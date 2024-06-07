Налоговая экспертиза для бизнеса: методы, задачи и преимущества

Экспертиза налоговой проверки — отличный помощник в судебном урегулировании споров с налоговыми органами. Дело в том, что налоговые органы могут некорректно произвести расчет, неправильно истолковать технические доказательства, либо использовать документы, которые не относятся к мероприятиям налогового контроля. В таких случаях компании поможет внесудебная и судебная налоговая экспертиза.
Оксана Соболева, руководитель практики «Налоговое право» юридической фирмы Bishenov&Partners, рассказала, что такое экспертиза в рамках налоговой проверки, какие существуют методы налоговой экспертизы и как проходит налоговая экспертиза документов.
Содержание
- Что такое налоговая экспертиза?
- Для чего налоговая экспертиза нужна бизнесу
- Виды налоговой экспертизы
- Предмет, объект и процедура налоговой экспертизы
- Стоимость проведения проверки
- Заключение налоговой экспертизы
- Куда обращаться за экспертизой
Что такое налоговая экспертиза?
Налоговая экспертиза представляет собой услугу, в рамках которой оцениваются налоговые риски, налоговая база и правильность исчисления налогов организации. По итогу заказчик экспертизы может иметь полное представление о соблюдении компанией налогового законодательства.
Процедура назначения экспертиз регулируется 95 статьей Налогового кодекса. Данная статья регулирует право налогового органа назначать различные экспертизы, в том числе почерковедческую и техническую.
Для чего налоговая экспертиза нужна бизнесу
Правильное исчисление налогов помогает избежать штрафов и пени, которые могут значительно повлиять на финансовое состояние компании. Экспертиза позволяет выявить и устранить налоговые риски, что обеспечивает стабильность и безопасность бизнеса.
Назначение налоговой экспертизы включает предотвратить нарушения налогового законодательства. Ведение бизнеса требует постоянного учета изменений в законодательстве, и ошибка в отчетности может привести к неприятным последствиям. Эксперты помогают своевременно выявить такие ошибки и исправить их, что уменьшает риски штрафных санкций.
Задачи налоговой экспертизы также включают подготовку к налоговым проверкам. Налоговые органы регулярно проводят проверки, и любая ошибка в документации может стать причиной серьезных проблем. Проведение налоговой экспертизы позволяет выявить и исправить ошибки до начала проверки.
Также налоговая экспертиза нужна при сделках слияния и поглощения. Проверка финансовой отчетности и налоговых обязательств компаний, участвующих в сделке, помогает оценить возможные риски и обеспечить прозрачность сделки.
Виды налоговой экспертизы
Существует несколько видов налоговой экспертизы, которые могут быть полезны бизнесу в различных ситуациях:
- Комплексная экспертиза. Включает в себя проверку всех аспектов налоговой отчетности и учета. Это самый полный вид экспертизы, который помогает выявить все возможные ошибки и нарушения.
- Тематическая экспертиза. Проводится по конкретному вопросу или разделу налоговой отчетности. Например, это может быть проверка правильности исчисления налога на прибыль или НДС.
- Экспертиза договоров. Проверка договоров на предмет соответствия налоговому законодательству. Это помогает избежать проблем при проверках налоговыми органами.
- Экспертиза при подготовке к проверкам. Проводится перед плановыми или внеплановыми проверками налоговыми органами. Помогает выявить и исправить ошибки до начала проверки.
- Экспертиза при слиянии и поглощении. Проверка налоговых обязательств и финансовой отчетности компаний, участвующих в сделке. Это помогает оценить риски и обеспечить прозрачность сделки.
Предмет, объект и процедура налоговой экспертизы
В рамках судебной налоговой экспертизы перед экспертом стоит задача изучить обстоятельства конкретного дела в рамках судебного производства, для этого нужны объекты налоговой экспертизы — документы компании, в которых есть информация обо всех спектрах деятельности, в том числе административно-хозяйственной и инвестиционной.
В качестве документов эксперт может изучать бухгалтерскую и прочую отчетность, договоры, которые заключала компания, ее регистрационные документы, акты проведенных в компании налоговых проверок, решения налоговых органов в ее отношении.
Когда в рамках налоговой проверки назначается экспертиза, компания может воспользоваться правом на следующие действия:
- Отказаться от налоговой экспертизы со стороны эксперта;
- Попросить назначение собственного эксперта для проведения налоговой экспертизы;
- Получить отдельное заключение по определенным вопросам;
- Присутствовать в ходе проведения налоговой экспертизы и предоставлять дополнительную информацию эксперту для проведения исследования;
- Ознакомиться с заключением налоговой экспертизы.
В свою очередь, в рамках проведения исследования эксперт может запросить у компании дополнительную информацию для выполнения задач налоговой экспертизы.
Стоимость проведения проверки
Стоимость налоговой экспертизы может варьироваться в зависимости от различных факторов. Основные из них:
- Объем работы. Чем больше объем документов и информации, которую нужно проверить, тем выше будет стоимость экспертизы.
- Вид экспертизы. Комплексная экспертиза стоит дороже, чем тематическая или договорная экспертиза.
- Сложность проверки. Проверка сложных вопросов и ситуаций требует больше времени и усилий, что увеличивает стоимость экспертизы.
- Сроки проведения. Если экспертизу нужно провести в короткие сроки, это также может повлиять на стоимость услуги.
Стоимость налоговой экспертизы может начинаться от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от объема и сложности работы. Для точной оценки стоимости рекомендуется обратиться к специалистам и получить предварительную консультацию.
Кто проводит налоговую экспертизу?
Судебный эксперт – специалист, который наделен судебным статусом для подачи заключения по поставленным вопросам. На него распространяется ст. 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. Статья признана сохранять объективность и прозрачность деятельности эксперта.
Эксперт не зависит как от лица, которое назначает процедуру налоговой экспертизы, так и от участников процесса, которые заинтересованы в ее результатах. Он действует по принципу независимости, законности и объективности. Таким образом, его работа должна гарантировать всестороннее и полное исследование при проведении налоговой экспертизы.
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Экспертами для проведения налоговой экспертизы не могут выступать лица, которые могут угрожать принципам ее проведения — беспристрастности и объективности. В частности, экспертом не может быть тот, кто имеет какой-либо личный интерес относительно дела, в рамках которого проводится налоговая экспертиза. Также эксперт не может быть родственником или близким представителя компании или налогового органа, равно как он не может находиться в зависимом положении от компании, где проводится налоговая экспертиза.
Также эксперт не может представлять какую-либо организацию, зависящую от налогового органа. В заключении, если лицо делало публичные заявления относительно дела, то и в этом случае оно не может выступать в качестве эксперта.
Какой бывает налоговая экспертиза?
Налоговая экспертиза назначается либо судом, либо стороной судебного процесса. В обоих случаях компания получает постановление о назначении налоговой экспертизы. Налоговый орган может проводить ее собственными силами в рамках внесудебной налоговой проверки либо других контрольных мероприятий.
На сегодняшний день не существует единого метода налоговой экспертизы или стандарта методик проведения такого вида исследования, а судьи не проходят аттестацию по этому вопросу. Это означает, что суд доверяет результатам налоговой экспертизы.
Несмотря на отсутствие единой методики и аттестации, суд вправе установить достоверность налоговой экспертизы и представленных выводов в заключении, которое предоставляет эксперт.
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При производстве налоговой экспертизы составляется и выдается подписанное экспертом заключение. Аналогичный документ выдается и в случае досудебного исследования, когда налоговая экспертиза производится по договору с физическими или юридическими лицами.
Негосударственные налоговые экспертизы рассматриваются в суде в качестве дополнительного доказательства в деле. Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ для суда нет доказательств, у которых есть заранее установленная сила.
Однако в случае, когда в суд предоставлено заключение досудебной налоговой экспертизы, суд может не назначить в дополнение еще и судебную экспертизу. Дело в том, что в этой ситуации суду предоставлено достаточно выводов и дополнительная информация не требуется.
Судебная налоговая экспертиза - это процедура, в рамках которой специалист исследует первичные документы компании. В рамках исследования эксперту необходимо установить, нарушала ли компания законодательство и корректно ли были начислены налоги и прочие сборы.
Приказ Министерства юстиции «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз» выделяет две категории судебных экспертиз: бухгалтерскую и финансово-экономическую. Второй вид экспертизы могут также иногда называть «финансово-налоговая экспертиза», однако термин не признан в законодательстве.
В отдельных случаях может проводиться не только налоговая, но и почерковедческая и техническая экспертизы. Первая экспертиза нужна для установления факта того, что подписи были поставлены конкретным лицом. Цель второй экспертизы — определить корректность технических параметров, указанных в документах компании.
Заключение налоговой экспертизы
После проведения исследования эксперт составляет заключение налоговой экспертизы, с которым может ознакомиться суд и компания. В документе должны обязательно быть указаны следующие пункты, которые содержат информацию о том исследовании, которое провел эксперт в рамках налоговой экспертизы.
Заключение также должно содержать выводы по обстоятельствам дела и давать ответы на те вопросы, которые поставил инициатор налоговой экспертизы перед ее проведением. Помимо данных пунктов, заключение может содержать и иные сведения, которые не были учтены в вопросах инициатора, однако имеют отношение к делу, в рамках которого проводилась экспертиза.
Фото в тексте: Юридическая фирма Bishenov&Partners
После того, как компания получила заключение, она может запросить объяснения, задать дополнительные вопросы по налоговой экспертизе, либо назначить повторную проверку.
Суд оценивает заключение вместе с другими доказательства по делу, согласно ст. 89 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ. После того, как суд оценил доказательства, ему нужно также привести мотивы, по которым он их либо принимает, либо отвергает, как следует из части 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Куда обращаться за экспертизой
Для проведения налоговой экспертизы можно обращаться в специализированные компании, которые предоставляют услуги по аудиту и консультированию в области налогообложения.
Можно обращаться и в юридические компании, которые занимаются налоговым правом. Они также могут предложить услуги по налоговой экспертизе и решить сложные вопросы.
Независимо от выбора компании, важно убедиться, что у специалистов есть нужный опыт и квалификация для того, чтобы провести экспертизу. Рекомендуется ознакомиться с отзывами и рекомендациями других клиентов, чтобы выбрать надежного и компетентного партнера.
Налоговая экспертиза нужна бизнесу для точности в налоговых расчетах, предотвращения нарушений и уменьшения рисков.
Фото на обложке: Freepik
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