст. 89 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ. После того, как суд оценил доказательства, ему нужно также привести мотивы, по которым он их либо принимает, либо отвергает, как следует из части 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Куда обращаться за экспертизой

Для проведения налоговой экспертизы можно обращаться в специализированные компании, которые предоставляют услуги по аудиту и консультированию в области налогообложения.

Можно обращаться и в юридические компании, которые занимаются налоговым правом. Они также могут предложить услуги по налоговой экспертизе и решить сложные вопросы.

Независимо от выбора компании, важно убедиться, что у специалистов есть нужный опыт и квалификация для того, чтобы провести экспертизу. Рекомендуется ознакомиться с отзывами и рекомендациями других клиентов, чтобы выбрать надежного и компетентного партнера.

Налоговая экспертиза нужна бизнесу для точности в налоговых расчетах, предотвращения нарушений и уменьшения рисков.

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